Életmódváltás 40 felett: így szabadulhatsz meg 20 kilótól biztonságosan

Számtalan próbálkozás után Mészöly Hajni bő egy évvel ezelőtt jutott arra a pontra, hogy ismét kezébe veszi az irányítást és harcba száll a kilókkal. Ám, ezúttal olyan megoldást keresett, amit hosszútávon is fenn tud tartani, plusz, a külseje mellett, a lelkével is foglalkozni kezdett. Az életmódváltás 40 felett sem lelhetetlen, önfegyelem és kitartás kérdése csupán.

Életmódváltás 40 felett: Hajni története Hajni 40 felett kezdett életmódváltásba, miután a jojó effektus éveken át megnehezítette az életét.

A cél nem csupán a fogyás volt, hanem az egészsége javítása és a fizikai fájdalmak megszüntetése.

A testi átalakulást tudatos lelki munka és önismeret is kísérte.

Hajnalka elmondása szerint sosem volt vékony testalkatú, súlyfeleslegének leadásával azonban az életminősége is javulni kezdett. Az életmódváltásának egyik nagy hozadéka, hogy úgy dolgozik napi nyolc órát, hogy nem fáj a térde, sem a dereka. Kutyakozmetikusként házhoz jár a vendégeihez, és ha kell, gond nélkül felcipeli a 30 kilós felszerelését a negyedik emeletre is.

„Számtalanszor megéltem a jojó effektust”

Hajni sosem tartozott a nádszál karcsú lányok közé. Ha vékonyabb akart lenni, mindig küzdenie kellett érte.

„Gyerekkorom óta pocakos voltam – árulta ela Fanny magazinnak el a Fejér megyei nő. – Már tiniként is zavart az alakom. Nem jó érzés, amikor kamaszodsz, és látod a kortársaidon, hogy csinosan formálódnak, alakulnak a női vonalaik, te meg ott állsz mellettük, mint egy zsák krumpli. Már akkor is rosszul éreztem magam attól, hogy kicsit kilógtam a sorból, pedig akkor még nem volt olyan szembetűnő a különbség. Persze akkor még könnyen ment a fogyás. Volt, hogy pár hétig csak napi egy zsemlét ettem teával és szépen meg is lett az eredménye. Természetesen, amint normálisan étkeztem, visszaszedtem mindent. A későbbiekben sokszor megéltem a jojó effektust. Jó pár alkalommal le tudtam fogyni, de amint visszatértem a régi kerékvágáshoz, újra feljöttek a kilók. Utána sokáig nem foglalkoztam az alakommal. Hosszú párkapcsolatban éltem, sok minden megváltozott bennem, körülöttem és nem figyeltem oda a külsőmre, nem érdekelt a súlygyarapodás."



Tavaly januárban betegen ült az ágya szélén, amikor megelégelte a sok szenvedést és úgy döntött, változtat az életén, kívül-belül rendbe hozza magát.



Több hatalmas pofon előzte meg ezt az időszakot. Hónapokig sajnáltam magam, pedig nem jellemző rám ez a fajta magamba fordulás. Rájöttem, hogy ez nem mehet így tovább. Azt mondtam magamnak: „Hajnika, szedd össze magad, mert ez így nem lesz jó!”. Életemben először döntöttem el, hogy most magamnak csinálom, magamnak fogok bizonyítani, és nem azért, mert tetszeni akartam valakinek, vagy jött egy esemény, amire jól kellett kinézni. Esztétikai szempontból mindig zavart a túlsúly. Alig találtam magamra nadrágot, mert a fenekem nagy volt és lapos, mint egy tepsi. Nagyon bosszantott, hogy ha jó volt a nadrág derékban, akkor leért a pincéig és állandóan fel kellett varratnom.