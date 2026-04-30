2026. ápr. 30., csütörtök

Ha ezeket a jeleket látod május 1-jén, egy éven belül menyasszony leszel: eláruljuk, mit figyelj

Shutterstock - verona studio
2026.04.30.
Régóta várod az eljegyzést, és tűkön ülsz már, hogy mikor húz gyűrűt az ujjadra a kedvesed? Május 1-jén kiderítheted a szándékait ezekkel a trükkökkel: mutatjuk mire figyelj. Ha ezt látod a májusfa ágain, garantáltan menyasszony leszel egy éven belül.

Május 1-jének nem csak a munkaszüneti nap miatt érdemes örülni. Egy ősi hagyomány szerint ugyanis ezen a napon titkos jeleket küldenek a férfiak a kedvesük felé a májusfa és májuskosár segítségével. Ha ismered a jelentésüket, hamar megtudhatod, hogy egy éven belül tervez-e lánykérést a párod. Mutatjuk mikre figyelj.

májusfa, színes szalagokkal
A májusfa ágain lévő szalagokból megmondható, hogy várható-e eljegyzés a következő egy évben, vagy sem. Forrás: 24 Óra

Május 1-jén kiderítheted, hogy el akar-e jegyezni a párod 

  • A májuskosár hagyományosan egy szalagokkal díszített füleskosár volt, amibe jellemzően hortenzia került és az a lány kapta, akinek komolyan udvarolt a fiú.
  • A májusfa is ugyanezt a célt szolgálja, ezt reggelre helyezték a fiúk a lányok háza elé, hogy jelezzék komoly udvarlási szándékukat. 
  • Bár ma már főleg csak vidéken van hagyománya a májuskosárnak és a májusfa állításnak, nem árt tisztában lenni vele, hogy mit jelentenek a rajta lévő szalagok színei, hiszen ebből sok minden kiderülhet.

Hagyj fel a párod barátainak kifaggatásával és a laptopján felugró reklámok vizslatásával: van egy sokkal egyszerűbb módja annak, hogy kiderítsd, lánykérést tervez-e a kedvesed. Bár úgy tűnhet, hogy a válasz a telefonjában vagy épp a ruhásszekrényében van, dobozba zárva, valójában május 1-jén egyértelműen a tudtodra adja, ha hamarosan megkéri a kezedet. Ahhoz azonban, hogy ez feltűnjön, ismerned kell a jeleket, így most megmutatjuk, mi mit jelent. 

A vidéki népszokások szerint a májusfa állításnak és a májuskosár ajándékozásnak különleges szimbolikája van. Ugyanis nem csak annyiból áll, hogy a férfi a szeretett hölgynek állítja a fát vagy épp adja a kosarat, de a szalagok és a virágok színe is külön jelentéssel bír. 

májuskosár, amit májusfa helyett szoktak adni
Ha fehér virágokkal és szalagokkal van díszítve a májuskosár, akkor bizony lánykérés lesz. 
Forrás: Shutterstock

Ezt jelenti a májusfa és a májuskosár színe

A májusfát és a májuskosarat is színesre szokás készíteni, hiszen ez jelképezi a szenvedélyt, az örömöt és a fiatalságot is. A fára kerülő mindenféle színű krepp papír így már messziről üvölti: ebben a házban olyan lány lakik, akinek komoly udvarlója van. Van azonban egy különleges fajta májusfa és májuskosár, ami színével jelzi, hogy többet jelent. Ez pedig nem más, mint a fehér színű. 

Talán elsőre a nőnek fel sem tűnik, hogy különleges májusfát kapott, amíg nem tudja, hogy a csupa fehér szalag annak a jelképe, hogy egy éven belül menyasszony lesz. Ebben az esetben ugyanis az udvarló a lány - és az egész világ felé jelzi, ez a virágszál bizony utolsó hajadon évében jár, így különleges fa illeti meg. Ugyanez igaz a májuskosárra is: ha fehér szalagosat kapsz, fehér virágokkal tűzdelve, az nem puszta véletlen: hamarosan számíthatsz a lánykérésre.

