Tónusos has nyárra? Az 5 kedvenc laposhas-gyakorlatunk otthonra

A lapos, tónusos has valamennyi nő célja, ám az ülőmunka és rohanó hétköznapok világában nem mindig jutunk el a konditerembe. Sokan nem is érzik ott magukat komfortosan, szerencsére a kondibérlet nem feltétele a darázsderéknak. Léteznek hatékony, otthon is elvégezhető laposhas-gyakorlatok, melyekkel az álomalak nem marad elérhetetlen fantázia többé. Hoztunk 5 olyan corehasizom-edzést, amit mindenkinek érdemes kipróbálni.

Forrás: Shutterstock

Az erős hasizmoknak nem csupán esztétikai funkciója van, hisz javítják a tartást, segítik az emésztést, csökkentik a derékfájás valószínűségét. A látványos eredményhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, fehérjedús táplálkozás.

1. Kerékpáros hasprés

Hogyha alhasi izmainkat erősítenénk, egyben a feleslegből is faragnánk, a kerékpáros haspréssel nehezen lőhetünk mellé. Feküdjünk hanyatt, emeljük fejünket és lábainkat – a térdek 90 fokos szöget zárjanak be. Egyik térdünket húzzuk fel a mellkasunkhoz, a másikat nyújtsuk ki. Törzsünkkel csavarodva a behajlított térddel ellentétes könyökünket érintsük a térdhez. Ismételjük meg 20-25 alkalommal. A ferde hasizmok és a haránt hasizmok végzik a legnagyobb munkát, így páratlanul kontúrosak lesznek a hasedzés hatására.

2. Ellentétes kéz- és lábemelés

Feküdjünk le egy polifónra és emeljük magasba a lábakat, egyik talpunkra pedig helyezzük egy jógatéglát, kislabdát – bármit, ami puha és nem törékeny. Amelyik lábunkkal nem tartjuk a tárgyat, kilégzésre lassan engedjük oldalra, a vele átellenes karral egyetemben. Belégzésre emeljük vissza a végtagokat és ismételjük meg 10x. Ugyanezt végezzük el a másik oldalon is.

3. Orosz twist

Ez az elsőre könnyűnek tűnő gyakorlat pár perc után képes izomlázat okozni, de mi pont ezért szeretjük. Nem kell mást tenni, mint törzsünkkel nagyjából 45 fokos szöget bezárva felülni, mintha épp hasprést végeznénk. Utána kezdjük el forgatni a törzsünket úgy, hogy kezeinket, vállainkat hol az egyik, hol a másik oldalra visszük. Ismételjük meg 15-15 alkalommal, utána nyújtsunk.

Nemcsak, hogy kiváló corehasizom-edzés, de a törzs- és derék-, valamint a harántizmokat is erősíti.

4. Madárkutya-gyakorlat

Ez a hasedzés csak addig tűnik könnyűnek, míg el nem kezdjük csinálni. Álljunk négykézláb, egyenes háttal. Emeljük föl és nyújtsuk hátra egyik lábunkat és vele átellenes karunkat, majd tartsuk ott 2-3 másodpercig. Amikor visszaeresztjük, a térdet és könyököt nyomjuk egymás irányába. Ismételjük meg mindkét oldalon 10-10 alkalommal. Tökéletes otthoni erősítés az egyenes, illetve ferde hasizmoknak.