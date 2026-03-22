III. Károly király étkezési szokásai régóta beszédtémát jelentenek: az uralkodó híres arról, hogy rendkívül tudatosan – és sokak szerint meglehetősen válogatósan – áll az ételekhez. A tojás elkészítésének precíz módjától a délutáni teák mellé választott különleges falatokig minden részletre odafigyel. Most azonban egy véletlen pillanatban egy olyan nassolnivalóra is fény derült, amely nemcsak meglepő választás, hanem kifejezetten megosztó is lehet.
- III. Károly király egyik kedvenc nasija az édesgyökér
- Mi az az édesgyökér?
- Milyen hatással van az egészségre az édesgyökér fogyasztása?
- Ezeket az ételeket kedveli a brit király
Ez III. Károly király egyik kedvenc nassolnivalója
A londoni divathét egyik februári eseményén a fotósok és rajongók egy pillanatra bepillanthattak a királyi autó nyitott ajtaján keresztül. A felvételeken egy csomag édesgyökér volt látható, amelyet az uralkodó magával vitt. Nem valamilyen modern, ízesített változatról volt szó, hanem a klasszikus, régimódi édesgyökér rudakról – egy olyan édességről, amelynek karakteres íze miatt sokan rajonganak érte, mások viszont kifejezetten kerülik.
Mi az az édesgyökér?
Az édesgyökér egy karakteres, enyhén kesernyés ízű édesség, amelyet a Glycyrrhiza glabra nevű növény gyökeréből készítenek.
A választás nemcsak ízlés kérdése miatt érdekes. Charlotte Faure Green, a Brit Táplálkozásterápiás Szövetség által regisztrált szakértő szerint az édesgyökér hatása a szervezetre is megosztó lehet. Mint elmagyarázta, az édesgyökér glicirrizint tartalmaz, amely befolyásolhatja a szervezet hormonális működését. „Ez az anyag növelheti a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, és ha valaki rendszeresen, nagyobb mennyiségben fogyasztja, hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez, valamint csökkentheti a káliumszintet” – mondta.
A szakértő szerint ezért az édesgyökér inkább alkalmi finomságként javasolt, nem pedig mindennapi stresszoldó nassolnivalóként. Vagyis hiába tűnik ártatlan édességnek, rendszeres fogyasztása hosszabb távon nem feltétlenül támogatja a szervezet egyensúlyát. Érdekesség ugyanakkor, hogy a növény egyik fő hatóanyaga, a fent említett glicirrizin, valamint más vegyületek laboratóriumi és állatkísérletekben gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokat mutattak. Sőt, egyes vizsgálatok szerint gátolhatják bizonyos daganatos sejtek növekedését – nem kizárt, hogy a rákbeteg Károly király is részben ezek miatt a feltételezett jótékony hatások miatt nyúl időnként ehhez a különleges nassolnivalóhoz.
Ezeket az ételeket kedveli a brit király
Nem ez az egyetlen meglepő elem Károly király étkezési repertoárjában. Fia, Harry herceg a Spare című memoárjában egy különleges délutáni teázásról is beszámolt, amelyet a Clarence House-ban töltöttek együtt. Ez az alkalom azért is volt emlékezetes, mert ekkor mutatta be először édesapjának későbbi feleségét, Meghan Markle-t.
A leírás szerint az asztalon klasszikus elemek sorakoztak: mézes sütemény, zabpelyhes szendvicsek, hagyományos szendvicsek, meleg pirítósok és kekszek különféle krémekkel.
A megszokott kínálat mellett azonban akadt egy szokatlan részlet is: egy krémes kence reszelt bazsalikommal, amely állítólag az uralkodó egyik kedvence.
Charlotte Faure Green táplálkozási szakértő ezt a választást már jóval kiegyensúlyozottabbnak tartja. Szerinte az ilyen típusú falatok tökéletesen illeszkednek a délutáni teázás hagyományához, hiszen könnyűek, mégis kielégítőek. „A délutáni tea lényege, hogy apró, könnyű falatokkal szakítsa meg a napot, amelyek feltöltenek, de nem terhelik meg a szervezetet” – magyarázta. Hozzátette: egy ropogós keksz krémes feltéttel – például ricottával vagy fűszeres lágy sajttal – ideális választás, mert finom, mégsem túl nehéz.
Károly király étkezési szokásai tehát egyszerre tükrözik a hagyománytiszteletet és az egyéni ízlést. Míg egyes választásai – mint az édesgyökér – megosztják a szakértőket és a közvéleményt, más preferenciái jól illeszkednek a kiegyensúlyozott, mértékletes étkezés elveihez.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: