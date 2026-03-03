Palvin Barbara, David Beckham és Madonna stílusikonként: Sztárparádé a milánói divathét 2026-os bemutatóin

A világsztárok jöttek, láttak és győztek Milánóban! New York és London vibrálása után az olasz divatfőváros is átvette a stafétát: február 24-én kezdetét vette a milánói divathét 2026-os őszi/téli rendezvénysorozata, amely a tegnapi nappal zárta kapuit. Az esemény minden várakozást felülmúlt, hiszen olyan elképesztő sztárdömping övezte a bemutatókat, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Az első sorokban igazi ikonok foglaltak helyet, többek között: Palvin Barbara, Madonna, David Beckham, Kendall Jenner és a hollywoodi legenda, Uma Thurman is. Galériánkban megnézheted melyik csillag, mit viselt a divathéten!

A milánói divathét 2026-os rendezvényeinek legstílusosabb sztárjai.

A milánói divathét 2026-ban is abszolút siker volt Az elmúlt egy hétben olyan divatházak őszi/téli kollekcióját láthattuk, mint a Gucci, a Dolce&Gabbana, a Fendi, a Prada és az Armani.

Az elképesztő bemutatók mellett a világsztárok is a reflektorfényben fürödtek, és legalább annyi figyelmet kaptak az első sorokban, mint maguk a modellek.

Kattints a galériánkra, és nézd meg, mit viseltek kedvenc ikonjaink a divatipar legfontosabb eseményén!

