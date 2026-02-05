Brooklyn Beckham súlyos üzenete: egyérzelműen jelezte, hogy végzett az apjával is

Brooklyn Beckham ismét húzott egy olyat, ami miatt mindenki rá figyel. A 26 éves celeb eltávolíttatta testéről azokat a tetoválásokat, amelyeket korábban édesapja, David Beckham, valamint édesanyja, Victoria Beckham tiszteletére varratott magára.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz: David Bekcham legidősebb gyermeke eltávolítatta az apja tiszteletére varratot tetoválását

Forrás: Profimedia

A The Sun által közölt friss fotókon jól látszik, hogy a Brooklyn Beckham jobb karján lévő „DAD” felirat – egy horgony közepén – eltűnt. Helyette egy tengeri csillag és két mentőmellény van ugyanazon a részen. A lap egyik bennfentes forrása szerint Brooklyn lézeres kezelésekkel módosíttatta a rajzot. „Azt akarta, hogy nyoma se maradjon” – mondta a névtelenséget kérő informátor.

Nem ez az első, szüleihaz kapcsolahtó tetoválás, amit Brooklyn eltüntet: a forrás szerint a mellkasán lévő Victoria Beckhamnek dedikált tetoválást is eltávolíttatta. „Fájdalmas ezt látni. Előbb az anyja tetoválása tűnt el, most az apjáé is. Ez sokak számára úgy tűnhet, mintha olajat öntene a tűzre” – fogalmazott a forrás. A családhoz közeli képviselők egyelőre nem kommentálták az esetet.

A Beckham családon belüli feszültség nem új keletű, de a helyzet az utóbbi hetekben éles fordulatot vett. Brooklyn Instagramon közzétett üzenetében nyíltan nekiment szüleinek, és kijelentette: nem kíván kibékülni velük. Azt állította, hogy David és Victoria Beckham szándékosan próbálják aláásni a házasságát a 31 éves Nicolával. A Beckham család többi tagja ugyanakkor összetart, Brooklyn testvérei támogatják a szüleiket. Az utóbbi időben többször is közösen jelentek meg rendezvényeken, a tékozló fiú kijelentéseit pedig egyikük sem kommentálja nyilvánosan.

Nelson Peltz diplomatikusan reagált Brooklyn Beckham családi drámájára

Brooklyn Beckham apósa, a milliárdos Nelson Peltz a napokban megtörte a csendet. Az üzletember egy floridai rendezvényen újságírói kérdésre csak ennyit mondott: „A családom szerepelt mostanában a sajtóban? Egyáltalán nem vettem észre.” Később hozzátette: „A lányom és a Beckham család története más lapra tartozik, nem ennek a napnak a témája. De elmondhatom: Nicola is jól van, Brooklyn is jól van, és azt kívánom nekik, hogy hosszú, boldog házasságuk legyen.”