A bőrkeményedés a talpon komoly problémákat is okozhat – így távolítsd el és kezeld hatékonyan, otthon!

A bőrkeményedés tulajdonképpen a szervezet védekező reakciója. A bőr így próbálja megvédeni az alatta lévő szöveteket a túlzott terheléstől. Leggyakrabban a sarok, a talp elülső része és a lábujjak környéke érintett.

A bőrkeményedés leggyakoribb okai: szűk, kényelmetlen cipők, a magas sarkú lábbelik vagy a nem megfelelő talpbetét.

Bőrkeményedés rövid áttekintése A bőrkeményedés a bőr megvastagodása nyomás hatására

Leggyakrabban a talpon és a sarkon jelenik meg

Kényelmetlenséget vagy fájdalmat is okozhat

Megfelelő ápolással csökkenthető

A kiváltó ok megszüntetése kulcsfontosságú

Rendszeres kezelés mellett megelőzhető

Miért alakul ki a bőrkeményedés?

A bőrkeményedés leggyakoribb oka a tartós mechanikai terhelés. A szűk, kényelmetlen cipők, a magas sarkú lábbelik vagy a nem megfelelő talpbetét fokozhatják a nyomást bizonyos területeken. A testsúly is befolyásolhatja a kialakulást, mivel magasabb súlynál nagyobb terhelés éri a talpat. Emellett a láb statikai eltérései, például lúdtalp vagy harántsüllyedés szintén hozzájárulhatnak a bőrkeményedés megjelenéséhez. A bőr kiszáradása tovább rontja a helyzetet, mivel a száraz bőr hajlamosabb a megvastagodásra és berepedezésre.

Hogyan távolítható el biztonságosan?

A bőrkeményedés eltávolítását mindig fokozatosan és kíméletesen érdemes végezni. A láb áztatása segít felpuhítani a megvastagodott bőrt, így könnyebben eltávolítható. A habkő vagy a speciális reszelők használata segíthet a felesleges bőrréteg eltávolításában. Fontos, hogy ne távolítsuk el egyszerre túl nagy mennyiségben, mert az sérülést okozhat.

Súlyosabb esetekben érdemes szakemberhez, például gyógypedikűröshöz fordulni, aki biztonságosan kezeli a problémát.

Mely hatóanyagok a leghatékonyabbak?

A bőrkeményedés kezelésében több hatóanyag is segíthet. A karbamid az egyik leggyakrabban alkalmazott összetevő, amely hidratálja és puhítja a bőrt, valamint segíti az elhalt hámsejtek leválását. A szalicilsav hámlasztó hatású, így hozzájárul a megvastagodott bőrréteg csökkentéséhez. A tejsav szintén segíti a bőr megújulását és javítja a hidratáltságot. Ezek az összetevők rendszeres használat mellett jelentősen javíthatják a bőr állapotát.