Személyiséged rejtett titkát fedi fel az, ahogyan alszol: ez az egy részlet mindent elárul rólad

Amikor este lefekszel, valószínűleg nem gondolsz arra, hogy a szokásaid – például hogy nyitott vagy zárt ajtó mellett alszol – sok mindent elmondanak rólad. Pedig az alvás nemcsak testi pihenés, hanem lelki tükör is: megmutatja, mennyire bízol a világban, mennyire vágysz nyugalomra, és hogyan kezeled a magánteredet.
Ha nyitott ajtó mellett alszol el
A nyitott ajtó melletti alvás általában a nyitottságról és a bizalomról árulkodik. Az ilyen emberek könnyebben engedik el a napi feszültséget, és jobban szeretik, ha közel érezhetik magukhoz a szeretteiket.
Egy 2023-as kutatás szerint a nyitott ajtóval alvók kevésbé szoronganak, rugalmasabban kezelik a változásokat, és gyakran empatikusabbak is.
Egyszerűen fogalmazva: aki nyitott ajtó mellett alszik, az az életben is nyitottabb a világra.
Ha inkább becsukod az ajtót
Aki jobban szeret zárt ajtók mellett aludni, az nem feltétlen azért teszi, mert félne, sokkal inkább arról szól, hogy szereti megőrizni a saját terét és csendjét. Az ilyen emberek általában érzékenyebbek a zajokra és a fényre, ezért csak akkor tudnak igazán pihenni, ha kizárják a külvilágot.
A kutatások szerint a csukott ajtó jobb alvásminőséget biztosít, hiszen kevesebb a zavaró inger.
Más szóval: aki zárt ajtó mellett alszik, az inkább a biztonságot és a kontrollt keresi, nem pedig elzárkózik.
Alvás és a személyiségtípus, de mi köze van a kettőnek egymáshoz?
Az alvás módja szorosan összefügg a személyiséggel, de nincs jó vagy rossz megoldás. Ha nyitott ajtónál alszol, valószínűleg társasági, bizalommal teli ember vagy. Ha inkább zárva hagyod az ajtót, valószínűleg szereted a rendet, a csendet és a kiszámíthatóságot.
Mindkét típusnak megvan a maga előnye – a lényeg, hogy megtaláld, melyik segít abban, hogy kipihenten ébredj.
Próbáld ki, melyik alvásforma esik jobban.
- Aludj pár napig nyitott ajtóval, majd pár napig zárttal.
- Figyeld meg, melyiktől vagy kipihentebb, nyugodtabb.
- Gondold végig: te inkább a biztonságot keresed, vagy szeretsz kapcsolódni másokhoz éjjel is?
Ez az apró kísérlet sokat elárulhat arról, hogyan működsz, és mire van igazán szükséged a pihentető alváshoz.