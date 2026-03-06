Ezeket a veszélyes gyerekjátékokat sose vedd meg: végzetes következménnyel járhat a használatuk

A philadelphiai ügyvéd, Tom Bosworth munkája során rendszeresen találkozik az általa a világ legszörnyűbb eseteiként emlegetett borzalmakkal, amikor egy kiskorú gyermek valamilyen szerencsétlen baleset ér. Az ügyvéd a tapasztalatai alapján három olyan terméket nevezett meg, amely különösen kockázatos lehet a gyerekek számára. Ezek szerinte a veszélyes gyerekjátékok.

Vannak olyan veszélyes gyerekjátékok, amelyekkel jobb, ha nem kockáztatnak a szülők.

Forrás: Getty Images

Íme a lista!

Veszélyes gyerekjátékok, amelyeket jobb, ha szülőként sosem veszel meg

Tom Bosworth saját tapasztalatai alapján állította össze azt a listát, amelyen azok a veszélyes gyerekjátékok találhatók, amelyeket szerinte jobb, ha minden szülő elkerül. Bosworth több évtizedes pályafutása alatt ugyanis számos olyan balesetet látott, amikor ezek a játékok okozták a tragédiát – számolt be az Unilad.

Gombelemes játékok

Az egyik legnagyobb veszélyt a kis méretű, úgynevezett gombelemmel működő játékok jelentik Bosworth szerint. Ezek az apró elemek sok gyermekjátékban megtalálhatók, gyakran úgy, hogy a szülők vásárláskor észre sem veszik. A probléma magától értetődő: a gyerekek könnyen lenyelhetik ezeket az apró elemeket. Ha egy gombelemet a gyermek lenyel, akkor az könnyen megakadhat a nyelőcsőben, a benne lévő vegyi anyagok pedig rövid időn belül súlyos égési sérüléseket okozhatnak a szövetekben. Az amerikai National Capital Poison Center adatai szerint az Egyesült Államokban évente több mint 3500 ember nyel le gombelemet – köztük sok kisgyermek.

Döntött babafekvő eszközök

Bosworth második figyelmeztetése a döntött pozícióban használható babafekvőkre és ringató eszközökre vonatkozik. Bár ezeket kifejezetten csecsemők számára árulják, a szakértők szerint komoly kockázatot jelenthetnek. Az újszülöttek még nem rendelkeznek elég erős nyakizmokkal ahhoz, hogy stabilan megtartsák a fejüket. Ha a baba feje előrebillen, előfordulhat, hogy nem tudja visszaemelni, ami elzárhatja a légutakat. Az American Academy of Pediatrics ezért azt javasolja, hogy a csecsemők mindig a hátukon, sík felületen aludjanak. A szakmai szervezet szerint ez az ajánlás az 1990-es években jelentősen csökkentette az alvással összefüggő csecsemőhalálozások számát.