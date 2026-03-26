Gyümölcsös pillecukor házilag: nemcsak egészséges, de bőrfiatalító is

Amikor a „pillecukor” és „egészséges” szavak egy szövegkörnyezetben szerepelnek az ember szemöldöke akaratlanul is az égig szalad. Ez nem véletlen tekintve, hogy a zselatin és cukor hozzáadásával készült édesség már akkor is hizlal, amikor csak ránézünk. Csakhogy ennek az ínycsiklandó édességnek is létezik egészséges, alakbarát verziója. Lássuk, hogy készül a gyümölcsös pillecukor házilag – mindjárt három verzióban!

Gyümölcsös pillecukor házilag a beach body és emésztés jó barátja.

Pillecukor egészséges kivitelben Édes, alakbarát egészséges nasi, ami tekintettel van a vonalainkra.

A gyümölcsös pillecukor házilag készítve ráadásul adalékanyagmentes.

Miért olyan különleges ez a egészséges pillecukor?

Sokak kedvence a szivacsos textúrájú pillecukor, csakhogy magas cukortartalma miatt rettenetesen hizlal, arról nem is beszélve, hogy a bolti verziók tömve vannak adalékanyagokkal. Édes szájunk kielégítésére elhoztuk egy olyan gyümölcsös pillecukor receptjét, melynél mi válogatjuk össze a természetes anyagokat, ami így jó hatással van a szervezetünkre, akár az egészséges gumicukor.

Ebben a különleges házi pillecukorreceptben a gyümölcsök vitamin- és ásványianyag-tartalma járul hozzá szervezetünk gördülékeny működéséhez, ami az emésztést sem terheli meg. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a zselatinban található kollagén a bőrnek és ízületeknek is jót tesz.

Gyümölcsös pillecukor házilag 3 variációban

Annak érdekében, hogy mindenki a számára legkevesebb ízt élvezhesse, háromféle gyümölcsöt hoztunk, amik megadják mályvacukrunk karakteres aromáját.

Hozzávalók

600 g alma, eper vagy narancs megpucolva

100 ml víz

1 teáskanál citromlé

2 csomag zselatinpor

1/2 evőkanál méz

Vanília aroma ízlés szerint

Gyümölcsös pillecukor elkészítése

1. Pucoljuk meg, kockázzuk fel és magozzuk ki a választott gyümölcsöt. (Eper esetén utóbbitól eltekinthetünk.)

2. 10-15 perc alatt, közepes lángon főzzük puhára a gyümölcsöket.

3. Tegyük turmixgépbe és aprítsuk őket addig, míg egy sima állagot nem kapunk.

4. Adjuk hozzá a zselatinport, vaníliaaromát, illetve a mézet és alaposan keverjük el.

5. Tegyük félre pihenni, amíg szoba-hőmérsékletű nem lesz.

6. Miután a pillecukoralap lehűlt, habverő segítségével, gyors fokozaton verjük kemény habbá nagyjából 20 percig

7. Tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsibe vagy sütőformába és tegyük a hűtőbe. 2-3 óra alatt készre dermed.

8. Vágjuk kockákra és már fogyaszthatjuk is!