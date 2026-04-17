Jennifer Aniston a határait feszegeti: túlhajszolja magát az esküvője miatt

Jennifer Aniston mindig is remek formában volt, mégis tovább feszegeti a saját határait az esküvő előtti készülődés időszakában. A színésznő tudatosan készül, és az a célja, hogy csúcsformában legyen a nagy napon.

Jennifer Aniston a lehető legjobb formában akar lenni az esküvőjén

Forrás: Getty Images North America

Ebben fontos szerepet kap a Pvolve nevű edzésmódszer, amelyet Jennifer Aniston régóta követ. Dani Coleman edző márciusban a First for Women magazinnak arról beszélt, hogy a színésznő számára a reggeli mozgás alapvetés, mert ettől érzi magát energikusnak és kiegyensúlyozottnak. A tréning 40 perctől akár egy óráig is tarthatnak, és a teljes test erősítésére, valamint a mobilitás és a stabilitás javítására épülnek. A tréner szerint Jennifer Aniston a fegyelmezett edzésnek és a 80/20-as étrendjének köszönhetően már most is remek formában van.

Ilyen lesz Jennifer Aniston esküvője

Úgy tudni, hogy a pár nem tervez nagyszabású esküvőt. Mivel mindketten voltak már házasok, inkább egy kisebb, bensőségesebb szertartást szeretnének, csak a legközelebbi barátokat és a családtagokat akarják meghívni.

Jennifer Aniston korábban arról beszélt, hogy nem feltétlenül akar újra férjhez menni, de társra mindig is vágyott. A környezetük szerint Jim Curtis mellett végre megtalálta a boldogságot.

