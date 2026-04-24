Megvan, melyik királyi családtag kiköpött mása a nyolcéves Lajos herceg − Megdöbbentő fotók

A királyi család rajongóinak is feltűnt, hogy Lajos herceg legfrissebb, 8. születésnapjára készült portréján elképesztően hasonlít édesapjára. Vilmos gyerekként szinte a megszólalásig olyan volt, mint most a fia.
Lajos herceg legfrissebb fotójáért rajong a világ
Tegnap, április 23-án ünnepelte Lajos herceg a 8. születésnapját. A kisfiú az elmúlt években a brit királyi család egyik legnépszerűbb tagjává vált, ahol csak megjelent ellopta a show-t. Katalin és Vilmos a hagyományokhoz hűen közzé tette gyerekük legfrissebb portréját is. A felvételt Matt Porteous, a walesi hercegi pár fotósa készítette egy cornwalli húsvéti kiruccanáson, a kép pedig pillanatok alatt bejárta a netet.
Elképesztő a hasonlóság az apja és közte
A fotó megjelenése után a királyi család rajongói gyorsan észrevették a feltűnő hasonlóságot a herceg és apja, Vilmos gyerekkori megjelenése között. Az összehasonlítás alapját egy 1990-ben készült felvétel adja, amelyen a nyolcéves Vilmos herceg látható a spanyolországi Mallorcán töltött családi nyaralás során. Ha azonban még tovább megyünk, a hasonlóság apa és fia között több képen is jól látszik, például az alábbi, szintén 1990-ben készült fotón az iskolába induló Vilmos vonásai éppen olyanok, mint most a legkisebb fiáé.
