Botrány a királyi luxus körül: kiderült, ki fizet és ki nem a palotákért − Károly például Vilmostól bérli az otthonát

Vilmos az egyik legnagyobb földesúr, a yorki hercegnőknek nem jár(na) a londoni lakás, Károly pedig fiától bérli kedvenc otthonát. Andrew Mountbatten-Windsor kilakoltatása ráirányította a figyelmet a brit királyi család tagjainak lakhatási feltételeire.

Az elmúlt időszakban különösen sokat lehetett hallani Andrew Mountbatten-Windsor egykori 30 szobás otthonáról, a Royal Lodge-ról. Andrást ugyan kilakoltatták, és a napokban kötözik be a Károly király magántulajdonában lévő sandringhami Marsh Farmra, de ezzel egyidőben nyilvánosságra kerültek a bérleti szerződés részletei és a brit királyi család más tagjainak lakhatási konstrukciói.  

A brit királyi család feje, az uralkodó, Károly is bérli az egyik otthonát.
  • András fillérekért bérelte a Royal Lodge-ot, amíg botrányai miatt ki nem lakoltatták.
  • Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizet windsori otthonukért, a Forest Lodge-ért.
  • III. Károly a Highgrove-házat a Cornwalli Hercegségtől, ergo Vilmostól bérli.
  • A hercegség révén Vilmos az egyik legnagyobb brit földtulajdonos.
  • Eduárd herceg a Bagshot Parkot évi 90 000 fontért használhatja.
  • Anna hercegnőnek, Beatrix és Eugéniának Londonban van a második otthona. 
  • Kérdés, a yorki hercegnők megtarthatják-e a rezidencia használatához a jogukat. 

A brit királyi család tagjai nem egységes feltételek mellett használják az ingatlanokat

A nyilvánosságra került szerződések mögötti konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy egyes királyi családtagok a piaci árhoz képest szinte semmit ne fizessenek az otthonukért sokakban felháborodást keltett, és ráirányította a figyelmet a Koronabirtok és a királyi család tagjai közötti speciális megállapodásokra. Bryan Johnston ingatlanszakértő a Hello!-nak elmondta, a királyi család tagjainak megállapodásai közötti eltérések elsősorban a szerződések típusából fakadnak. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy egyesek rendkívül alacsony bérleti díjért jutnak nagy értékű ingatlanokhoz, ezek a megállapodások gyakran hosszú távú, speciális feltételeket tartalmaznak. Az úgynevezett filléres díjak gyakran más kötelezettségekkel – például jelentős előlegfizetéssel vagy fenntartási költségekkel, felújítási vagy állagmegóvási kötelezettséggel – párosulhatnak. Ezzel szemben azok a királyi családtagok, akik klasszikus, piaci alapú bérleti szerződéssel rendelkeznek, rendszerint rövidebb távú, átláthatóbb feltételek mellett fizetnek.

Vilmos és Katalin piaci árat fizet a Forest Lodge-ért

Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné a windsori Forest Lodge-ban élnek, és teljes piaci bérleti díjat fizetnek a nyolc hálószobás rezidenciáért. A „Az ingatlan bérleti szerződését 20 éves, közjogi bérleti szerződéssel kötötték meg, nyílt piaci bérleti díj ellenében, a bérbeadó és a bérlő közötti szokásos javítási kötelezettségek mellett” − hozta nyilvánosságra a Koronabirtok. Forest Lodge-ot felújították, a ház új nyilászárókat kapott, emellett a padlót és a mennyezetet is kicserélték. A birtok köré pedig magas sövényt telepítettek, hogy elrejtsék a királyi család legnépszerűbb tagjainak magánéletét a kíváncsi szemek elől. A felújítás és a költözés kapcsán felmerülő összegeket az utolsó centig a herceg és hercegné fizette.  A pár a Forest Lodge-ot végső otthonának tekinti, akkor is itt maradnak, ha Vilmos király lesz.

Forest Lodge, formerly known as Holly Grove, Windsor Great Park, Berkshire, 2018.
Amikor a király is bérlő – és a fia a „földesúr”

 A rendszer sajátosságait jól mutatja Károly király esete is, aki vidéki otthonát, a csodálatos kerttel körülvett Highgrove-házat szintén bérli.  A Gloucestershire lankái között, a vidéki Anglia békés tájain megbúvó helybe Károly a harmincas évei elején szeretett bele. A birtok messze túlmutat egy hagyományos királyi rezidencián: a Highgrove House kertje nemcsak III. Károly király egyik otthona, hanem életfilozófiájának, környezet iránti elkötelezettségének és a természet iránti mély szeretetének is élő bizonyítéka. 

Az ingatlan azonban nem a Koronabirtokhoz, hanem a Cornwalli Hercegséghez tartozik – ez pedig különleges helyzetet teremt, mivel a hercegség jelenlegi vezetője Vilmos herceg. Az éves bérleti díj eléri a 700 000 fontot, amelyet a hercegségnek fizetnek. A Cornwalli Hercegség kiterjedt ingatlanportfólióval rendelkezik, így Vilmos hercegé az Egyesült Királyság egyik legnagyobb földbirtoka. 

Károly király Highgrove-ért Vilmosnak fizet.
Eduárd herceg szerződése idővel változott

Eduárd herceg 1998 márciusában vette bérbe a Bagshot Parkot 50 évre, évi 5000 fontért. A bérleti díj később évi 90 000 fontra emelkedett, és 5 millió font előlegért 150 évre szól. Ez lényegében rendkívül alacsony éves díjat jelent a hosszú távú használatért, ami Andrew Mountbatten-Windsor száműzetése előtti nagyon hasonló szerződésének fényében sokaknak nem tetszik.

Eduárd herceg és családja a Bagshot Parkot évi 90 000 fontért bérli, 5 millió font előleget tettek le, a megállapodás 150 évre szól.
Második otthonok, ideiglenes rezidenciák London szívében

Több királyi családtag tart fent második otthont is állandó lakhelye mellett. Anna hercegnő és Beatrice hercegnő a Szent Jakab-palotában kapnak szállást...

...míg Eugénia hercegnő a Kensington-palota területén található Ivy Cottage-ban lakik, ha Londonban jár. 

 A helyzet megítélése azonban esetükben sem egységes: míg Anna hercegnőnél, aki dolgozó királyi családtag, indokoltnak tartják az ingatlanhasználatot, addig Beatrix és Eugénia sokak szerint nem jogosult londoni rezideciára és a legfrissebb hírek szerint el is veszíthetik azokat

