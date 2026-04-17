A legtökéletesebb választás tavaszra: TOP 5 velúrdzseki – Termékekkel, árakkal

Getty Images - Jeremy Moeller
divat velúrdzseki átmeneti kabát
A tavaszi idő mindig kiszámíthatatlan. Már érezzük az erős napsütést, de közben megállíthatatlanul tombol a tavaszi szél – olykor lágy szellővel, olykor igazi orkánként. Ilyenkor nyúlunk egyből az átmeneti kabátokhoz. De vajon melyik lehet a legjobb választás? Elhoztuk az 5 legdivatosabb velúrdzsekit a tavasz végére.

A tavaszi szellőben szükségünk van egy olyan kabátra, mely egyszerre stílusos és praktikus. Hiszen az április keze reggel még csípi az orrunkat, délután viszont már lágyan simogatja a bőrünket. A velúrdzseki pedig könnyedén igazodik a tavasz kiszámíthatatlan szépségéhez.

divatos velúrdzseki 2026 tavaszára
Elhoztuk a legtutibb termékajánlót azoknak, akik épp velúrdzseki-vadászatban vannak.
Forrás: Getty Images

Velúrdzseki, a tavaszi boldogság kötelező darabja

A tavaszi kabátdivat olyan sokszínűen tárul elénk, mint maga a virágzó tavasz. Akár trendkövető vagy, akár nem, a legbasicebb kabátok egész biztosan megtalálhatóak a te gardróbodban is. De ha már unod a ballonkabátokat és a farmer-bőrdzseki kombót is minden létező variációban kiaknáztad, akkor jöhet egy újfajta kabát! És mi más lehetne a biztosabb választás, mint a velúrdzseki, vagyis a hasított bőrből készült átmeneti kabát?

A velúrdzseki bődületes erővel tért vissza a tavaszikabátok mezejére. Nem is csodáljuk, hiszen minden megvan benne, ami kell: nem olyan rideg, mint a bőrdzseki, nem olyan susogós, mint a ballonkabát és nem olyan informális, mint egy farmerkabát.

Divatos velúrdzseki 2026 tavaszán – A TOP 5 választás

Mivel a divat mindig ismétli önmagát, ezért simán lehet, hogy a te szekrényed mélyén is lapul egy félig elnyűtt velúrdzseki (ami hidd el, sokkal trendibb, ha látszik, hogy viseltes – a bőr már csak így működik). Ha meg a tiédben nem is, akkor az anyukád vagy a nagymamád gardróbjában biztosan akad egy-két vintage darab. Ha viszont újítanál, akkor ebben a termékajánlóban igazi aranybányára lelsz! Most ugyanis minden divatos nő ezeket a tavaszikabátokat akarja hordani!

velúrdzseki termékajánló
1. Ralph Lauren, Gabbie Lamb-Suede Jacket 1 468 180 Ft 2. Reserved, Velúrhatású dzseki 18 995 Ft, 3. Zara, CROP MŰVELÚR DZSEKI 14 995 Ft 4. Zalando, Vero Moda ROYCESTINE - Bőrdzseki - silver mink 56 500 Ft 5. H&M, Galléros velúrdzseki 179 995 Ft 
Forrás:  Shutterstock, Ralph Lauren, Reserved, Zara, Zalando, H&M

A divatvilág most is igen bőkezűen bánik a fazonokkal és a színekkel: a klasszikus formájú és neutrális színű termékektől kezdve a feketén át egészen a legvagányabb zöld színű és karakteres formájú darabokig, mindenki megtalálhatja a saját stílusához illő velúrdzsekit. Akár a trendkövető megjelenést preferálod, akár a letisztult eleganciát követnéd, egy velúrdzseki egész biztosan jó befektetés lesz idén tavasszal. Sőt, ahogy a divat önismétlő példáját látjuk, még jó sokáig hasznát veheted egy igazán jó minőségű darabnak!

Velúrdzseki a csalóka idő ellen

A velúr, vagyis a hasított bőr mindig is közkedvelt textília volt, melyből igazán különleges ruhadarabokat készítenek a divatvilágban. A kedvenc hasított bőrből készült darabunk mégis a velúrdzseki, mely tökéletes választás lehet az átmeneti időszakban. Az átmeneti időszak pedig nemcsak a tavaszt, hanem az ősz elejét is jelöli. Úgyhogy nyugi, elégszer előveheted még ezt a trendi ruhadarabot, ha most beszerzel belőle egyet!

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu