Életmódváltás 40 felett: így szabadulhatsz meg 20 kilótól biztonságosan

Számtalan próbálkozás után Mészöly Hajni bő egy évvel ezelőtt jutott arra a pontra, hogy ismét kezébe veszi az irányítást és harcba száll a kilókkal. Ám, ezúttal olyan megoldást keresett, amit hosszútávon is fenn tud tartani, plusz, a külseje mellett, a lelkével is foglalkozni kezdett. Az életmódváltás 40 felett sem lelhetetlen, önfegyelem és kitartás kérdése csupán.
Életmódváltás 40 felett: Hajni története
- Hajni 40 felett kezdett életmódváltásba, miután a jojó effektus éveken át megnehezítette az életét.
- A cél nem csupán a fogyás volt, hanem az egészsége javítása és a fizikai fájdalmak megszüntetése.
- A testi átalakulást tudatos lelki munka és önismeret is kísérte.
Hajnalka elmondása szerint sosem volt vékony testalkatú, súlyfeleslegének leadásával azonban az életminősége is javulni kezdett. Az életmódváltásának egyik nagy hozadéka, hogy úgy dolgozik napi nyolc órát, hogy nem fáj a térde, sem a dereka. Kutyakozmetikusként házhoz jár a vendégeihez, és ha kell, gond nélkül felcipeli a 30 kilós felszerelését a negyedik emeletre is.
„Számtalanszor megéltem a jojó effektust”
Hajni sosem tartozott a nádszál karcsú lányok közé. Ha vékonyabb akart lenni, mindig küzdenie kellett érte.
„Gyerekkorom óta pocakos voltam – árulta ela Fanny magazinnak el a Fejér megyei nő. – Már tiniként is zavart az alakom. Nem jó érzés, amikor kamaszodsz, és látod a kortársaidon, hogy csinosan formálódnak, alakulnak a női vonalaik, te meg ott állsz mellettük, mint egy zsák krumpli. Már akkor is rosszul éreztem magam attól, hogy kicsit kilógtam a sorból, pedig akkor még nem volt olyan szembetűnő a különbség. Persze akkor még könnyen ment a fogyás. Volt, hogy pár hétig csak napi egy zsemlét ettem teával és szépen meg is lett az eredménye. Természetesen, amint normálisan étkeztem, visszaszedtem mindent. A későbbiekben sokszor megéltem a jojó effektust. Jó pár alkalommal le tudtam fogyni, de amint visszatértem a régi kerékvágáshoz, újra feljöttek a kilók. Utána sokáig nem foglalkoztam az alakommal. Hosszú párkapcsolatban éltem, sok minden megváltozott bennem, körülöttem és nem figyeltem oda a külsőmre, nem érdekelt a súlygyarapodás."
Tavaly januárban betegen ült az ágya szélén, amikor megelégelte a sok szenvedést és úgy döntött, változtat az életén, kívül-belül rendbe hozza magát.
Több hatalmas pofon előzte meg ezt az időszakot. Hónapokig sajnáltam magam, pedig nem jellemző rám ez a fajta magamba fordulás. Rájöttem, hogy ez nem mehet így tovább. Azt mondtam magamnak: „Hajnika, szedd össze magad, mert ez így nem lesz jó!”. Életemben először döntöttem el, hogy most magamnak csinálom, magamnak fogok bizonyítani, és nem azért, mert tetszeni akartam valakinek, vagy jött egy esemény, amire jól kellett kinézni. Esztétikai szempontból mindig zavart a túlsúly. Alig találtam magamra nadrágot, mert a fenekem nagy volt és lapos, mint egy tepsi. Nagyon bosszantott, hogy ha jó volt a nadrág derékban, akkor leért a pincéig és állandóan fel kellett varratnom.
Kardióval kezdtem, futópadon futottam, mellette itthon, kisebb súlyzókkal tornáztam. Amikor lement 8-10 kiló, konditeremre váltottam. Ahogy kerekedni kezdett a popsim, ahogy egyre látványosabb volt az eredmény, még nagyobb lelkesedéssel vetettem bele magam. Szeptemberre már lement 20 kiló és az a farmer kabát is jó lett rám, amit 17 évesen hordtam.
