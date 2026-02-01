Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 1., vasárnap

A férfiak elfelejthetik a romantikus bókokat, helyette jöhet a mosogatószivacs

Getty Images - Sylvain Sonnet
párkapcsolat romantika bók
Simon Benedek
2026.02.01.
Egy új tanulmány szerint a férfiaknak ideje elhagyni a szép szavakat, ugyanis a nők egészen mást értékelnek a kutatás szerint. Mutatjuk, hogy mivel érdemes próbálkozni a romantikus bókok helyett.

Elő a mosogatószivaccsal a „szeretlek” helyett! Egy friss kutatás szerint a nők sokkal többre értékelik a mindennapi kis tetteket és gesztusokat, mint a romantikus bókokat az ismerkedés korai szakaszában.

Egy férfi boldogan mosogat a konyhában, ahelyett, hogy romantikus bókokat mondana,.
A romantikus bókok ideje lejárt?
Forrás: 123rf.com
  • A nők jobban értékelik a gesztusokat, mint a bókokat.
  • Egy tanulmány szerint a hétköznapi tettek sokkal többet nyomnak a latba. 
  • Mutatjuk, hogyan lehet egy nő kedvére tenni!

A romantikus bókok helyett ideje, hogy a férfiak nekilássanak a házimunkának

A nőknek egészen másképp érdemes a kedvében járni, mint ahogy azt a férfiak gondolják. Egy nő számára a romantikus gesztusok fontosabbak, mint a szép szavak. Az Evolutionary Psychological Science-ben publikált vizsgálatban több mint 500 felnőttet vizsgáltak Kínában, és azt nézték, hogyan reagálnak a résztvevők a szép szavakra és romantikus bókokra. A felsoroltak között ott volt többek között a „hiányzol” vagy a „szeretlek” szavak is. A kutatók azt is felmérték, hogy a kedves gesztusok, mint például a bevásárlás, a mosogatás vagy egyéb apró szívességek milyen hatást váltanak ki a nőkben. Az eredmény egyértelmű: a nők a konkrét dolgokat, gesztusokat előnyben részesítik, így egy segítőkész partnert megbízhatóbbnak és kedvesebbnek látnak, miközben a férfiak inkább az azonnali érzelmi vagy szexuális érdeklődés kifejezésében hisznek – írja a New York Post

A kutatók szerint a különbség abból adódik, hogy a nők hosszú távú párkapcsolatot keresnek, amíg a férfiakat inkább az ösztönök vezérlik. Egy kis figyelmesség, egy apró segítség a házimunkában vagy egy spontán bevásárlás éppen ezért többet ér, mint az unásig ismételt „te vagy a mindenem”. A kutatás szerzője, Lennart Freyth szerint a modern világban már ezek a felszínes bókok és szép szavak sokkal dominánsabbak, azonban az igazi, mély érzelmek sokszor a gesztusok mögött rejlenek. 

A Z-generáció filmekből és sorozatokból tanul az intim együttlétről

Netflix and chill? A legújabb kutatások kapcsolatot véltek felfedezni a Z-generáció és a filmek, illetve sorozatok intim jelenetei között. Így befolyásolja a streaming a fiatalabb generációt.

Szerelmes történelem: Százéves romantika, ahogy dédanyáink látták

Összefutni a cseten teljesen más érzés, mint napokig készülni egy randevúra, izgalommal várni, hogy hazakísér-e séta után a kedves.

Romantika 2.0: gyűrű helyett kulcscsomó

Ha már a gyűrű helyett a bejárati ajtó kulcsa kerül elő egy romantikus este végén, ideje feltenni a kérdést: tényleg elköteleződés ez, vagy csak olcsóbb így, mint két albérlet?

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
