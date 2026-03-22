III. Károly király étkezési szokásai régóta beszédtémát jelentenek: az uralkodó híres arról, hogy rendkívül tudatosan – és sokak szerint meglehetősen válogatósan – áll az ételekhez. A tojás elkészítésének precíz módjától a délutáni teák mellé választott különleges falatokig minden részletre odafigyel. Most azonban egy véletlen pillanatban egy olyan nassolnivalóra is fény derült, amely nemcsak meglepő választás, hanem kifejezetten megosztó is lehet.

III. Károly király egyik kedvenc nasija az édesgyökér

A londoni divathét egyik februári eseményén a fotósok és rajongók egy pillanatra bepillanthattak a királyi autó nyitott ajtaján keresztül. A felvételeken egy csomag édesgyökér volt látható, amelyet az uralkodó magával vitt. Nem valamilyen modern, ízesített változatról volt szó, hanem a klasszikus, régimódi édesgyökér rudakról – egy olyan édességről, amelynek karakteres íze miatt sokan rajonganak érte, mások viszont kifejezetten kerülik.

Mi az az édesgyökér?

Az édesgyökér egy karakteres, enyhén kesernyés ízű édesség, amelyet a Glycyrrhiza glabra nevű növény gyökeréből készítenek.

A választás nemcsak ízlés kérdése miatt érdekes. Charlotte Faure Green, a Brit Táplálkozásterápiás Szövetség által regisztrált szakértő szerint az édesgyökér hatása a szervezetre is megosztó lehet. Mint elmagyarázta, az édesgyökér glicirrizint tartalmaz, amely befolyásolhatja a szervezet hormonális működését. „Ez az anyag növelheti a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, és ha valaki rendszeresen, nagyobb mennyiségben fogyasztja, hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez, valamint csökkentheti a káliumszintet” – mondta.

A szakértő szerint ezért az édesgyökér inkább alkalmi finomságként javasolt, nem pedig mindennapi stresszoldó nassolnivalóként. Vagyis hiába tűnik ártatlan édességnek, rendszeres fogyasztása hosszabb távon nem feltétlenül támogatja a szervezet egyensúlyát. Érdekesség ugyanakkor, hogy a növény egyik fő hatóanyaga, a fent említett glicirrizin, valamint más vegyületek laboratóriumi és állatkísérletekben gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokat mutattak. Sőt, egyes vizsgálatok szerint gátolhatják bizonyos daganatos sejtek növekedését – nem kizárt, hogy a rákbeteg Károly király is részben ezek miatt a feltételezett jótékony hatások miatt nyúl időnként ehhez a különleges nassolnivalóhoz.