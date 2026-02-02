Feketeszezámmag-krém: szépség és egyensúly egy kanálban, a menstruáció alatt

A menstruáció sokaknál egyet jelent a fáradtsággal, puffadással, hangulatingadozással és azzal az érzéssel, hogy „most inkább elbújnék egy takaró alá”. De mi lenne, ha ezek a napok nem a mínuszokról, hanem a tudatos támogatásról szólnának? A feketeszezámmag-krém pont ebben segít.

A feketeszezámmag-krém lesz az új kedvenced.

Feketeszezámmag-krém, hogy a menstruáció alatt is ígéretes maradj Egy fekete, krémes csoda, ami nemcsak finom, de a menstruáció idején is támogat

Hormonbarát, bőrszépítő és energizáló hatások egyetlen kanálban

Trendy superfood, ami belül és kívül is „összerak”

Ez a selymes, enyhén diós ízű krém az ázsiai konyhában és gyógyászatban már régóta ismert, nálunk viszont még mindig alulértékelt. Pedig igazi hormonbarát alapanyag, különösen a menstruációs fázisban.

A fekete szezámmag jótékony hatásai

Egészségügyi szempontból a fekete szezámmag tele van vassal, kalciummal, magnéziummal és cinkkel – vagyis pontosan azokkal az ásványi anyagokkal, amelyekből a menstruáció alatt gyakran hiány alakul ki. A vas támogatja a vérképzést, a magnézium segíthet a görcsök enyhítésében, a cink pedig az immunrendszert és a hormonális egyensúlyt támogatja.

Emellett egészséges zsírsavakat tartalmaz, amelyek stabilabb energiaszintet adnak, és segítenek elkerülni a „leesett a cukrom” érzését.

Szépségfronton is erős játékos

A fekete szezámmag antioxidánsai támogatják a bőr rugalmasságát, segíthetnek a hormonális pattanások csillapításában, és belülről táplálják a bőrt. A haj és a körmök is hálásak lesznek érte – nem véletlen, hogy a hagyományos keleti szemlélet szerint a fekete szezámmag a „fiatalság magja”.

És akkor jöjjön a menstruációs vonal

A ciklus ezen szakaszában a test lelassul, befelé figyel, regenerálódik. A fekete szezámmag melegítő hatású, tápláló, nem terheli az emésztést, mégis elég „földelő” ahhoz, hogy biztonságérzetet adjon. Egy kanál reggel vagy délután olyan, mintha azt mondanád a testednek: „látlak, támogatlak”.

És ha már mindezt megtudtad, íme a recept.

Feketeszezámmag-krém recept

Hozzávalók: 1 csésze fekete szezámmag

2 evőkanál méz

1 teáskanál vanília

1 csipet tengeri só

Opcionálisan: 1 evőkanál kókuszolaj

A szezámmagot közepes lángon illatosra pirítjuk, majd minden hozzávalót aprítógépbe teszünk, és krémesre dolgozunk. Idő kell hozzá, de megéri. Üvegbe töltve 5 napig fogyasztható!