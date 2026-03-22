Botrány a királyi luxus körül: kiderült, ki fizet és ki nem a palotákért − Károly például Vilmostól bérli az otthonát

Az elmúlt időszakban különösen sokat lehetett hallani Andrew Mountbatten-Windsor egykori 30 szobás otthonáról, a Royal Lodge-ról. Andrást ugyan kilakoltatták, és a napokban kötözik be a Károly király magántulajdonában lévő sandringhami Marsh Farmra, de ezzel egyidőben nyilvánosságra kerültek a bérleti szerződés részletei és a brit királyi család más tagjainak lakhatási konstrukciói.

A brit királyi család feje, az uralkodó, Károly is bérli az egyik otthonát.

András fillérekért bérelte a Royal Lodge-ot, amíg botrányai miatt ki nem lakoltatták.

Vilmos és Katalin piaci bérleti díjat fizet windsori otthonukért, a Forest Lodge-ért.

III. Károly a Highgrove-házat a Cornwalli Hercegségtől, ergo Vilmostól bérli.

A hercegség révén Vilmos az egyik legnagyobb brit földtulajdonos.

Eduárd herceg a Bagshot Parkot évi 90 000 fontért használhatja.

Anna hercegnőnek, Beatrix és Eugéniának Londonban van a második otthona.

Kérdés, a yorki hercegnők megtarthatják-e a rezidencia használatához a jogukat.

A brit királyi család tagjai nem egységes feltételek mellett használják az ingatlanokat

A nyilvánosságra került szerződések mögötti konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy egyes királyi családtagok a piaci árhoz képest szinte semmit ne fizessenek az otthonukért sokakban felháborodást keltett, és ráirányította a figyelmet a Koronabirtok és a királyi család tagjai közötti speciális megállapodásokra. Bryan Johnston ingatlanszakértő a Hello!-nak elmondta, a királyi család tagjainak megállapodásai közötti eltérések elsősorban a szerződések típusából fakadnak. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy egyesek rendkívül alacsony bérleti díjért jutnak nagy értékű ingatlanokhoz, ezek a megállapodások gyakran hosszú távú, speciális feltételeket tartalmaznak. Az úgynevezett filléres díjak gyakran más kötelezettségekkel – például jelentős előlegfizetéssel vagy fenntartási költségekkel, felújítási vagy állagmegóvási kötelezettséggel – párosulhatnak. Ezzel szemben azok a királyi családtagok, akik klasszikus, piaci alapú bérleti szerződéssel rendelkeznek, rendszerint rövidebb távú, átláthatóbb feltételek mellett fizetnek.