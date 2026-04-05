2026. ápr. 6., hétfő

A gyors fogyás titka: 5 kilótól szabadulhatsz meg ezzel az egyszerű módszerrel

Simon Benedek
2026.04.05.
Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, hogy mikor. Egy friss megközelítés szerint érdemes lehet újragondolni a reggelid időpontját – ez lehet ugyanis a gyors fogyás titka!

Egy brit szakértő szerint az emberek a fogyás érdekében mindenféle étrendbeli változásra hajlandók, de sokszor elfeledkeznek a legfontosabbról: az étkezések időpontjáról. Tim Spector szerint pedig ez a gyors fogyás titka. 

Gyors fogyás: a reggeli étkezés nagyon fontos.
Gyors fogyásra vágysz? Tervezd át a reggeli étkezésed!
Forrás:  Getty Images

 

  • Egy brit szakértő szerint az étkezések időpontja fontosabb, mint gondolnád.
  • A reggeli ideje számít: az első étkezést érdemes 10:30-11:00 között elfogyasztani. Hogy miért?
  • Mutatjuk a módszer lényegét!

A gyors fogyás titka a reggeli időpontja?

A brit szakértő, Tim Spector szerint nem feltétlenül előnyös a kora reggeli étkezés. Megfigyelései alapján a szervezet számára kedvezőbb lehet, ha az első étkezésre csak délelőtt, nagyjából 10:30 és 11:00 között kerül sor. Ennek hátterében az áll, hogy így hosszabb idő telik el az előző napi vacsora és a reggeli között, ami pozitív hatással lehet az anyagcserére.

A kutatások szerint a körülbelül 14 órás étkezési szünet – vagyis az esti utolsó és a másnapi első étkezés között eltelt idő – segítheti a szervezet regenerációját, javíthatja az inzulinérzékenységet, és jelentősen hozzájárulhat a testsúly csökkentéséhez, a gyors fogyáshoz. Ez a gyakorlat lényegében az időszakos böjt egyik enyhébb formájának tekinthető, amelyet egyre többen alkalmaznak tudatosan.

„A reggelire délelőtt 11 óra körül érdemes sort keríteni, különösen azoknak, akik gyorsan szeretnének leadni néhány plusz kilót” – mondja Tim Spector, a londoni King's College epidemiológusa.

Ha valaki mindössze néhány hónapon át következetesen betartja ezt a szabályt, akár 2-5 kilogrammtól is megszabadulhat a szakértő szerint. Spector megállapításait egy nagyszabású kutatás eredményei is alátámasztják. A vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy azoknál, akik rendszeresen hosszabb szünetet tartanak a vacsora és a reggeli között, ritkábban fordulnak elő anyagcsere-problémák, vagy például a 2-es típusú cukorbetegség és jelentős pluszkilóktól is megszabadultak. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ez a módszer nem mindenkinek ideális. Vannak, akiknél a reggeli kihagyása éppen ellenkező hatást válthat ki, és fokozhatja az éhségérzetet vagy túlevést válthat ki a nap későbbi szakaszában. Éppen ezért, ha valaki fogyni szeretne, a legfontosabb az egyéni igények figyelembevétele és a fenntartható étrend kialakítása.

Egészséges fogyás: az is számít, hogy mit eszel

A reggeli összetétele szintén kulcsfontosságú a szakértők szerint. Érdemes olyan ételeket választani, amelyek hosszabb időre teltségérzetet biztosítanak, és nem okoznak hirtelen vércukorszint-ingadozást – például fehérjében gazdag fogásokat, teljes kiőrlésű gabonákat vagy alacsony glikémiás indexű alapanyagokat. A gyors fogyásnál még fontosabb az egészséges fogyás!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
