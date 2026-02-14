Amikor az ízületi fájdalom nem kopás, hanem anyagcsere-jelzés: ezt kell tudni a köszvényről

Az ízületi panaszokat sokan túlterhelésnek vagy életkori kopásnak tulajdonítják, a köszvény azonban egészen más mechanizmus mentén alakul ki. A szervezetben zajló anyagcsere-változások sokáig tünetmentesek maradhatnak, majd egy adott ponton hirtelen, intenzív fájdalom formájában jelentkeznek. A betegség megértése segít abban, hogy ne csak a fájdalmas epizódokra reagáljunk, hanem a kiváltó okokat is kezeljük.

A köszvény többnyire hirtelen jelentkező, erős ízületi fájdalommal járó betegség.

Forrás: 123.rf.com

A köszvény gyulladásos eredetű ízületi betegség.

A húgysav felszaporodása váltja ki.

A fájdalom gyakran hirtelen és nagyon intenzív.

Legtöbbször az alsó végtag kisízületei érintettek.

Kezelés nélkül ismétlődő rohamok alakulhatnak ki.

Életmódbeli változtatásokkal jól kontrollálható.

A köszvény kialakulásának háttere

A köszvény kialakulásának központi eleme a húgysavszint emelkedése. A húgysav a purinok lebontásakor keletkezik, amelyek részben az étrendből, részben a szervezet saját sejtjeiből származnak. Egészséges esetben a húgysav a veséken keresztül kiürül, azonban ha a kiválasztás csökken vagy a termelődés fokozódik, a vérben felhalmozódik. A tartósan magas húgysavszint hatására kristályok képződnek, amelyek az ízületekben rakódnak le. Ezek a mikroszkopikus kristályok erőteljes gyulladásos reakciót indítanak el, amely az ízület hirtelen megduzzadásához és fájdalmához vezet. A köszvény kialakulásában szerepet játszhat genetikai hajlam, veseműködési zavar, valamint bizonyos gyógyszerek szedése is.

Életmódbeli tényezők szintén jelentősek. A túlzott alkoholfogyasztás, a purinban gazdag ételek rendszeres fogyasztása és a mozgásszegény életmód mind hozzájárulhatnak a betegség kialakulásához.

A köszvény tünetei és a betegség előrehaladása

A köszvény legismertebb tünete az akut ízületi roham. Ez gyakran éjszaka jelentkezik, és rendkívül erős fájdalommal jár. Az érintett ízület megduzzad, kipirosodik, meleggé válik, és a mozgása jelentősen beszűkül. A fájdalom intenzitása sokszor aránytalanul nagynak tűnik a kiváltó okhoz képest. A roham néhány nap vagy egy hét alatt enyhülhet, de megfelelő kezelés nélkül újra és újra visszatérhet. Idővel a tünetmentes időszakok rövidülnek, és egyre több ízület válhat érintetté.

Krónikus köszvény esetén tartós ízületi károsodás, deformitás és mozgáskorlátozottság alakulhat ki.

A húgysav nemcsak az ízületekben, hanem a vesékben is lerakódhat, ami további szövődményekhez vezethet.