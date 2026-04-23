Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb fia, Lajos herceg ma 8 éves lett, és a walesi hercegi pár nemrég egy különleges videóval lepte meg a rajongókat. A friss Instagram-bejegyzésben a mindig energikus kis herceg látható, aki ismét bebizonyítja: ő a család egyik legnagyobb egyénisége.

Forrás: Instagram

Lajos herceg 8 éves lett: Katalin és Vilmos különleges videóval köszönte meg a jókívánságokat

A videóban Lajos herceg épp olyan, mint bármelyik nyolcéves: homokozik, vízbe ugrál, játszik és futkározik. Nem véletlen, hogy a szívmelengető felvétel alig egy óra alatt közel 80 ezer lájkot kapott, a hozzászólások pedig mind arról árulkodnak, hogy a walesi hercegi pár legkisebb gyermekéért odáig vannak.

Lajos herceg rendszeresen a figyelem középpotjába kerül

Az elmúlt években Lajos herceg többször is ellopta már a show-t nyilvános eseményeken: grimaszai és spontán reakciói rendre vírusként terjednek a közösségi médiában. Bár Vilmos herceg és Katalin hercegné igyekeznek védeni gyermekeik magánéletét, az ilyen alkalmaknál mindig betekintést engednek a mindennapokba.

Egy szakértő szerint mostanra Lajos láthatóan érettebb lett, és egyre inkább tudatában van annak, milyen szerepben jelenik meg a nyilvános eseményeken. Nyolcadik születésnapja kapcsán azt is kiemelték, hogy ez a mérföldkő a szülei számára is érzelmes lehet, hiszen a legkisebb gyermekük is kinőtt a kisgyermekkorból. Bár a jövőben várhatóan többször láthatjuk majd hivatalos eseményeken, Vilmos herceg és Katalin hercegné továbbra is arra törekednek, hogy gyermekeik a lehető legkiegyensúlyozottabb, normális környezetben nőhessenek fel.

