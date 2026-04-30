Így kávéznak valójában a magyarok: kiderült, a nők vagy a férfiak döntenek le több feketét

A kávé továbbra is megkerülhetetlen része a magyarok mindennapjainak: egy friss felmérés szerint a 16 és 75 év közöttiek 88 százaléka rendszeresen fogyasztja, és a többség napi szinten is él ezzel a szokással. Bár az elmúlt évtizedekben sokat változtak a trendek, egy dolog állandónak tűnik: a kávézás sokak számára nemcsak rutin, hanem egyfajta nyugodt, személyes pillanat is a nap során.

A magyarok többsége naponta kávézik – de nem mindegy, hogyan

Így kávéznak a magyarok: meglepő különbség van nők és férfiak között

A fogyasztási adatok alapján a magyarok kávézási kedve hullámzóan alakult az elmúlt évtizedekben. A ’90-es években fejenként évente átlagosan 2,4–2,7 kilogramm kávé fogyott, majd 1998-ban visszaesés következett, amikor ez az érték 2 kilogrammra csökkent. Az ezredforduló után ismét növekedett a fogyasztás, a 2000-es évek elején már 2,8 kilogramm körül alakult az éves átlag, később azonban újra mérséklődés volt tapasztalható. A 2010-es évek elején 2,1–2,2 kilogrammra esett vissza az egy főre jutó mennyiség, majd 2016 után ismét emelkedni kezdett.

A csúcsot 2021 jelentette, amikor az otthon töltött idő növekedésével összefüggésben elérte a 3 kilogrammot, azóta viszont visszatért a korábbi szintekhez.

A nők többet kávéznak, mint a férfiak

A kutatás arra is rámutatott, hogy a nők valamivel gyakrabban nyúlnak a kávéscsészéhez: körükben 76 százalék a napi fogyasztók aránya, míg a férfiaknál ez 63 százalék. Korosztály szerint a fiatalabbak kevésbé kávéznak rendszeresen, míg a 60 és 75 év közöttiek körében a legmagasabb a napi fogyasztók aránya.

Még mindig hódít a kotyogós

Ami az otthoni kávékészítést illeti, a modern technológiák terjedése ellenére a klasszikus kotyogós még mindig tartja magát: a válaszadók 45 százaléka ezzel készíti a kávét. Emellett jelentős a karos gépeket használók aránya (32 százalék), de a kapszulás (25 százalék) és az automata kávéfőzők (17 százalék) is egyre népszerűbbek. Az elmúlt évtizedekben látványos fejlődés ment végbe ezen a téren: a hagyományos megoldásokat fokozatosan váltották fel a gyorsabb és kényelmesebb rendszerek, miközben egyre többen fedezik fel a „home barista” élményt is.