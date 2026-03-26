Gyümölcsös pillecukor házilag: nemcsak egészséges, de bőrfiatalító is

Amikor a „pillecukor” és „egészséges” szavak egy szövegkörnyezetben szerepelnek az ember szemöldöke akaratlanul is az égig szalad. Ez nem véletlen tekintve, hogy a zselatin és cukor hozzáadásával készült édesség már akkor is hizlal, amikor csak ránézünk. Csakhogy ennek az ínycsiklandó édességnek is létezik egészséges, alakbarát verziója. Lássuk, hogy készül a gyümölcsös pillecukor házilag – mindjárt három verzióban!
Pillecukor egészséges kivitelben
- Édes, alakbarát egészséges nasi, ami tekintettel van a vonalainkra.
- A gyümölcsös pillecukor házilag készítve ráadásul adalékanyagmentes.
Miért olyan különleges ez a egészséges pillecukor?
Sokak kedvence a szivacsos textúrájú pillecukor, csakhogy magas cukortartalma miatt rettenetesen hizlal, arról nem is beszélve, hogy a bolti verziók tömve vannak adalékanyagokkal. Édes szájunk kielégítésére elhoztuk egy olyan gyümölcsös pillecukor receptjét, melynél mi válogatjuk össze a természetes anyagokat, ami így jó hatással van a szervezetünkre, akár az egészséges gumicukor.
Ebben a különleges házi pillecukorreceptben a gyümölcsök vitamin- és ásványianyag-tartalma járul hozzá szervezetünk gördülékeny működéséhez, ami az emésztést sem terheli meg. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a zselatinban található kollagén a bőrnek és ízületeknek is jót tesz.
Gyümölcsös pillecukor házilag 3 variációban
Annak érdekében, hogy mindenki a számára legkevesebb ízt élvezhesse, háromféle gyümölcsöt hoztunk, amik megadják mályvacukrunk karakteres aromáját.
Hozzávalók
- 600 g alma, eper vagy narancs megpucolva
- 100 ml víz
- 1 teáskanál citromlé
- 2 csomag zselatinpor
- 1/2 evőkanál méz
- Vanília aroma ízlés szerint
Gyümölcsös pillecukor elkészítése
1. Pucoljuk meg, kockázzuk fel és magozzuk ki a választott gyümölcsöt. (Eper esetén utóbbitól eltekinthetünk.)
2. 10-15 perc alatt, közepes lángon főzzük puhára a gyümölcsöket.
3. Tegyük turmixgépbe és aprítsuk őket addig, míg egy sima állagot nem kapunk.
4. Adjuk hozzá a zselatinport, vaníliaaromát, illetve a mézet és alaposan keverjük el.
5. Tegyük félre pihenni, amíg szoba-hőmérsékletű nem lesz.
6. Miután a pillecukoralap lehűlt, habverő segítségével, gyors fokozaton verjük kemény habbá nagyjából 20 percig
7. Tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsibe vagy sütőformába és tegyük a hűtőbe. 2-3 óra alatt készre dermed.
8. Vágjuk kockákra és már fogyaszthatjuk is!
Hogyha mégis a bűnös élvezetek mellett tennénk le voksunkat, érdemes lehet ezt a házi pillecukorreceptet kipróbálni.
Gyümölcsös pillecukor készítése otthon
Nem csak azért jó ez a gyümölcsös pillecukor, mert egészséges és diétabarát, hanem azért is, mert még konyhatündéri tehetségünket is megcsillogtathatjuk. Még jobb, hogy kis kreativitással további gyümölcsös variációkat is készíthetünk.
