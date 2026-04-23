Palvin Barbi sokatmondó fotókkal reagált a terhességéről szóló pletykákra

Palvin Barbara Dylan Sprouse
Rideg Léna
2026.04.23.
Az elmúlt napokban egymást érik a találgatások a szupermodell magánéletéről. Palvin Barbi a közösségi médiában reagált a pocakja körüli pletykákra, de a rajongók továbbra is kételkednek.

Napok óta futótűzként terjednek a pletykák Palvin Barbi magánéletéről: egyesek szerint a világhírű modell első gyermekét várja. A találgatásokat néhány árulkodónak tartott fotó indította el, amelyek alapján többen biztosra vették, hogy a szupermodell várandós. Nos, a híresztelésekre most Barbi egy fotózáson készült videóval reagált.

Palvin Barbi reagált a terhességéről szóló pletykákra.
Forrás: Variety

Nem csitulnak a pletykák Palvin Barbi körül

A modell finoman, de egyértelműen reagált a terhességéről szóló híresztelésekre. Közösségi oldalán egy 24 órán át elérhető videót osztott meg egy fotózásról, amelyen jól látható, hogy alakja változatlanul tökéletes. Bár egyesek szerint elképzelhető, hogy korábban készült felvételekről van szó, a poszt sokak szemében cáfolatként hatott – szúrta ki a Borsonline.

Palvin Barbi megmutatta tökéletes alakját.
Fotó: Instagram

Palvin Barbi és Dylan Sprouse együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt

A találgatásoknak azonban ez sem vetett véget. Barbi nemrég férje, Dylan Sprouse oldalán jelent meg Az ördög Pradát visel folytatásának díszbemutatóján, ahol a megszokott, testhez simuló darabok helyett egy lazább szabású szettet választott. A kommentelők egy része szerint az összeállítás akár egy esetleges pocakot is elfedhetett, ami újabb lendületet adott a spekulációknak.

A vörös szőnyegen ugyanakkor láthatóan harmonikus volt a hangulat kettejük között, amit a rajongók sem hagytak szó nélkül: sokan kiemelték, mennyire jól mutatnak együtt, és mennyire kedvelik a párost. A közös megjelenés egyben válaszként is értelmezhető a kapcsolatukat érintő korábbi pletykákra.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2018-ban jöttek össze, majd 2023 nyarán Magyarországon mondták ki a boldogító igent. Bár sokáig álompárként emlegették őket, az utóbbi időben egyre több találgatás látott napvilágot a kapcsolatukról: kevesebb közös tartalmat osztottak meg, és a modell több eseményen is egyedül jelent meg. Olyan hírek is felröppentek, hogy a színész hűtlen volt, bár ezekre egyikük sem reagált nyilvánosan.