Hajni igyekszik kerülni a fehér lisztes és cukros termékeket, néhány alapanyagot pedig lecserélt egészségesebb verzióra, például a napraforgó olajat, olívára.
"A legnagyobb kihívás az édességekről való lemondás volt. Cukorfüggő voltam, vagyok, és leszek is életem végéig. Valószínűleg gyerekkori traumák állnak a hátterében, hiszen nagyon szegény családból származom. Nálunk nem volt jellemző, hogy anyu minden nap csokival jött volna haza. Amikor elkezdtem dolgozni, kontroll nélkül mindent megvettem magamnak. Nem volt ritka, hogy egyhelyben megettem két nagy tábla csokoládét. Az életmódváltás után, 7-8 hónapig nagyon komolyan vettem az előírt étrendet. Amikor ránéztem a boltban az édességekre, nem hagytam magam megkísérteni. Jó látni az eredményét annak a rengeteg munkának, amit beleraktam. Már csak azért sem hagyom abba, hogy ne vesszen kárba, amit eddig elértem. Nem mondom, hogy mindig szuperül érzem magam, hisz még mindig vannak nehezebb napok, de jó úton haladok. A sok pozitív változás pedig segít átlendülni a holtpontokon!"
Hajni a negyedik X után belátta, hogy már nem csak azért fontos a rendszeres sport és a megfelelő táplálkozás, hogy jól nézzen ki, hanem azért is, hogy egészséges legyen.
Sajnos a húszas éveimben, amikor minden klassz volt, a fene se gondolt arra, hogy mi lesz majd velem 40-50 évesen. Ma már tudom, hogy nem csak az a fontos, hogy nézek ki. Eddig nem számított az egészségügyi vetülete a tudatos életmódnak. Ha így lett volna, talán komolyabban vettem volna, de ezen már kár bánkódni. Pár éve több betegséget is diagnosztizáltak nálam: PCOS, IR, magas vérnyomás, bélproblémák, hormonális problémák. De már önmagában a kor haladtával is romlanak a dolgok, 40 év fölött, komoly izomvesztés következik be. Ha nem törődsz magaddal, a tested fokozatosan leépül. Ez mind hozzásegített ahhoz, hogy egy éve húztam egy határvonalat és új életet kezdtem. Amit lehet, megteszek azért, hogy tíz év múlva ne vergődjek mindenféle betegséggel.
Életmódváltásának fontos pillére volt, hogy lelkileg is foglalkozzon magával.
„Hónapokig jártam pszichológushoz, terápiára, mert felismertem, hogy egyedül nem tudom megoldani a magánéleti problémáimat – árulja el. – Szükség volt arra is, hogy egyedül legyek, lelassuljak, hogy meglássam a gyengeségeimet és tovább tudjak lépni. Könyveket olvastam, podcast-eket hallgattam különböző témákban, például az önszeretetről. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy ne csak a külsőnkön változtassunk, hanem belül is induljunk el ezen az úton. Szerintem, a külső-belső munka, komolyan tudja egymást segíteni, támogatni. Az életem háromnegyed részét ducin éltem le, s bár sokszor mondták, hogy a kisugárzásom miatt, nem számít, hogy hány kiló vagyok, én sosem tudtam magam úgy elfogadni. Sőt, volt, hogy lefogytam, a testkép zavar miatt mégis elégedetlen voltam magammal. Emiatt is lényeges a belső munka, hogy minden a helyére tudjon kerülni. Egyébként, számomra az edzés lett az egyik legfontosabb én – idő. Ott megtehetem, hogy csak magamra, befelé figyelek.
Hajni története jól példázza, hogy az életmódváltás 40 felett nem lehet felszínes vagy rövid távú döntés. A valódi változás akkor következik be, amikor a test és a lélek egyszerre kap figyelmet. Bár az út nem mindig könnyű, a hosszú távú eredmények – egészségben és önbizalomban – minden erőfeszítést megérnek.
