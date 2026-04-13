Másfél napos trükk, hogy még a nyár előtt formába lendülj: ezt teszi a testeddel a 36 órás böjt

A böjt szót a legtöbben a nagyböjttel kötik össze, ami a katolikus egyház egyik fontos időszaka, felkészülés a húsvétra. A táplálkozástudományban azonban már régóta használják az időszakos böjt vagy a 36 órás böjt fogalmát is. Nem véletlenül, ugyanis csodákra képes. Mutatjuk, mit tesz a testünkkel, ha másfél napon keresztül nem fogyasztuk szilárd ételt. Ha ezt megtudod, te is el akarod kezdeni még a bikiniszezon előtt.
- Számos vallás írja elő a híveknek a böjtöt, a lelki megtisztulás, az istenhez való közeledés, az önfegyelem gyakorlása miatt.
- Valójában azonban a böjt egészségügyi célokat is szolgál, nem csak lelkit.
- Hiszen, ha nem viszünk be a szervezetünkbe semmit a folyadékokon kívül, akkor nem omlik össze a test, csak elkezd a belső tartalékhoz nyúlni.
- A 36 órás böjt éppen olyan hosszú, ami már látványos eredményt lehet elérni, ezért sokan szeretik. Mutatjuk hogyan csináld.
Zsírégető, bikinibarát böjt: az ingyenes trükk, ami új embert varázsol belőled másfél nap alatt
A fogyás néha sokkal egyszerűbb, mint azt elsőre gondolnánk. Nem kell hozzá feltétlenül csodadiéta vagy varázskapszula, elég ha segítünk a testünknek, hogy jól tudjon működni és ő teszi a dolgát. Ha azonban úgy érzed, hogy hiába számolod a kalóriákat, mozogsz sokat és táplálkozol helyesen, mégsem fogysz úgy, ahogy szeretnéd, akkor lehet, hogy a 36 órás böjt neked való.
Ez a technika teljesen ingyenes, csupán másfél napot vesz igénybe és a kitartáson kívül semmi másra nincs hozzá szükséged.
Ezt teszi a testeddel a másfél napos böjt
Négy órával a böjt megkezdése után: az inzulinszint csökken, a szervezet elkezdi elégetni a raktározott cukrot.
Nyolc óra elteltével: a vércukorszint is csökken, energianyeréshez glikogént használ fel a test. Ekkor jelentkezhet az első éhséghullám, de ez inkább csak rutin, mint szükséglet, az éhség el fog múlni.
Tizenkét óránál: beindul a zsírégetés, az inzulinszint tovább csökken, ami ketózishoz vezet. Ez egy természetes anyagcsere-állapot, ilyenkor a szervezet szénhidrátok helyett zsírokból nyeri az energiát.
Tizenhat óránál: aktiválódik az autofágia, a böjt egyik csodafegyvere. Ez az a folyamat, amely során a szervezet a saját elhasználódott sejtjeit és méreganyagait bontja le.
Huszonnégy óra után: jelentős sejtszintű javulás történik, csökken a gyulladás, és javul az inzulinérzékenység.
Harminc óra körül: már érzékelhetők az eredmények, mivel megemelkedik a növekedési hormon szintje, ami segít megőrizni az izomtömeget és elősegíti a zsírégetést.
Harminchat óránál: az autofágia eléri a csúcspontját, a szervezet megtisztítja magát az elhalt sejtektől, megújítja a szöveteket, fokozza az anyagcserét és teljes testi megújulás megy végbe.
Ezt az elképesztő folyamatot a tested magától végrehajtja, ha élelmiszer nélkül hagyod.
Így csináld helyesen a 36 órás böjtöt
Ami nagyon fontos, hogy járj utána, végezheted-e egyáltalán. A 36 órás böjt nem jó megoldás mindenkinek.
Kifejezetten kerülendő, ha cukorbeteg vagy ( vagy csak orvosi felügyelettel és engedéllyel csináld); terhesség vagy szoptatás alatt; alacsony testsúlynál; evészavar esetén; és bizonyos hormonális problémák fennállása esetén is.
Ha nálad ezek nincsenek, akkor belekezdhetsz, de fogadd meg a tanácsokat:
- Ne egyből 36 órával kezdd. Kezdj 14-16 órás szakasszal és ha azt érzed, hogy túl sok mindez a szervezetednek, akkor állj le. Fokozatosan haladj, amennyit bírsz.
- Nagyon figyelj a folyadékbevitelre. Vizet és ízesítetlen teát fogyaszthatsz, vagy esetleg feketekávét, de ne vidd túlzásba.
- A 12 - 18. órában kifejezetten figyelj a folyadékpótlásra, mert ebben a szakaszban gyakori lehet a fáradtság és az enyhe fejfájás.
- Sokat segít, ha a böjt kezdése előtti napokban elkezdesz kisebb adagokat enni.
- Egy másfél napos koplalás mellett jóval kevesebb energiád lesz, a tested pedig átvált karbantartó szerepbe. Pihentető programokkal segíts a testednek: olvasás, filmnézés, könnyű mozgás, relaxálás. A tested épp gyógyul, a lelkednek is adj időt.
- Az utolsó napokon már könnyed ételeket fogyassz, ami nem terheli meg az emésztőrendszeredet.
- Tűzz ki egy pontos dátumot, amikor mindenképpen elkezded a böjtöt.
