Palvin Barbara, David Beckham és Madonna stílusikonként: Sztárparádé a milánói divathét 2026-os bemutatóin

High fashion, A-listás hírességek és a divat ünneplése egy héten át. A milánói divathét 2026-os bemutatóin olyan nagy nevek jelentek meg, mint David Beckham, Palvin Barbara vagy Madonna. Mutatjuk, milyen divatházak tervezéseit viselték a nagyágyúk!

A világsztárok jöttek, láttak és győztek Milánóban! New York és London vibrálása után az olasz divatfőváros is átvette a stafétát: február 24-én kezdetét vette a milánói divathét 2026-os őszi/téli rendezvénysorozata, amely a tegnapi nappal zárta kapuit. Az esemény minden várakozást felülmúlt, hiszen olyan elképesztő sztárdömping övezte a bemutatókat, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az első sorokban igazi ikonok foglaltak helyet, többek között: Palvin Barbara, Madonna, David Beckham, Kendall Jenner és a hollywoodi legenda, Uma Thurman is. Galériánkban megnézheted melyik csillag, mit viselt a divathéten! 

A milánói divathét 2026-os rendezvényeinek legstílusosabb sztárjai.
Forrás: Getty Images Europe

A milánói divathét 2026-ban is abszolút siker volt 

  • Az elmúlt egy hétben olyan divatházak őszi/téli kollekcióját láthattuk, mint a Gucci, a Dolce&Gabbana, a Fendi, a Prada és az Armani. 
  • Az elképesztő bemutatók mellett a világsztárok is a reflektorfényben fürödtek, és legalább annyi figyelmet kaptak az első sorokban, mint maguk a modellek. 
  • Kattints a galériánkra, és nézd meg, mit viseltek kedvenc ikonjaink a divatipar legfontosabb eseményén! 

 A 2026-os londoni divathét és a párizsi haute couture bemutatók után a divatrajongók figyelme végre Milánóra fókuszált. Az olasz nagyvárosban olyan patinás divatházak vonultatták fel 2026-os őszi/téli kollekcióikat, mint a Gucci, a Dolce & Gabbana, a Fendi, a Prada és az Armani. Ezek a világmárkák mágnesként vonzották magukkal a globális sztárvilágot is: Hollywood csillogása és a high fashion ismét tökéletesen összefonódott ezen az eseménydús héten.

Kattints a galériánkra, és nézd meg a Milan Fashion Week 2026 legstílusosabb sztárjait!

Andie MacDowell, aki Giorgio Armani szettben jelent meg az Armani divatház bemutatójára.
Getty Images

 

Bár minden divatfőváros eseményén felbukkannak hírességek, ekkora felhajtást már rég láttunk. A milánói pezsgés lekörözte a londoni és a new york-i rendezvényeket is. Ugyanakkor az idei szezon nem múlt el botrányok nélkül: egyes bemutatók kifejezetten a negatív visszhang miatt kerültek a figyelem középpontjába. A Gucci show-ja például meglehetősen rendhagyóra, sőt, sokak szerint zavarba ejtőre sikeredett. A TikTokot máris elárasztották a kifogásolható járást elemző videók, a rajongók pedig korántsem elégedettek a látvánnyal. 

@voguemagazine Did you recognize these faces on the #Gucci ♬ What goes around comes around by Justin Timberlake - avdloss

Szinte minden modell – beleértve az olyan profikat is, mint Emily Ratajkowski vagy Kate Moss – az eddig látottakhoz képest szokatlanul, szinte „csúnyán” vonult végig a kifutón. Ez a malőr sajnos a kollekció darabjaira is rányomta a bélyegét, elterelve a figyelmet magukról a ruhákról. Ezzel ellentétben a Roberto Cavalli, a Dolce & Gabbana maximalista irányzata és a Boss kifinomult eleganciája hatalmas sikert aratott.  

