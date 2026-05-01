2000 meztelen ember az óceánjárón: ezek a szabályok a nudistajáraton

A luxus hajóutak utasai gyakran heteken át nem látnak mást, csak a nyílt vizet és egymást. Nem csoda, hogy az óceánjárók különböző programokkal, előadásokkal és közösségi eseményekkel készülnek, nehogy úrrá legyen a drága jegyet kifizetőkön az unalom. Azonban van egy társaság, aki meghúzta a váratlant, és egészen egyszerűen leveteti a ruhát az utasaival. Bár a tengeren szinte mindent szabad, van három fontos és igen furcsa szabály, amit a nudistajáraton utazóknak be kell tartaniuk.

Szabályok egy nudista óceánjárón? Igen, mert a sok meztelen ember bizony veszélyeket is rejt.

A nudista óceánjáró szabályai A meztelenség szinte kötelező, de van, ahol mégis tilos.

Nem tűrik az ágaskodó férfiasságot, de legalább van rá megoldásuk.

Ami a hajóúton történik, ott is kell maradjon.

A Bare Necessities nudista óceánjáró egyedülálló élményt kínál azok számára, akik a csinos ruhák helyett inkább a meztelen valóságban hisznek és egy exkluzív nudista üdülőhelyet keresnek. A luxushajón mintegy 2000 pucér utas szokott utazni, ez pedig megkíván némi fegyelmet mind tőlük, mind pedig a személyzet tagjaitól.

3 szabály, amit minden utasnak be kell tartania a nudista óceánjárón

Tilos az izgalmi állapot

A nőknek ezen a téren könnyebb dolguk van, ők ugyanis könnyebben leplezik a feltörő vágyaikat, ami a férfiakról már nem mondható el. Azonban a hajó személyzetének erre is van megoldása. Azt javasolják az uraknak, hogy vegyenek egy hideg vizes fürdőt vagy gondoljanak a baseballra.

A Bare Necessities nudista óceánjáró munkatársa, Kat Whitmire azt is elárulta, sokan hiszik, hogy ez egy szexhajó. Azonban erre a hajóútra leginkább azok az emberek váltanak jegyet, akik a hétköznapokban is a nudista életmódnak hódolnak. Az pedig köztudott, hogy az ilyen jellegű meztelenkedésnek nincs köze a szexualitáshoz. Kat pedig váltig állítja, hogy az óceánjárójukon bizony nincsenek orgiák

Nincsenek kéretlen fotók

Mivel a nudista hajóúton az utasok meztelenek, szinte magától értetődő az a szabály, mely szerint csak akkor lehet valaki mással közös fotót készíteni, ha előbb engedélyt kértek tőle.

Ide csak ruhában

A harmadik szabály kicsit furcsán hangzik egy nudista hajóúton, de jó okkal kérik. Ez pedig nem más, mint, hogy az étkezőben kötelező a ruha viselése. Kate a Business Insidernek elmondta, hogy erre elsősorban a balesetek elkerülése miatt van szükség. A felszolgálók ugyanis gyakran visznek forró ételeket a tálcáikon, az pedig egyik utasnak sem hiányzik, hogy égési sérüléseket szenvedjen egy botlás miatt.