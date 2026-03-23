A walesi hercegné az elmúlt időszakban átalakította a mindennapjait. Egy, a családhoz közel álló forrás szerint Katalin hercegné a betegsége óta jóval óvatosabban él, és ez az arra is hatással van, hogy mennyi alkoholt fogyaszt. A bennfentes úgy fogalmazott: a leendő királyné szinte teljesen lemondott a szeszes italokról, mert nem akarja kockáztatni az egészségét. Attól, hogy akár kis mennyiség fogysztása is negatív következményekkel járhat.
Katalin hercegné nem akar újra megbetegedni
A forrás szerint Katalin hercegné nem szeretne visszesni, mindennél jobban vigyáz az egészségére, ezért inkább a megelőzésre és az önfegyelemre helyezi a hangsúlyt. A hercegné maga is utalt erre a közelmúltban. Elmondta: ma már sokkal tudatosabb abban, hogy mit visz be a szervezetébe.
Egy másik bennfentes is arról számolt be, hogy Katalin hercegné életmódja tejesen megváltozott: vigyáz a munka és a magálet egyensúlyára, és sokat foglalkozik a stresszkezeléssel is.
