A férfiak elfelejthetik a romantikus bókokat, helyette jöhet a mosogatószivacs

Elő a mosogatószivaccsal a „szeretlek” helyett! Egy friss kutatás szerint a nők sokkal többre értékelik a mindennapi kis tetteket és gesztusokat, mint a romantikus bókokat az ismerkedés korai szakaszában.

A romantikus bókok ideje lejárt?

Forrás: 123rf.com

A nők jobban értékelik a gesztusokat, mint a bókokat.

Egy tanulmány szerint a hétköznapi tettek sokkal többet nyomnak a latba.

Mutatjuk, hogyan lehet egy nő kedvére tenni!

A romantikus bókok helyett ideje, hogy a férfiak nekilássanak a házimunkának

A nőknek egészen másképp érdemes a kedvében járni, mint ahogy azt a férfiak gondolják. Egy nő számára a romantikus gesztusok fontosabbak, mint a szép szavak. Az Evolutionary Psychological Science-ben publikált vizsgálatban több mint 500 felnőttet vizsgáltak Kínában, és azt nézték, hogyan reagálnak a résztvevők a szép szavakra és romantikus bókokra. A felsoroltak között ott volt többek között a „hiányzol” vagy a „szeretlek” szavak is. A kutatók azt is felmérték, hogy a kedves gesztusok, mint például a bevásárlás, a mosogatás vagy egyéb apró szívességek milyen hatást váltanak ki a nőkben. Az eredmény egyértelmű: a nők a konkrét dolgokat, gesztusokat előnyben részesítik, így egy segítőkész partnert megbízhatóbbnak és kedvesebbnek látnak, miközben a férfiak inkább az azonnali érzelmi vagy szexuális érdeklődés kifejezésében hisznek – írja a New York Post.

A kutatók szerint a különbség abból adódik, hogy a nők hosszú távú párkapcsolatot keresnek, amíg a férfiakat inkább az ösztönök vezérlik. Egy kis figyelmesség, egy apró segítség a házimunkában vagy egy spontán bevásárlás éppen ezért többet ér, mint az unásig ismételt „te vagy a mindenem”. A kutatás szerzője, Lennart Freyth szerint a modern világban már ezek a felszínes bókok és szép szavak sokkal dominánsabbak, azonban az igazi, mély érzelmek sokszor a gesztusok mögött rejlenek.

