Megvan, melyik királyi családtag kiköpött mása a nyolcéves Lajos herceg − Megdöbbentő fotók

brit királyi család lajos herceg Vilmos herceg
Tegnap ünnepelte születésnapját a brit királyi család humorheroldja. Lehetetlen nem észrevenni, hogy a nyolcéves Lajos herceg pont úgy fest, mint ennyi idősen édesapja, Vilmos.

A királyi család rajongóinak is feltűnt, hogy Lajos herceg legfrissebb, 8. születésnapjára készült portréján elképesztően hasonlít édesapjára. Vilmos gyerekként szinte a megszólalásig olyan volt, mint most a fia. 

Lajos herceg 8 éves, ezzel a képpel köszöntötte Katalin és Vilmos
Lajos herceg 8 éves, ezzel a képpel köszöntötte Katalin és Vilmos
Lajos herceg legfrissebb fotójáért rajong a világ

Tegnap, április 23-án ünnepelte Lajos herceg a 8. születésnapját. A kisfiú az elmúlt években a brit királyi család egyik legnépszerűbb tagjává vált, ahol csak megjelent ellopta a show-t. Katalin és Vilmos a hagyományokhoz hűen közzé tette gyerekük legfrissebb portréját is. A felvételt Matt Porteous, a walesi hercegi pár fotósa készítette egy cornwalli húsvéti kiruccanáson, a kép pedig pillanatok alatt bejárta a netet.

királyi család, Trooping the Colour, legjobb pillanatok
királyi család, Trooping the Colour, legjobb pillanatok
Trooping the Colour 2024: a királyi gyerekek mindig ellopják a show-t, Lajos herceg, György herceg és Sarolta heregnp
Lajos walesi herceg és György walesi herceg a Buckingham-palota erkélyéről nézik a RAF átrepülését, miután részt vettek a Trooping The Colour 2025 elnevezésű rendezvényen az angliai Londonban 2025. június 14-én.
Kamilla királyné, III. Károly király, Lajos walesi herceg, Vilmos walesi herceg, György walesi herceg, Katalin walesi hercegnő és Charlotte walesi hercegnő a Buckingham-palota erkélyén a 2025-ös Trooping The Colour 2025. június 14-én az angliai Londonban.
Lajos herceget ekkor még Katalin fogta.
Elképesztő a hasonlóság az apja és közte

 A fotó megjelenése után a királyi család rajongói gyorsan észrevették a feltűnő hasonlóságot a herceg és apja, Vilmos gyerekkori megjelenése között. Az összehasonlítás alapját egy 1990-ben készült felvétel adja, amelyen a nyolcéves Vilmos herceg látható a spanyolországi Mallorcán töltött családi nyaralás során. Ha azonban még tovább megyünk, a hasonlóság apa és fia között több képen is jól látszik, például az alábbi, szintén 1990-ben készült fotón az iskolába induló Vilmos vonásai éppen olyanok, mint most a legkisebb fiáé. 

Vilmos herceg nyolcévesen.
Vilmos herceg nyolcévesen.
Sosem látott felvételek kerültek elő a születésnapos Lajos hercegről – Videó

Különleges videót tett közzé a walesi hercegi pár. A felvételen a nyolcéves Lajos herceg önfeledten játszik, és sugárzik róla, milyen kiegyensúlyozott, boldog kisfiú.

Lajos herceg nyolcéves lett, és ez sok dolgot megváltoztat Vilmos hercegék életében

A legkisebb walesi gyermek ma ünnepli nyolcadik születésnapját, és a királyi család életében ez jóval többet jelent, mint egy újabb gyertya meggyújtása a tortán.

A királyi család humorheroldja: 8 éves lett Lajos herceg, mutatjuk a legikonikusabb grimaszait - GALÉRIA

Ha valaki feldobja a királyi eseményeket, az biztosan Lajos herceg. A brit királyi család legkisebb tagja ma 8 éves lett és bizony már most legendásak a nyilvános „alakításai”.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu