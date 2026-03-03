Hoppá! Zendaya anyukája is reagált lánya és Tom Holland titkos esküvőjére

Zendaya és Tom Holland házassági pletykája továbbra is izgatja a rajongókat, ám a pár egyelőre nem reagált a hírekre. Zendaya anyukája, Claire Stoermer viszont nem hagyta szó nélkül a történteket...

Zendaya anyukája is reagált a titkos esküvőről szóló pletykákra.

Forrás: Getty Images North America

Zendaya és Tom Holland házassági pletykái az elmúlt hetekben kaptak új lendületet.

Zendaya anyukája, Claire Stoermer rejtélyesen reagált az Instagramon, nevető emojival kísérve egy Roach-interjúrészletet.

A pletykák egy régi barát, Law Roach nyilatkozataiból indultak ki, aki szerint az esküvő már megtörtént.

A sztárpár először 2016-ban találkozott a Pókember: Hazatérés forgatásán, azóta alkotnak párt.

Zendaya 2025 januárjában a Golden Globe-gálán gyémántgyűrűt viselt, ami az eljegyzésükre utal.

Dominic Holland, Tom apja elárulta, hogy fiaengedélyt kért Zendaya apjától a házassághoz.

Zendaya és Tom Holland titkos esküvőjéről csámcsog a világ

Ahogy arról mi is hírt adtunk, a legfrissebb pletykák szerint titokban összeházasodott Zendaya és Tom Holland. Nos, ezúttal Zendaya anyukája, Claire Stoermer reagált a hírekre, és rejtélyes reakciója újra reflektorfénybe állította a fiatalokat. A büszke anyuka március 2-án osztotta meg Instagram-sztorijában azt a videót, amelyben Law Roach nyilatkozik, és elejti, hogy az esküvő már megtörtént. Zendaya édesanyja a videó mellé mindössze ennyit írt: „A nevetés…”, és egy nevető emojit is hozzátett –szúrta ki a US magazin.

A pletykák egy régi barát, Roach szavaiból indultak ki, aki vasárnap az ET-nek nevetve így nyilatkozott: „Az esküvő már megtörtént. Lemaradtál róla.” Amikor a riporterek tisztázni próbálták a dolgot, Roach egyszerűen így válaszolt: „Igazat mondok.”

Zendaya és Tom Holland tíz éve alkotnak egy párt

Zendaya és Tom Holland először 2016-ban, a Pókember: Hazatérés forgatásán találkoztak, ahol Holland Peter Parkert, Zendaya pedig Michelle Jonest alakította. Később mindketten szerepeltek a 2019-es és 2021-es folytatásban, valamint a közeljövőben érkező Pókember: Új nap és Christopher Nolan Odüsszeia-feldolgozásában is együtt lesznek láthatóak, utóbbiak júliusban kerülnek a mozikba.