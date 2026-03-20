Súlyos fordulat a bukott András herceg ügyében: újabb bűncselekményeket vizsgálnak

Újabb fordulatot vett a Andrew Mountbatten-Windsor ellen folyó rendőrségi nyomozás: a hatóságok már nemcsak közhivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódnak, hanem további, súlyosabb bűncselekmények lehetősége is felmerült. A kegyvesztett András herceg egyre nagyobb bajban van.

Kiterjesztették az András herceg elleni nyomozást

Már korrupció és szexkereskedelem gyanúja is felmerült

A volt herceg mindent tagad, korábban peren kívül egyezett meg

Letartóztatása komoly visszhangot váltott ki a brit királyi családban

Miközben zajlik a vizsgálat, új otthonába készül költözni

Ahogy arról mi is hírt adtunk, az egykori yorki herceget február 19-én, 66. születésnapján tartóztatták le a sandringhami Wood Farm-i rezidenciáján. Ezt követően 11 órán át tartották őrizetben az aylshami rendőrőrsön. A Thames Valley Police azóta is folytatja a vizsgálatot, amely eredetileg András korábbi, az Egyesült Királyság különleges kereskedelmi megbízottjaként betöltött szerepére, valamint Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatára fókuszált.

A The Times értesülései szerint azonban a nyomozás mára jelentősen kibővült: a hatóságok korrupciós bűncselekmények és szexkereskedelemmel kapcsolatos vádak irányába is vizsgálódnak. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint a közhivatali visszaélés bizonyítása jogilag rendkívül nehéz, így nem meglepő, hogy a nyomozók szélesebb körben keresnek lehetséges jogsértéseket. Információk szerint a vizsgálat akár egy évig is elhúzódhat.

András herceg tagadja a vádakat

Andrew Mountbatten-Windsor mindvégig tagadta a vele szemben felhozott vádakat. Azt is állította, hogy soha nem találkozott Virginia Giuffreval, aki szexuális visszaéléssel vádolta meg, majd tavaly öngyilkos lett.

A felek 2022-ben peren kívül egyeztek meg, amelynek részeként a volt herceg 12 millió font kártérítést fizetett.

András herceg letartóztatása nagy port kavart

A letartóztatás napján több rendőrségi jármű érkezett Sandringhambe, ahol Andrew-t a Wood Farm Cottage-ban vették őrizetbe. A rendőrség akkor közölte: egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit vettek őrizetbe közhivatali visszaélés gyanújával, és több ingatlanban – Berkshire-ben és Norfolkban – házkutatást tartottak. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ügy aktív, ezért különösen körültekintően kell kezelni a nyilvánosságra hozott információkat.