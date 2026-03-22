Rideg Léna
2026.03.22.
Mindig is nagy érdeklődés övezte, mit esznek a brit királyi család tagjai. III. Károly király étkezési szokásai régóta beszédtémát jelentenek: a válogatott ízek és különleges falatok mellett most az édesgyökér került a reflektorfénybe.

III. Károly király étkezési szokásai régóta beszédtémát jelentenek: az uralkodó híres arról, hogy rendkívül tudatosan – és sokak szerint meglehetősen válogatósan – áll az ételekhez. A tojás elkészítésének precíz módjától a délutáni teák mellé választott különleges falatokig minden részletre odafigyel. Most azonban egy véletlen pillanatban egy olyan nassolnivalóra is fény derült, amely nemcsak meglepő választás, hanem kifejezetten megosztó is lehet.

III. Károly király egyik kedvenc nasija megosztja a szakértők véleményét.
Forrás: Getty Images Europe
  • III. Károly király egyik kedvenc nasija az édesgyökér
  • Mi az az édesgyökér?
  • Milyen hatással van az egészségre az édesgyökér fogyasztása?
  • Ezeket az ételeket kedveli a brit király

Ez III. Károly király egyik kedvenc nassolnivalója

A londoni divathét egyik februári eseményén a fotósok és rajongók egy pillanatra bepillanthattak a királyi autó nyitott ajtaján keresztül. A felvételeken egy csomag édesgyökér volt látható, amelyet az uralkodó magával vitt. Nem valamilyen modern, ízesített változatról volt szó, hanem a klasszikus, régimódi édesgyökér rudakról – egy olyan édességről, amelynek karakteres íze miatt sokan rajonganak érte, mások viszont kifejezetten kerülik.

Mi az az édesgyökér?

Az édesgyökér egy karakteres, enyhén kesernyés ízű édesség, amelyet a Glycyrrhiza glabra nevű növény gyökeréből készítenek. 

A választás nemcsak ízlés kérdése miatt érdekes. Charlotte Faure Green, a Brit Táplálkozásterápiás Szövetség által regisztrált szakértő szerint az édesgyökér hatása a szervezetre is megosztó lehet. Mint elmagyarázta, az édesgyökér glicirrizint tartalmaz, amely befolyásolhatja a szervezet hormonális működését. „Ez az anyag növelheti a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, és ha valaki rendszeresen, nagyobb mennyiségben fogyasztja, hozzájárulhat a vérnyomás emelkedéséhez, valamint csökkentheti a káliumszintet”mondta.

A szakértő szerint ezért az édesgyökér inkább alkalmi finomságként javasolt, nem pedig mindennapi stresszoldó nassolnivalóként. Vagyis hiába tűnik ártatlan édességnek, rendszeres fogyasztása hosszabb távon nem feltétlenül támogatja a szervezet egyensúlyát. Érdekesség ugyanakkor, hogy a növény egyik fő hatóanyaga, a fent említett glicirrizin, valamint más vegyületek laboratóriumi és állatkísérletekben gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokat mutattak. Sőt, egyes vizsgálatok szerint gátolhatják bizonyos daganatos sejtek növekedését – nem kizárt, hogy a rákbeteg Károly király is részben ezek miatt a feltételezett jótékony hatások miatt nyúl időnként ehhez a különleges nassolnivalóhoz.

Ezeket az ételeket kedveli a brit király

Nem ez az egyetlen meglepő elem Károly király étkezési repertoárjában. Fia, Harry herceg a Spare című memoárjában egy különleges délutáni teázásról is beszámolt, amelyet a Clarence House-ban töltöttek együtt. Ez az alkalom azért is volt emlékezetes, mert ekkor mutatta be először édesapjának későbbi feleségét, Meghan Markle-t.

A leírás szerint az asztalon klasszikus elemek sorakoztak: mézes sütemény, zabpelyhes szendvicsek, hagyományos szendvicsek, meleg pirítósok és kekszek különféle krémekkel. 

A megszokott kínálat mellett azonban akadt egy szokatlan részlet is: egy krémes kence reszelt bazsalikommal, amely állítólag az uralkodó egyik kedvence.

Charlotte Faure Green táplálkozási szakértő ezt a választást már jóval kiegyensúlyozottabbnak tartja. Szerinte az ilyen típusú falatok tökéletesen illeszkednek a délutáni teázás hagyományához, hiszen könnyűek, mégis kielégítőek. „A délutáni tea lényege, hogy apró, könnyű falatokkal szakítsa meg a napot, amelyek feltöltenek, de nem terhelik meg a szervezetet” – magyarázta. Hozzátette: egy ropogós keksz krémes feltéttel – például ricottával vagy fűszeres lágy sajttal – ideális választás, mert finom, mégsem túl nehéz.

Károly király étkezési szokásai tehát egyszerre tükrözik a hagyománytiszteletet és az egyéni ízlést. Míg egyes választásai – mint az édesgyökér – megosztják a szakértőket és a közvéleményt, más preferenciái jól illeszkednek a kiegyensúlyozott, mértékletes étkezés elveihez.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
