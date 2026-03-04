Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda

A kávé hatása a kreativitásra: meglepő dolog derült ki a reggeli feketédről

Shutterstock - PeopleImages
tudomány kávé koffein
Pópity Balázs
2026.03.04.
A kávé a világ legnépszerűbb pszichedelikuma, és a legtöbb ember számára a napi rutin elengedhetetlen része. Ezért is van az, hogy az emberiség napi 532 millió litert iszik meg belőle naponta. De vajon ez a sok ezer liter kávé hogyan befolyásol bennünket? Egy új, amerikai tanulmány utána járt annak, milyen hatással van a kávé a kreativitásra.

Bevágod az elsőt, a másodikat, talán a harmadikat is. A kávé hatása máris érezhető: ahogy szétárad benned az erő, az ujjaid dobolnak az asztalon, és készen állsz arra, hogy hozzá fogj megírni életed főművét. De álljunk meg egy pillanatra! Valóban kreatívabb lettél, vagy csak gyorsabban csinálod ugyanazt? 

a kávé hatása illusztrálása egy csésze kávé van a képen
A kávé hatása a kreativitásunkon is érezhető. Nem hiszed? Kortyolj el egy feketét!
Forrás: Shutterstock

Amit a kávéról tudnod kell

  • Világszerte naponta több mint 532 millió litert kávé fogy el.
  • A koffein blokkolja az adenozint, ami az álmosságért felelős.
  • Javítja a reakcióidőt és serkenti a munkamemóriát.
  • Segít a konvergens gondolkodásban és a logikai feladatokban.

Az Arkansasi Egyetem kutatói 88 alanyt vizsgáltak meg, és az eredmények kijózanítóbbak, mint egy dupla espresso. Az egyik felének 200 mg koffeint (kb. két erős espresso-t), a másiknak placebót adtak, majd megvizsgálták, hogyan teljesítenek a különböző logikus gondolkodást és kreatívitást felmérő teszteken. 

A kávé hatása a kreativitásra

Korábban azt feltételezték, hogy a koffein közvetlen hatással van a kreativitásra, ám jelen kutatás alapján elmondható, hogy a kávé afféle mentális szemellenzőként működik: segít megtartani a fókuszt, így gyorsabban pontot tudsz tenni a folyamatban lévő ügyek végére. A kísérletben részvevő önkéntesek a koffein hatására egyértelműen jobban teljesítettek a problémamegoldásra fókuszáló teszteken, viszont kreativitást igénylő feladatokban nem volt kimutatható különbség a placebót szedő csoporthoz képest. 

Akkor most a kávé jó vagy rossz hatással van az agyra?

A tudósok szerint minden a mértéken és az egyén érzékenységén múlik. A koffeinről kimutatták, hogy pozitívan befolyásolja a munkamemóriát, növeli a reakcióidőt és javítja a figyelmet, de ha túlzásba viszik, akkor csak növeli a szorongást, így a hatása visszájára fordulhat. Ha mértéket tartunk, akkor szuperül működik az olyan feladatoknál, amiknél például adatokat kell elemezni, vagy ha egy kész terv esetén kell megcsinálni az utolsó simításokat. 

A koffein azért mégis csak hatással van a kreativitásra 

A tanulmány szerint a kávézás okozta megemelkedett dopaminszint és a jobb közérzet közvetve mégiscsak segítheti az alkotói folyamatot, hiszen ennek köszönhetően kevésbé érzed nyomasztónak a feladatokat. 
A kávé tehát segít gyorsabban átlendülni a holtpontokon, szóval idd csak nyugodtan tovább a reggeli feketédet, mert segít jobban kiaknáznod a benned lévő kreatív potenciált.

