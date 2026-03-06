Arclézeres kezelések: mire jók valójában, és mikor érdemes belevágni?

Az arclézer olyan célzott fényenergia alkalmazását jelenti, amely meghatározott hullámhosszon hat a bőr különböző rétegeire. A kezelés típusa attól függ, milyen problémát szeretnénk kezelni: pigmentfoltokat, hegeket, ráncokat, értágulatokat vagy aknés elváltozásokat. Nem minden arclézer egyforma, és nem minden bőrtípus reagál ugyanúgy a lézeres beavatkozásra.

Forrás: 123RF

Mit érdemes tudni az arclézeres kezelésről?

Az arclézer képes serkenteni a kollagéntermelést, halványítani a pigmentfoltokat és javítani a bőr textúráját. A kezelés lehet ablativ, amikor a bőr felső rétegét is érinti, vagy nem ablativ, amely mélyebben hat, de a felszínt kevésbé károsítja. A frakcionált technológia apró mikrosérüléseket hoz létre, ezzel indítva be a regenerációt.

A megfelelő arclézer kiválasztása mindig szakember feladata. A bőr típusa, vastagsága, érzékenysége és az adott probléma jellege mind befolyásolja a döntést. Egy pigmentfolt kezeléséhez más lézer szükséges, mint például hegek vagy rosacea esetén.

Mely arclézertípusok számítanak hatékonynak?

A frakcionált CO2 arclézer erőteljesebb beavatkozásnak számít, elsősorban mélyebb ráncok és hegek esetén alkalmazzák. A nem ablativ lézerek kíméletesebbek, inkább kollagénstimulációra és finomabb bőrhibák javítására alkalmasak. Az érkezelésre specializált lézerek a kitágult hajszálereket célozzák meg.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy nincs univerzálisan legjobb arclézer. A kezelés sikeressége a megfelelő indikáción, a készülék minőségén és a kezelő tapasztalatán múlik.

Az arclézer kezelés előtt fontos a bőr alapos vizsgálata

Forrás: Robert Kneschke

Mire kell figyelni arclézerezés előtt és után?

Az arclézeres kezelés előtt fontos a bőr alapos vizsgálata és az esetleges ellenjavallatok kizárása. Aktív fertőzés, gyulladás vagy bizonyos gyógyszerek szedése esetén a beavatkozás halasztása indokolt lehet. A kezelés után átmeneti bőrpír, hámlás és érzékenység jelentkezhet.

A fényvédelem kiemelten fontos. Az arclézer után a bőr érzékenyebbé válik az UV-sugárzásra, ezért magas faktorszámú fényvédő használata kötelező. A regeneráció ideje a kezelés típusától függően néhány naptól akár több hétig is tarthat.