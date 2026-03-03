Palvin Barbara, David Beckham és Madonna stílusikonként: Sztárparádé a milánói divathét 2026-os bemutatóin

A világsztárok jöttek, láttak és győztek Milánóban! New York és London vibrálása után az olasz divatfőváros is átvette a stafétát: február 24-én kezdetét vette a milánói divathét 2026-os őszi/téli rendezvénysorozata, amely a tegnapi nappal zárta kapuit. Az esemény minden várakozást felülmúlt, hiszen olyan elképesztő sztárdömping övezte a bemutatókat, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az első sorokban igazi ikonok foglaltak helyet, többek között: Palvin Barbara, Madonna, David Beckham, Kendall Jenner és a hollywoodi legenda, Uma Thurman is. Galériánkban megnézheted melyik csillag, mit viselt a divathéten!
A milánói divathét 2026-ban is abszolút siker volt
- Az elmúlt egy hétben olyan divatházak őszi/téli kollekcióját láthattuk, mint a Gucci, a Dolce&Gabbana, a Fendi, a Prada és az Armani.
- Az elképesztő bemutatók mellett a világsztárok is a reflektorfényben fürödtek, és legalább annyi figyelmet kaptak az első sorokban, mint maguk a modellek.
- Kattints a galériánkra, és nézd meg, mit viseltek kedvenc ikonjaink a divatipar legfontosabb eseményén!
A 2026-os londoni divathét és a párizsi haute couture bemutatók után a divatrajongók figyelme végre Milánóra fókuszált. Az olasz nagyvárosban olyan patinás divatházak vonultatták fel 2026-os őszi/téli kollekcióikat, mint a Gucci, a Dolce & Gabbana, a Fendi, a Prada és az Armani. Ezek a világmárkák mágnesként vonzották magukkal a globális sztárvilágot is: Hollywood csillogása és a high fashion ismét tökéletesen összefonódott ezen az eseménydús héten.
Kattints a galériánkra, és nézd meg a Milan Fashion Week 2026 legstílusosabb sztárjait!
Bár minden divatfőváros eseményén felbukkannak hírességek, ekkora felhajtást már rég láttunk. A milánói pezsgés lekörözte a londoni és a new york-i rendezvényeket is. Ugyanakkor az idei szezon nem múlt el botrányok nélkül: egyes bemutatók kifejezetten a negatív visszhang miatt kerültek a figyelem középpontjába. A Gucci show-ja például meglehetősen rendhagyóra, sőt, sokak szerint zavarba ejtőre sikeredett. A TikTokot máris elárasztották a kifogásolható járást elemző videók, a rajongók pedig korántsem elégedettek a látvánnyal.
Szinte minden modell – beleértve az olyan profikat is, mint Emily Ratajkowski vagy Kate Moss – az eddig látottakhoz képest szokatlanul, szinte „csúnyán” vonult végig a kifutón. Ez a malőr sajnos a kollekció darabjaira is rányomta a bélyegét, elterelve a figyelmet magukról a ruhákról. Ezzel ellentétben a Roberto Cavalli, a Dolce & Gabbana maximalista irányzata és a Boss kifinomult eleganciája hatalmas sikert aratott.
