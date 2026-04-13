Másfél napos trükk, hogy még a nyár előtt formába lendülj: ezt teszi a testeddel a 36 órás böjt

A böjt szót a legtöbben a nagyböjttel kötik össze, ami a katolikus egyház egyik fontos időszaka, felkészülés a húsvétra. A táplálkozástudományban azonban már régóta használják az időszakos böjt vagy a 36 órás böjt fogalmát is. Nem véletlenül, ugyanis csodákra képes. Mutatjuk, mit tesz a testünkkel, ha másfél napon keresztül nem fogyasztuk szilárd ételt. Ha ezt megtudod, te is el akarod kezdeni még a bikiniszezon előtt.

A 36 órás böjttel nagyon sokat tehetsz a sejtjeid egészségéért és a fogyásért.

Forrás: Shutterstock

Számos vallás írja elő a híveknek a böjtöt, a lelki megtisztulás, az istenhez való közeledés, az önfegyelem gyakorlása miatt.

Valójában azonban a böjt egészségügyi célokat is szolgál, nem csak lelkit.

Hiszen, ha nem viszünk be a szervezetünkbe semmit a folyadékokon kívül, akkor nem omlik össze a test, csak elkezd a belső tartalékhoz nyúlni.

A 36 órás böjt éppen olyan hosszú, ami már látványos eredményt lehet elérni, ezért sokan szeretik. Mutatjuk hogyan csináld.

Zsírégető, bikinibarát böjt: az ingyenes trükk, ami új embert varázsol belőled másfél nap alatt

A fogyás néha sokkal egyszerűbb, mint azt elsőre gondolnánk. Nem kell hozzá feltétlenül csodadiéta vagy varázskapszula, elég ha segítünk a testünknek, hogy jól tudjon működni és ő teszi a dolgát. Ha azonban úgy érzed, hogy hiába számolod a kalóriákat, mozogsz sokat és táplálkozol helyesen, mégsem fogysz úgy, ahogy szeretnéd, akkor lehet, hogy a 36 órás böjt neked való.

Ez a technika teljesen ingyenes, csupán másfél napot vesz igénybe és a kitartáson kívül semmi másra nincs hozzá szükséged.

Ezt teszi a testeddel a másfél napos böjt

Négy órával a böjt megkezdése után: az inzulinszint csökken, a szervezet elkezdi elégetni a raktározott cukrot.

Nyolc óra elteltével: a vércukorszint is csökken, energianyeréshez glikogént használ fel a test. Ekkor jelentkezhet az első éhséghullám, de ez inkább csak rutin, mint szükséglet, az éhség el fog múlni.

Tizenkét óránál: beindul a zsírégetés, az inzulinszint tovább csökken, ami ketózishoz vezet. Ez egy természetes anyagcsere-állapot, ilyenkor a szervezet szénhidrátok helyett zsírokból nyeri az energiát.