Megvan, melyik királyi családtag kiköpött mása a nyolcéves Lajos herceg − Megdöbbentő fotók

A királyi család rajongóinak is feltűnt, hogy Lajos herceg legfrissebb, 8. születésnapjára készült portréján elképesztően hasonlít édesapjára. Vilmos gyerekként szinte a megszólalásig olyan volt, mint most a fia.

Lajos herceg 8 éves, ezzel a képpel köszöntötte Katalin és Vilmos

Lajos herceg legfrissebb fotójáért rajong a világ

Tegnap, április 23-án ünnepelte Lajos herceg a 8. születésnapját. A kisfiú az elmúlt években a brit királyi család egyik legnépszerűbb tagjává vált, ahol csak megjelent ellopta a show-t. Katalin és Vilmos a hagyományokhoz hűen közzé tette gyerekük legfrissebb portréját is. A felvételt Matt Porteous, a walesi hercegi pár fotósa készítette egy cornwalli húsvéti kiruccanáson, a kép pedig pillanatok alatt bejárta a netet.