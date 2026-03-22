Botrány a királyi luxus körül: kiderült, ki fizet és ki nem a palotákért − Károly például Vilmostól bérli az otthonát

Az elmúlt időszakban különösen sokat lehetett hallani Andrew Mountbatten-Windsor egykori 30 szobás otthonáról, a Royal Lodge-ról. Andrást ugyan kilakoltatták, és a napokban kötözik be a Károly király magántulajdonában lévő sandringhami Marsh Farmra, de ezzel egyidőben nyilvánosságra kerültek a bérleti szerződés részletei és a brit királyi család más tagjainak lakhatási konstrukciói.
- András fillérekért bérelte a Royal Lodge-ot, amíg botrányai miatt ki nem lakoltatták.
- Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizet windsori otthonukért, a Forest Lodge-ért.
- III. Károly a Highgrove-házat a Cornwalli Hercegségtől, ergo Vilmostól bérli.
- A hercegség révén Vilmos az egyik legnagyobb brit földtulajdonos.
- Eduárd herceg a Bagshot Parkot évi 90 000 fontért használhatja.
- Anna hercegnőnek, Beatrix és Eugéniának Londonban van a második otthona.
- Kérdés, a yorki hercegnők megtarthatják-e a rezidencia használatához a jogukat.
A brit királyi család tagjai nem egységes feltételek mellett használják az ingatlanokat
A nyilvánosságra került szerződések mögötti konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy egyes királyi családtagok a piaci árhoz képest szinte semmit ne fizessenek az otthonukért sokakban felháborodást keltett, és ráirányította a figyelmet a Koronabirtok és a királyi család tagjai közötti speciális megállapodásokra. Bryan Johnston ingatlanszakértő a Hello!-nak elmondta, a királyi család tagjainak megállapodásai közötti eltérések elsősorban a szerződések típusából fakadnak. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy egyesek rendkívül alacsony bérleti díjért jutnak nagy értékű ingatlanokhoz, ezek a megállapodások gyakran hosszú távú, speciális feltételeket tartalmaznak. Az úgynevezett filléres díjak gyakran más kötelezettségekkel – például jelentős előlegfizetéssel vagy fenntartási költségekkel, felújítási vagy állagmegóvási kötelezettséggel – párosulhatnak. Ezzel szemben azok a királyi családtagok, akik klasszikus, piaci alapú bérleti szerződéssel rendelkeznek, rendszerint rövidebb távú, átláthatóbb feltételek mellett fizetnek.
Tudtad? Nem András kilakoltatása az első botrány, amit megélt a Royal Lodge
A Royal Lodge nem először került a figyelem középpontjába: a királyi család számos tagjának adott már otthont, első lakója pedig IV. György volt a 19. században. Az 1812-ben épült kúria grúz és régenskori stílusjegyeket ötvöz, ám az évszázadok során többször átalakították, kibővítették az aktuális lakója ízlése és igényei szerint. A Royal Lodge történetéhez fűződik az a híres 1936-os vacsora is, amikor VIII. Edward utoljára hívta össze családját, mielőtt lemondott a trónról, és száműzetésbe vonult, hogy elvegye Wallis Simpsont.
Vilmos és Katalin piaci árat fizet a Forest Lodge-ért
Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné a windsori Forest Lodge-ban élnek, és teljes piaci bérleti díjat fizetnek a nyolc hálószobás rezidenciáért. A „Az ingatlan bérleti szerződését 20 éves, közjogi bérleti szerződéssel kötötték meg, nyílt piaci bérleti díj ellenében, a bérbeadó és a bérlő közötti szokásos javítási kötelezettségek mellett” − hozta nyilvánosságra a Koronabirtok. Forest Lodge-ot felújították, a ház új nyilászárókat kapott, emellett a padlót és a mennyezetet is kicserélték. A birtok köré pedig magas sövényt telepítettek, hogy elrejtsék a királyi család legnépszerűbb tagjainak magánéletét a kíváncsi szemek elől. A felújítás és a költözés kapcsán felmerülő összegeket az utolsó centig a herceg és hercegné fizette. A pár a Forest Lodge-ot végső otthonának tekinti, akkor is itt maradnak, ha Vilmos király lesz.
Amikor a király is bérlő – és a fia a „földesúr”
A rendszer sajátosságait jól mutatja Károly király esete is, aki vidéki otthonát, a csodálatos kerttel körülvett Highgrove-házat szintén bérli. A Gloucestershire lankái között, a vidéki Anglia békés tájain megbúvó helybe Károly a harmincas évei elején szeretett bele. A birtok messze túlmutat egy hagyományos királyi rezidencián: a Highgrove House kertje nemcsak III. Károly király egyik otthona, hanem életfilozófiájának, környezet iránti elkötelezettségének és a természet iránti mély szeretetének is élő bizonyítéka.
Az ingatlan azonban nem a Koronabirtokhoz, hanem a Cornwalli Hercegséghez tartozik – ez pedig különleges helyzetet teremt, mivel a hercegség jelenlegi vezetője Vilmos herceg. Az éves bérleti díj eléri a 700 000 fontot, amelyet a hercegségnek fizetnek. A Cornwalli Hercegség kiterjedt ingatlanportfólióval rendelkezik, így Vilmos hercegé az Egyesült Királyság egyik legnagyobb földbirtoka.
Eduárd herceg szerződése idővel változott
Eduárd herceg 1998 márciusában vette bérbe a Bagshot Parkot 50 évre, évi 5000 fontért. A bérleti díj később évi 90 000 fontra emelkedett, és 5 millió font előlegért 150 évre szól. Ez lényegében rendkívül alacsony éves díjat jelent a hosszú távú használatért, ami Andrew Mountbatten-Windsor száműzetése előtti nagyon hasonló szerződésének fényében sokaknak nem tetszik.
Második otthonok, ideiglenes rezidenciák London szívében
Több királyi családtag tart fent második otthont is állandó lakhelye mellett. Anna hercegnő és Beatrice hercegnő a Szent Jakab-palotában kapnak szállást...
...míg Eugénia hercegnő a Kensington-palota területén található Ivy Cottage-ban lakik, ha Londonban jár.
A helyzet megítélése azonban esetükben sem egységes: míg Anna hercegnőnél, aki dolgozó királyi családtag, indokoltnak tartják az ingatlanhasználatot, addig Beatrix és Eugénia sokak szerint nem jogosult londoni rezideciára és a legfrissebb hírek szerint el is veszíthetik azokat.
