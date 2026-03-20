Súlyos fordulat a bukott András herceg ügyében: újabb bűncselekményeket vizsgálnak

Újabb fordulatot vett a Andrew Mountbatten-Windsor ellen folyó rendőrségi nyomozás: a hatóságok már nemcsak közhivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódnak, hanem további, súlyosabb bűncselekmények lehetősége is felmerült. A kegyvesztett András herceg egyre nagyobb bajban van.
- Kiterjesztették az András herceg elleni nyomozást
- Már korrupció és szexkereskedelem gyanúja is felmerült
- A volt herceg mindent tagad, korábban peren kívül egyezett meg
- Letartóztatása komoly visszhangot váltott ki a brit királyi családban
- Miközben zajlik a vizsgálat, új otthonába készül költözni
Fordulat András herceg rendőrségi ügyében: korrupció és szexkereskedelem miatt nyomoznak
Ahogy arról mi is hírt adtunk, az egykori yorki herceget február 19-én, 66. születésnapján tartóztatták le a sandringhami Wood Farm-i rezidenciáján. Ezt követően 11 órán át tartották őrizetben az aylshami rendőrőrsön. A Thames Valley Police azóta is folytatja a vizsgálatot, amely eredetileg András korábbi, az Egyesült Királyság különleges kereskedelmi megbízottjaként betöltött szerepére, valamint Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatára fókuszált.
A The Times értesülései szerint azonban a nyomozás mára jelentősen kibővült: a hatóságok korrupciós bűncselekmények és szexkereskedelemmel kapcsolatos vádak irányába is vizsgálódnak. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint a közhivatali visszaélés bizonyítása jogilag rendkívül nehéz, így nem meglepő, hogy a nyomozók szélesebb körben keresnek lehetséges jogsértéseket. Információk szerint a vizsgálat akár egy évig is elhúzódhat.
András herceg tagadja a vádakat
Andrew Mountbatten-Windsor mindvégig tagadta a vele szemben felhozott vádakat. Azt is állította, hogy soha nem találkozott Virginia Giuffreval, aki szexuális visszaéléssel vádolta meg, majd tavaly öngyilkos lett.
A felek 2022-ben peren kívül egyeztek meg, amelynek részeként a volt herceg 12 millió font kártérítést fizetett.
András herceg letartóztatása nagy port kavart
A letartóztatás napján több rendőrségi jármű érkezett Sandringhambe, ahol Andrew-t a Wood Farm Cottage-ban vették őrizetbe. A rendőrség akkor közölte: egy hatvanas éveiben járó norfolki férfit vettek őrizetbe közhivatali visszaélés gyanújával, és több ingatlanban – Berkshire-ben és Norfolkban – házkutatást tartottak. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az ügy aktív, ezért különösen körültekintően kell kezelni a nyilvánosságra hozott információkat.
A botrány komoly visszhangot váltott ki a királyi családban is. III. Károly király tavaly októberben megfosztotta testvérét megmaradt címeitől, így Andrew már hivatalosan nem viselheti a York hercege megszólítást. A király a letartóztatás után mély aggodalmát fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a törvénynek a maga útját kell járnia. Vilmos herceg és Katalin hercegné korábban szintén aggodalmukat fejezték ki az Epstein-üggyel kapcsolatban, míg Eduárd edinburgh-i herceg arra kérte a közvéleményt, hogy az áldozatokra is gondoljanak.
A nyomozásban több brit rendőri szerv is részt vesz, köztük az essexi, a londoni Metropolitan Police, a surrey-i, a Thames Valley-i, a norfolki és a bedfordshire-i egységek. Mindannyian átvizsgálták azokat a dokumentumokat, amelyek az Epstein-akták januári nyilvánosságra hozatalával váltak elérhetővé.
András új életet kezdene
Közben Andrew jelenlegi lakóhelyén, a Wood Farmon él, miközben állandó otthona, a wolfertoni Marsh Farm felújítás alatt áll. A tervek szerint áprilisban költözne be az ingatlanba, ahol a napokban már költöztető furgonokat is láttak. A királyi engedéllyel rendelkező Gander and White cég teherautói festményeket szállítottak az új otthonba, feltehetően a windsori Royal Lodge-ból, ahol korábban élt volt feleségével, Sarah Fergusonnal.
A felújítások részeként új biztonsági rendszert is kiépítenek: kétméteres kapu és kerítés készül, emellett modern televíziós szolgáltatásokat telepítenek, és új szőnyegekkel is felszerelik az ötszobás vidéki házat.
Miközben a jogi eljárás egyre szélesebb körre terjed ki, továbbra is kérdéses, milyen következményekkel jár majd az ügy a volt herceg jövőjére nézve.
