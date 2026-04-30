Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 30., csütörtök Katalin, Kitti

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kutatás

Így kávéznak valójában a magyarok: kiderült, a nők vagy a férfiak döntenek le több feketét

kutatás kávézás kávé
Rideg Léna
2026.04.30.
A reggeli kávé sokaknak elengedhetetlen, de nem mindegy, ki mennyit iszik belőle. Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége napi szinten kávézik, és az is kiderült, melyik nem rajong érte jobban.

A kávé továbbra is megkerülhetetlen része a magyarok mindennapjainak: egy friss felmérés szerint a 16 és 75 év közöttiek 88 százaléka rendszeresen fogyasztja, és a többség napi szinten is él ezzel a szokással. Bár az elmúlt évtizedekben sokat változtak a trendek, egy dolog állandónak tűnik: a kávézás sokak számára nemcsak rutin, hanem egyfajta nyugodt, személyes pillanat is a nap során.

A magyarok többsége naponta kávézik – de nem mindegy, hogyan
A magyarok többsége naponta kávézik – de nem mindegy, hogyan
Forrás: Moment RF

Így kávéznak a magyarok: meglepő különbség van nők és férfiak között

A fogyasztási adatok alapján a magyarok kávézási kedve hullámzóan alakult az elmúlt évtizedekben. A ’90-es években fejenként évente átlagosan 2,4–2,7 kilogramm kávé fogyott, majd 1998-ban visszaesés következett, amikor ez az érték 2 kilogrammra csökkent. Az ezredforduló után ismét növekedett a fogyasztás, a 2000-es évek elején már 2,8 kilogramm körül alakult az éves átlag, később azonban újra mérséklődés volt tapasztalható. A 2010-es évek elején 2,1–2,2 kilogrammra esett vissza az egy főre jutó mennyiség, majd 2016 után ismét emelkedni kezdett.

A csúcsot 2021 jelentette, amikor az otthon töltött idő növekedésével összefüggésben elérte a 3 kilogrammot, azóta viszont visszatért a korábbi szintekhez.

A nők többet kávéznak, mint a férfiak

A kutatás arra is rámutatott, hogy a nők valamivel gyakrabban nyúlnak a kávéscsészéhez: körükben 76 százalék a napi fogyasztók aránya, míg a férfiaknál ez 63 százalék. Korosztály szerint a fiatalabbak kevésbé kávéznak rendszeresen, míg a 60 és 75 év közöttiek körében a legmagasabb a napi fogyasztók aránya.

Még mindig hódít a kotyogós

Ami az otthoni kávékészítést illeti, a modern technológiák terjedése ellenére a klasszikus kotyogós még mindig tartja magát: a válaszadók 45 százaléka ezzel készíti a kávét. Emellett jelentős a karos gépeket használók aránya (32 százalék), de a kapszulás (25 százalék) és az automata kávéfőzők (17 százalék) is egyre népszerűbbek. Az elmúlt évtizedekben látványos fejlődés ment végbe ezen a téren: a hagyományos megoldásokat fokozatosan váltották fel a gyorsabb és kényelmesebb rendszerek, miközben egyre többen fedezik fel a „home barista” élményt is.

A kávézás azonban sokak számára nemcsak technológia vagy szokás kérdése, hanem egy kis szünet a napban – egy pillanat, amikor lelassul minden. Talán éppen ez az, ami generációkon átívelően népszerűvé teszi, függetlenül attól, ki milyen módon készíti el a reggeli vagy délutáni feketét.

A felmérést egy 1200 fős, reprezentatív mintán végezték el egy hazai kávémárka, a Bravos megbízásából.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu