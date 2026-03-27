A fogyás sosem volt még kényelmesebb − Ez az 5:2 diéta, ami nem a lemondásról szól

Télen kicsit elengedted magad, hiszen eltakart a több réteg ruha, és egyszerűen csak jól esett az esti kuckózáskor nasizni? Ezzel az égvilágon semmi probléma sincs! Ám, ha úgy döntenél, hogy tavasszal belevágsz egy egészséges fogyókúrába, akkor az időszakos böjt lesz a legjobb barátod. Ennek egyik legismertebb változata az 5:2 diéta, mi pedig most ezzel fogunk megismertetni.

Egy időszakos böjt, ami nem jár fájó lemondással? Igen!

Miért szeretik olyan sokan az időszakos böjtöt? Egyszerű rendszer, ráadásul nem kíván speciális étrendet.

Nincs tiltólistás étel, csupán a mennyiségre kell figyelni.

Kevésbé megterhelő, mint a folyamatos diéta.

Az időszakos böjt nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Lényege, hogy egy hetet felosztunk normál és böjtölő napokra. Nem kell teljesen új ételeket felvenni a bevásárlólistára, hiszen ez nem igényel olyan speciális étkezést, mint például a mediterrán diéta, sőt, a titkos nasipolcot sem kell kiüríteni. Persze az nem fog működni, hogy a héten öt napon át pukkadásig eszed magad, kettőn pedig koplalsz. Az időszakos böjt ugyanis nem ennyire végletes. Mi most a kedvencünket, az 5:2 diéta szabályait hoztuk el, mivel hosszabb távon ez tartható be a legkönnyebben, és így ez az egészséges fogyókúra lehet a leghatékonyabb.

Hogyan működik az 5:2 diéta?

Az 5:2 diéta az időszakos böjt egyik formája. Lényege, hogy a hét öt napján a megszokott módon lehet étkezni, míg két – egymástól különálló, tehát még véletlenül sem egymás után következő – napon jelentősen csökkenteni kell a kalóriabevitelt. A klasszikus ajánlás szerint a nőknek naponta 2000, míg a férfiaknak 2500 kalória bevitele ajánlott naponta, ezt az értéket érdemes a böjtölő napokon nőknek körülbelül 500-ra, a férfiaknak pedig nagyjából 600-ra csökkenteni.

Ez elsőre kevésnek tűnhet, mivel azonban csak heti két napról van szó, sokak számára könnyebben betartható, mint egy folyamatos kalóriamegvonással járó fogyókúra. A böjtnapok között pedig érdemes legalább egy normál étkezési napot tartani, így a szervezet is könnyebben alkalmazkodik. Az időszakos böjt mögött álló elmélet szerint, amikor kevesebb energiát viszünk be, a szervezet a zsírraktárakhoz nyúl. Az 5:2 diéta során a heti összkalóriabevitel csökkenhet, ami hosszabb távon fogyáshoz vezethet.