Ezeket a veszélyes gyerekjátékokat sose vedd meg: végzetes következménnyel járhat a használatuk

Getty Images - Halfpoint Images
figyelmeztetés felelős szülők életveszély gyerekjáték gyereknevelés
Simon Benedek
2026.03.06.
Egy súlyos balesetekkel és halálesetekkel foglalkozó ügyvéd szerint több olyan népszerű termék is létezik, amelyet ő személy szerint soha nem venne meg gyerekeinek. Íme a veszélyes gyerekjátékok!

A philadelphiai ügyvéd, Tom Bosworth munkája során rendszeresen találkozik az általa a világ legszörnyűbb eseteiként emlegetett borzalmakkal, amikor egy kiskorú gyermek valamilyen szerencsétlen baleset ér. Az ügyvéd a tapasztalatai alapján három olyan terméket nevezett meg, amely különösen kockázatos lehet a gyerekek számára. Ezek szerinte a veszélyes gyerekjátékok.

Egy kislány éppen a szájába vesz egyet a veszélyes gyerekjátékok közül.
Vannak olyan veszélyes gyerekjátékok, amelyekkel jobb, ha nem kockáztatnak a szülők. 
Forrás:  Getty Images
  • Egy philadelphiai ügyvéd olyan helyzetekkel találkozik, amelyek minden szülő rémálmai.
  • Szerinte vannak olyan veszélyes gyerekjátékok, amelyekkel nem érdemes kockáztatni.
  • Íme a lista!

Veszélyes gyerekjátékok, amelyeket jobb, ha szülőként sosem veszel meg

Tom Bosworth saját tapasztalatai alapján állította össze azt a listát, amelyen azok a veszélyes gyerekjátékok találhatók, amelyeket szerinte jobb, ha minden szülő elkerül. Bosworth több évtizedes pályafutása alatt ugyanis számos olyan balesetet látott, amikor ezek a játékok okozták a tragédiát – számolt be az Unilad.

Gombelemes játékok

Az egyik legnagyobb veszélyt a kis méretű, úgynevezett gombelemmel működő játékok jelentik Bosworth szerint. Ezek az apró elemek sok gyermekjátékban megtalálhatók, gyakran úgy, hogy a szülők vásárláskor észre sem veszik. A probléma magától értetődő: a gyerekek könnyen lenyelhetik ezeket az apró elemeket. Ha egy gombelemet a gyermek lenyel, akkor az könnyen megakadhat a nyelőcsőben, a benne lévő vegyi anyagok pedig rövid időn belül súlyos égési sérüléseket okozhatnak a szövetekben. Az amerikai National Capital Poison Center adatai szerint az Egyesült Államokban évente több mint 3500 ember nyel le gombelemet – köztük sok kisgyermek.

Döntött babafekvő eszközök

Bosworth második figyelmeztetése a döntött pozícióban használható babafekvőkre és ringató eszközökre vonatkozik. Bár ezeket kifejezetten csecsemők számára árulják, a szakértők szerint komoly kockázatot jelenthetnek. Az újszülöttek még nem rendelkeznek elég erős nyakizmokkal ahhoz, hogy stabilan megtartsák a fejüket. Ha a baba feje előrebillen, előfordulhat, hogy nem tudja visszaemelni, ami elzárhatja a légutakat. Az American Academy of Pediatrics ezért azt javasolja, hogy a csecsemők mindig a hátukon, sík felületen aludjanak. A szakmai szervezet szerint ez az ajánlás az 1990-es években jelentősen csökkentette az alvással összefüggő csecsemőhalálozások számát.

Vízgyöngyök

A harmadik a legveszélyesebb gyerekjátékok között a vízgyöngyök. Ezek a vízben megduzzadó színes gyöngyök, amelyeket gyakran bizonyos játékokhoz vagy dekorációként használnak. Ezek a gyöngyök első ránézésre ártalmatlannak tűnnek, azonban víz hatására többszörösükre duzzadnak. Ha egy gyermek lenyeli őket, a gyöngy a szervezetben is tovább növekedhet, idővel elzárva a légutakat vagy a bélrendszert. Az amerikai Consumer Product Safety Commission adatai szerint 2018 és 2022 között közel 7000 vízgyöngy lenyelésével kapcsolatos sérülést kezeltek sürgősségi osztályokon az Egyesült Államokban.

