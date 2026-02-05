Fegyveres rablók törtek rá Anya Taylor-Joyra: nem ő az első világsztár, aki túlélt egy támadást

Végre rácsok mögé került az elkövető! Három év után a bíróság elítélte az egyik fegyveres támadót, aki 2023-ban egy társával együtt betört Anya Taylor-Joy és a férje, Malcolm McRae londoni ingatlanjába, miközben a színésznő és a zenész éppen aludtak. Nem sokkal később azonban felébredtek a zajra és észrevették, hogy két fegyveres támadó próbálja felfeszíteni a hálószobájuk ajtaját. A színésznő férje halált megvető bátorsággal ugrott ki az ágyból, hogy elzavarja a betörőket.
A két híresség éppen a londoni lakásukban tartózkodtak, amikor hajnali 1 órakor betörtek hozzájuk. A rendőrség közleménye szerint a támadók feszítővasakkal voltak felszerelkezve és tisztában voltak azzal, hogy Anya Taylor-Joy van a hálószobában. Arra azonban nem számíthattak, hogy a színésznő férjét nem olyan fából faragták, hogy megijedjen két maszkos rablótól. Malcolm magához ragadta az asztali lámpát fegyver gyanánt és szembeszállt a betörőkkel. A lap tájékoztatása szerint ezután megkérte a feleségét, hogy bújjon el az ágy mögé, majd hangosan kiabállni kezdett, miközben támasztotta az ajtót, hogy ne juthassanak be a rosszfiúk.
„Van egy fegyverem, van egy fegyverem" - kiabálta a rocksztár.
A bátor kiállás hatására a betörők végül felhagytak az ajtó felfeszítésével és kereket oldottak. Később a kiérkező rendőrök is csak nehezen tudtak bejutni a párhoz, ugyanis állítólag Malcolm mindenféle bútort hordott az ajtó elé, hogy megvédje a szerelmét. Anya Taylor-Joy sokkos állapotba került a támadás hatására.
A bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az egyik elkövetőt
Az eset után néhány nappal az egyik támadó rendőrnek álcázta magát, majd bejutott egy ingatlanba, ahol fegyverrel tartott sakkban egy anyát és a lányát. Innen 200 ezer font értékű luxusórákat, dizájnertáskákat, ékszereket és készpénzt vitt magával. A férfit a rendőrök azonosítani tudták és néhány nap múlva sikeresen letartóztatták. A 43 éves Kirk Holdrickról kiderült, hogy tekintélyes bűnlajstrommal rendelkezik és a Taylorék ellen elkövetett bűnei, valamint a korábbi gaztettei miatt most életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték - számolt be róla a DailyStar.
Nem Anya Taylor-Joy – aki újabban egy sc-fi horrorban szerepel – az egyetlen sztár, akihez megpróbáltak betörni, Katalin és Vilmos londoni házába is hatoltak már be bűnözők, ahogy több más híresség is élt át hasonló krízishelyzeteket.
Kim Kardashian
Ki ne hallott volna Kim Kardashian életének legmegrázóbb napjáról? A valóságshow-sztár 2016-ban egy párizsi hotelben tartózkodott, amikor egy bűnbanda tagja rátörték az ajtót, majd megkötözték őt, és fogságban tartották, amíg kipakolták a lakosztályát. A botrányhősnőtől körülbelül 10 millió dollárnyi ékszert loptak el, ő pedig örök életére traumatizálódott a támadástól. Kim azóta többször is zokogva beszélt arról, hogy mit élt át azon az estén.
Sandra Bullock
Kevesen tudják róla, de a hollywoodi sztár 2014-ben éppen a Los Angeles-i házában aludt, amikor egy fanatikus őrült betört hozzá, csak azért, hogy személyesen találkozhasson a színésznővel. A megborult elméjű férfi hosszú perceken keresztül csak sétálgatott a házban, mire Sandra Bullock észrevette, hogy betörtek hozzá. Ezután bezárkózott a hálószobájába és onnan sírva tárcsázta a rendőrséget.
Drake
A legdurvább történet a rapperhez kapcsolódik. Drake torontói villájára fegyveresek támadtak 2024-ben, akik tüzet nyitottak az épületre és a benne tartózkodókra. A rapper szerencsére megúszta ép bőrrel az esetet, azonban az egyik testőrét szirénázó mentőautó szállította kórházba, miután a támadás során találat érte őt. Később a nyomozók arról beszéltek, hogy célzott támadás érhette Drake házát.
