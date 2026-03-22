Tudatos stratégia: ezt a három dolgot kell tennie a túléléshez Beatrixnek és Eugéniának

Az Epstein-aktákból nyilvánosságra került dokumentumok és a folyamatban lévő ügyek nemcsak Andrew Mountbatten-Windsort és Sarah Fergusont érintik, hanem közvetlen hatással vannak Beatrix és Eugénia társadalmi megítélésére is.

Beatrix és Eugénia 2026-ban már nem kaptak meghívót a Royal Ascotra.

Forrás: Getty Images Europe

Beatrix és Eugénia megítélése sokat romlott

Az úgynevezett Epstein-akták szerint András és Sarah kapcsolatban álltak a néhai, gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel, még azután is, hogy az első ítélet megszületett. Bár az aktákban való szereplés önmagában nem jelent bűncselekményt, a dokumentumok arra is utalnak, hogy a kapcsolat fennmaradt, sőt, találkoztak is vele és volt, hogy Beatrix és Eugénia is ott voltak. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Andrew Mountbatten-Windsort később közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták, majd a nyomozás idejére szabadon engedték. A fejlemények következtében Beatrix és Eugénia – bár közvetlen felelősség nem terheli őket – megítélése is romlott. Úgy tudni, a királyi család több rendezvényére nem hivatalosak, mint például a Royal Ascot. Vilmos herceg állítólag arra kérte a családtagokat, hogy ne szerepeljenek közös képen a hercegnőkkel, ő és Katalin hercegné erre már a sandringhami királyi karácsonyon is ügyeltek. A szakértők szerint ez nem szimpátia vagy antipátia kérdése, bár a walesiek sosem voltak különösebb szoros kapcsolatban a Beatrixszel és Eugéniával, sokkal inkább az a cél, hogy a yorki hercegnők ne tereljék el a figyelmet a királyi család fontos ügyeiről.

A yorki hercegnőknek három dolgot kell tenniük, hogy felszínen maradhassanak

Bár a hercegnők nem kommentálták a velük kapcsolatos híreket, Nick Ede kulturális szakértő szerint ez a stratégia indokolt, de további lépésekre is szükség van: „állandó, méltóságteljes és csendesen produktív” jelenlétet javasol Beatrixnek és Eugéniának. „Nem hiszem, hogy teljesen el kellene tűnniük a közéletből, de kerülniük kellene mindent, ami színpadias vagy figyelemfelkeltő, mindaddig amíg András ügye porondon van” − nyilatkozta az Expressnek. „Ha képesek erre, az ő megítélésük előbb-utóbb különválik a szüleikétől. A közvélemény megbocsátó, különösen akkor, ha belátják, nincs is miért megbocsátaniuk és a hercegnők csupán áldozatok” − tette hozzá.