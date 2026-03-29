Ez a lila kávékülönlegesség letarolja a világot idén tavasszal – Mindenki ezt issza!

Idén tavasszal a kávérajongók igazi újdonságra lelhetnek. A levendulás ube latte az egyik legnépszerűbb tejeskávé idén tavasszal. A lilás színvilágáról, valamint édeskés, selymes, vaníliás ízéről híres kávékülönlegesség nagyon népszerű a fiatalok körében.

Ube latte: idén tavasszal mindenki ezt a kávét issza

Egzotikus, édeskés és meglepően egészséges a Fülöp-szigetekről származó lila gumó, az ube, amely tavasszal meghódította a kávézókat. Levendulaszín, lágy, vaníliás aromák és Instagram-kompatibilis tálalás: az ube latte Európa-szerte egyre több itallapon felbukkan, és sokak szerint a matcha latte legnagyobb riválisa lett.

Mi az az ube, és miért imádják?

Az ube valójában egy trópusi, lila jamgyökér, amit a Fülöp-szigeteken már régóta használnak desszertekhez. Az utóbbi években azonban a kávézókon keresztül világszerte egyre ismertebb meleg ital formájában, ube latteként elkészítve. Nemcsak látványos, de praktikus is: ára jóval barátibb, mint a szintén népszerű matcha latte keveréke.

Az ube tele van antioxidánsokkal, különösen antocianinokkal, amelyek védik a sejteket, csökkenthetik a gyulladást és akár memóriát is támogatják. Magas rosttartalma segíti az emésztést, hosszan tartó teltségérzetet ad, és támogatja az egészséges bélműködést. A benne található A- és C-vitaminok erősítik az immunrendszert és elősegítik a bőr ragyogását.

Ráadásul az ube kalóriatartalma alacsony, és alapból teljesen koffeinmentes, így akár a késő esti órákban is gond nélkül fogyasztható – természetesen ez esetben kávé nélkül. Tökéletes választás azoknak, akik szeretnének élvezni egy finom lattét anélkül, hogy az éjszakai pihenés rovására menne.

Ube latte recept

Ezt a tavaszi kávékülönlegességet sokféleképpen el lehet készíteni. Az ube latte receptje ubeport, egy eszpresszót (koffeinmentes változat esetén kihagyható), illetve tejet tartalmaz. Kitűnően társítható ugyanakkor a szintén lilás színéről ismert levendulával is, valamint a vanília és a kókuszkivonatok is jól állnak az ube latténak.