Fegyveres rablók törtek rá Anya Taylor-Joyra: nem ő az első világsztár, aki túlélt egy támadást

Végre rácsok mögé került az elkövető! Három év után a bíróság elítélte az egyik fegyveres támadót, aki 2023-ban egy társával együtt betört Anya Taylor-Joy és a férje, Malcolm McRae londoni ingatlanjába, miközben a színésznő és a zenész éppen aludtak. Nem sokkal később azonban felébredtek a zajra és észrevették, hogy két fegyveres támadó próbálja felfeszíteni a hálószobájuk ajtaját. A színésznő férje halált megvető bátorsággal ugrott ki az ágyból, hogy elzavarja a betörőket.

Anya Taylor-Joy férje, Malcolm McRae egy asztali lámpával a kezében szállt szembe a támadókkal.

Forrás: WireImage

Betörtek Anya Taylor-Joyhoz: férje rocksztárhoz méltóan vette fel a harcot a támadókkal szemben

A két híresség éppen a londoni lakásukban tartózkodtak, amikor hajnali 1 órakor betörtek hozzájuk. A rendőrség közleménye szerint a támadók feszítővasakkal voltak felszerelkezve és tisztában voltak azzal, hogy Anya Taylor-Joy van a hálószobában. Arra azonban nem számíthattak, hogy a színésznő férjét nem olyan fából faragták, hogy megijedjen két maszkos rablótól. Malcolm magához ragadta az asztali lámpát fegyver gyanánt és szembeszállt a betörőkkel. A lap tájékoztatása szerint ezután megkérte a feleségét, hogy bújjon el az ágy mögé, majd hangosan kiabállni kezdett, miközben támasztotta az ajtót, hogy ne juthassanak be a rosszfiúk.

„Van egy fegyverem, van egy fegyverem" - kiabálta a rocksztár.

A bátor kiállás hatására a betörők végül felhagytak az ajtó felfeszítésével és kereket oldottak. Később a kiérkező rendőrök is csak nehezen tudtak bejutni a párhoz, ugyanis állítólag Malcolm mindenféle bútort hordott az ajtó elé, hogy megvédje a szerelmét. Anya Taylor-Joy sokkos állapotba került a támadás hatására.

A bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte az egyik elkövetőt

Az eset után néhány nappal az egyik támadó rendőrnek álcázta magát, majd bejutott egy ingatlanba, ahol fegyverrel tartott sakkban egy anyát és a lányát. Innen 200 ezer font értékű luxusórákat, dizájnertáskákat, ékszereket és készpénzt vitt magával. A férfit a rendőrök azonosítani tudták és néhány nap múlva sikeresen letartóztatták. A 43 éves Kirk Holdrickról kiderült, hogy tekintélyes bűnlajstrommal rendelkezik és a Taylorék ellen elkövetett bűnei, valamint a korábbi gaztettei miatt most életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték - számolt be róla a DailyStar.