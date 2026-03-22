Az alvászavarok nyomában: mi áll az éjjeli baglyok és a korán kelő pacsirták szokásai mögött?

Az alvás a testünk számára nem csupán pihenés: a szervezetünk működését egy finomra hangolt biológiai rendszer, az úgynevezett cirkadián ritmus szabályozza. Ez a belső óra határozza meg, mikor érezzük magunkat a legenergikusabbnak, és mikor vágyik a testünk leginkább a pihenésre. Ha ez a ritmus felborul, különböző alvászavarok jelenhetnek meg. Sokan ilyenkor egyszerűen rossz szokásokra vagy stresszre gyanakodnak, pedig a háttérben gyakran az örökölt biológiai ritmus és a személyiségjegyeink is szerepet játszanak.

Az alvászavarok hátterében gyakran a szervezet belső órájának eltérő működése áll

Inszomnia: amikor az álmatlanság a fő probléma

Az inszomnia – vagyis az álmatlanság – az egyik legismertebb alvászavar, amit időszakosan már valamennyien megtapasztaltunk. Ilyenkor nagyon nehezen alszunk el, gyakran felébredünk éjszaka vagy már kora reggel „kipattan” a szemünk. Inszomniának azt az elhúzódó állapotot nevezzük, mikor az alvás mennyisége vagy minősége nem elegendő a szervezetünk regenerálódásához és megfelelő működéséhez. Az inszomnia mögött sokféle tényező állhat: leggyakoribb a stressz, az érzelmi-lelki terheltség és a szorongás, de a túl sok képernyőhasználat vagy a rendszertelen napirend is ronthatják a helyzetet. Fontos különbség azonban, hogy inszomnia esetén nem feltétlenül a biológiai óránk tolódik el, hanem az alvási ciklusok borulnak fel.

Amikor a belső óránk későre jár – a született éjjeli baglyok

A késleltetett alvásfázis-szindróma egy olyan cirkadián ritmuszavar, amelynél az elalvás időpontja több órával későbbre tolódik a normálisnál. Az érintettek gyakran csak éjfél vagy hajnali egy után tudnak elaludni, függetlenül attól, hogy korán kelnek-e vagy sem, viszont minden reggel rendkívül nehezen, fáradtan ébrednek. Az ilyen alvászavarok különösen gyakoriak kamaszkorban, de felnőttként is sokaknál jellemzőek. Sok érintett hétvégén gond nélkül alszik délig, és kipihenten ébred, ami arra utal, hogy a szervezetük belső ritmusa egyszerűen más időzítés szerint működik.

Amikor túl korán jön az álom – a pacsirta típus

A korai alvásfázis szindróma ennek az ellenkezője: az érintettek már kora este elálmosodnak, hajnalban viszont könnyedén kipattannak az ágyból.

Ez a ritmus gyakran jellemző azokra, akik reggel a legproduktívabbak. Az ilyen alvászavarok sokszor akkor okoznak gondot, amikor a társadalmi időbeosztás – például a munkahely vagy a családi élet – más ritmust kíván.