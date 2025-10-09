Lábóvszer: az új cipőtrend, amit nézve legszívesebben sikítva elfutnánk

Ha csak egy cipőtrend láttán szeretnél elborzadni idén ősszel, a lábóvszer legyen az!

Hiszed vagy sem, ezt a cipőtrendet követik manapság az influenszerek.

Forrás: Tribune News Service

Súlyos büntetés járna a legújabb cipőtrend kitalálójának

Kezdhetnénk álszenten azzal, hogy ízlésről nem illik vitatkozni és hogy mindenki azt viselje, amiben jól érzi magát, de szeretnénk tudni, hogy milyen gyermekkori traumák vezettek ahhoz, hogy egy nap valaki valamiért megalkossa ezt a borzadvány lábbelit.

A kesztyűszerű cipő állítólag olyan kényelmes, mintha egy óvszert húztál volna a lábadra és igazából már ez a kijelentés annyi kérdést vet fel bennünk, hogy nem igazán tudunk elmenni mellette.

Miért pont óvszer? Nem lett volna jobb hasonlat esetleg egy zokni?! Nos, úgy tűnik nem, ugyanis állítólag hosszú várólista van a cipőkre, amiknek a lényege az, hogy tökéletesen leutánozza a láb természetes mozgását, ezáltal javítja a testtartást és jobb egyensúlyt biztosít.

Úgy tűnik, ezeknek az előnyöknek a legnagyobb sztárok sem tudtak ellenállni, ugyanis már Harry herceget, Kate Hudsont és Scarlett Johanssont is lekapták ilyen lábbeliben. Ezt hallva nem meglepő, hogy az influenszerek is magukra erőltetik a trendi lábóvszert és kétségbe esetten keresik az eladó darabokat.

A szerencsések pedig (már ha nevezhetjük őket így) akiknek sikerült beszerezni egyet, sorra töltik fel a videókat, amikben megmutatják, hogyan érdemes stylingolni ezeket a rusnya darabokat.

Bár a legtöbb felhasználó szerint közröhej, hogy ezeknek a lépőknek létjogosultsága van, a divatszakértők szerint az igazán ízléses csajok ruhatárából nem hiányozhat a lábóvszer.