Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajó

2000 meztelen ember az óceánjárón: ezek a szabályok a nudistajáraton

hajó nudista óceánjáró
A luxus hajóutakról a fényűzés, drága ruhák és falatnyi bikinik juthatnak az eszünkbe. De nem ezen az óceánjárón, ahol a textilt bizony a kabinban kell hagyni. Van azonban pár igen fontos szabály, amit a meztelen testek miatt mindenkinek be kell tartani.

A luxus hajóutak utasai gyakran heteken át nem látnak mást, csak a nyílt vizet és egymást. Nem csoda, hogy az óceánjárók különböző programokkal, előadásokkal és közösségi eseményekkel készülnek, nehogy úrrá legyen a drága jegyet kifizetőkön az unalom. Azonban van egy társaság, aki meghúzta a váratlant, és egészen egyszerűen leveteti a ruhát az utasaival. Bár a tengeren szinte mindent szabad, van három fontos és igen furcsa szabály, amit a nudistajáraton utazóknak be kell tartaniuk.

nudista óceánjáró
Szabályok egy nudista óceánjárón? Igen, mert a sok meztelen ember bizony veszélyeket is rejt.
Forrás: Shutterstock

A nudista óceánjáró szabályai

  • A meztelenség szinte kötelező, de van, ahol mégis tilos.
  • Nem tűrik az ágaskodó férfiasságot, de legalább van rá megoldásuk.
  • Ami a hajóúton történik, ott is kell maradjon.

A Bare Necessities nudista óceánjáró egyedülálló élményt kínál azok számára, akik a csinos ruhák helyett inkább a meztelen valóságban hisznek és egy exkluzív nudista üdülőhelyet keresnek. A luxushajón mintegy 2000 pucér utas szokott utazni, ez pedig megkíván némi fegyelmet mind tőlük, mind pedig a személyzet tagjaitól.

3 szabály, amit minden utasnak be kell tartania a nudista óceánjárón

Tilos az izgalmi állapot

A nőknek ezen a téren könnyebb dolguk van, ők ugyanis könnyebben leplezik a feltörő vágyaikat, ami a férfiakról már nem mondható el. Azonban a hajó személyzetének erre is van megoldása. Azt javasolják az uraknak, hogy vegyenek egy hideg vizes fürdőt vagy gondoljanak a baseballra. 

A Bare Necessities nudista óceánjáró munkatársa, Kat Whitmire azt is elárulta, sokan hiszik, hogy ez egy szexhajó. Azonban erre a hajóútra leginkább azok az emberek váltanak jegyet, akik a hétköznapokban is a nudista életmódnak hódolnak. Az pedig köztudott, hogy az ilyen jellegű meztelenkedésnek nincs köze a szexualitáshoz. Kat pedig váltig állítja, hogy az óceánjárójukon bizony nincsenek orgiák

Nincsenek kéretlen fotók

Mivel a nudista hajóúton az utasok meztelenek, szinte magától értetődő az a szabály, mely szerint csak akkor lehet valaki mással közös fotót készíteni, ha előbb engedélyt kértek tőle.

Ide csak ruhában

A harmadik szabály kicsit furcsán hangzik egy nudista hajóúton, de jó okkal kérik. Ez pedig nem más, mint, hogy az étkezőben kötelező a ruha viselése. Kate a Business Insidernek elmondta, hogy erre elsősorban a balesetek elkerülése miatt van szükség. A felszolgálók ugyanis gyakran visznek forró ételeket a tálcáikon, az pedig egyik utasnak sem hiányzik, hogy égési sérüléseket szenvedjen egy botlás miatt.

Ezek is érdekelhetnek:

Titkos jelek uralják a tengerjáró hajók világát: ezt jelenti, ha valakin fekete gyűrűt vagy ananászos nyakláncot látsz

Egy tengerjárón dolgozó nő nyíltan beszélt arról, milyen titkos jelentése lehet annak, ha valakin hajózás közben fekete gyűrűt látunk, és miért viselnek az utasok ananászos dolgokat. A jelzések ugyan nem hivatalosak, de annál beszédesebbek.

Íme, a világ legnagyobb tengerjáró hajója: az Icon of the Seas ötször nagyobb, mint a Titanic

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia az embernek, ha ezen szeretne utazni.

Glastonbury titkos nudista fürdője: egyedülálló élmény a fesztivál szívében

Ez a "nomád spa" már évek óta része a Glastonburynek, és a Tipi Field közelében, a fesztivál déli végén található.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu