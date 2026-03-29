Ez a lila kávékülönlegesség letarolja a világot idén tavasszal – Mindenki ezt issza!

Simon Benedek
2026.03.29.
A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek ki a teraszokra egy kávé mellé. De vajon mi most a legmenőbb tavaszi kávékülönlegesség? Ez nem más, mint a lilás színű ube latte!

Idén tavasszal a kávérajongók igazi újdonságra lelhetnek. A levendulás ube latte az egyik legnépszerűbb tejeskávé idén tavasszal. A lilás színvilágáról, valamint édeskés, selymes, vaníliás ízéről híres kávékülönlegesség nagyon népszerű a fiatalok körében. 

Ube latte: idén tavasszal mindenki ezt a kávét issza 

Egzotikus, édeskés és meglepően egészséges a Fülöp-szigetekről származó lila gumó, az ube, amely tavasszal meghódította a kávézókat. Levendulaszín, lágy, vaníliás aromák és Instagram-kompatibilis tálalás: az ube latte Európa-szerte egyre több itallapon felbukkan, és sokak szerint a matcha latte legnagyobb riválisa lett.

Mi az az ube, és miért imádják?

Az ube valójában egy trópusi, lila jamgyökér, amit a Fülöp-szigeteken már régóta használnak desszertekhez. Az utóbbi években azonban a kávézókon keresztül világszerte egyre ismertebb meleg ital formájában, ube latteként elkészítve. Nemcsak látványos, de praktikus is: ára jóval barátibb, mint a szintén népszerű matcha latte keveréke.

Az ube tele van antioxidánsokkal, különösen antocianinokkal, amelyek védik a sejteket, csökkenthetik a gyulladást és akár memóriát is támogatják. Magas rosttartalma segíti az emésztést, hosszan tartó teltségérzetet ad, és támogatja az egészséges bélműködést. A benne található A- és C-vitaminok erősítik az immunrendszert és elősegítik a bőr ragyogását.

Ráadásul az ube kalóriatartalma alacsony, és alapból teljesen koffeinmentes, így akár a késő esti órákban is gond nélkül fogyasztható – természetesen ez esetben kávé nélkül. Tökéletes választás azoknak, akik szeretnének élvezni egy finom lattét anélkül, hogy az éjszakai pihenés rovására menne.

Ube latte recept

Ezt a tavaszi kávékülönlegességet sokféleképpen el lehet készíteni. Az ube latte receptje ubeport, egy eszpresszót (koffeinmentes változat esetén kihagyható), illetve tejet tartalmaz. Kitűnően társítható ugyanakkor a szintén lilás színéről ismert levendulával is, valamint a vanília és a kókuszkivonatok is jól állnak az ube latténak. 

@createdtocoffee This might be one of the best lattes I’ve ever made. The flavor? Unreal. The vibe? Calm, cozy, and lowkey therapeutic. This ube latte isn’t just gorgeous — ube is packed with antioxidants and helps reduce inflammation, making this drink as nourishing as it is delicious. Here’s how to make it: * Add 1 tbsp ube powder through a fine strainer (grab it on Amazon) * 50ml hot water * Whisk until smooth Now mix in: * Honey (to taste) * 1 tbsp brown sugar * ½ oz vanilla syrup Stir until fully combined. Froth or steam your favorite warm milk. Pour the ube base into a cup, then top with your milk. That color, that taste — this is next-level comfort in a cup. Like this video and follow for more calming drink recipes. \#ubelatte #homemadelatte #latteart #lattereels #ubevibes #stressreliefdrinks #cozydrinks #tiktokdrinks #drinktok #aestheticdrinks #superfooddaily #latteathome #wellnesslatte #purplelatte #matchagirlies #drinksoftiktok #viraldrinks #cafecore #ubepowder ♬ 咖啡馆波萨诺伐舞曲 - 咖啡厅音乐

