Gyümölcsös pillecukor házilag: nemcsak egészséges, de bőrfiatalító is

Bába Dorottya
2026.03.26.
Ha egy kis büntetlen kényeztetésre vágyunk, van egy receptünk, amiért ízlelőbimbóink és vonalaink is hálásak lesznek. A gyümölcsös pillecukor házilag egyszerűen elkészíthető, egészséges – Ismerd meg három verzióját!

Amikor a „pillecukor” és „egészséges” szavak egy szövegkörnyezetben szerepelnek az ember szemöldöke akaratlanul is az égig szalad. Ez nem véletlen tekintve, hogy a zselatin és cukor hozzáadásával készült édesség már akkor is hizlal, amikor csak ránézünk. Csakhogy ennek az ínycsiklandó édességnek is létezik egészséges, alakbarát verziója. Lássuk, hogy készül a gyümölcsös pillecukor házilag – mindjárt három verzióban!

Gyümölcsös pillecukor házilag 3 verzióban
Gyümölcsös pillecukor házilag a beach body és emésztés jó barátja.
Forrás:  Getty Images

Pillecukor egészséges kivitelben

  • Édes, alakbarát egészséges nasi, ami tekintettel van a vonalainkra.
  • A gyümölcsös pillecukor házilag készítve ráadásul adalékanyagmentes.

Miért olyan különleges ez a egészséges pillecukor?

Sokak kedvence a szivacsos textúrájú pillecukor, csakhogy magas cukortartalma miatt rettenetesen hizlal, arról nem is beszélve, hogy a bolti verziók tömve vannak adalékanyagokkal. Édes szájunk kielégítésére elhoztuk egy olyan gyümölcsös pillecukor receptjét, melynél mi válogatjuk össze a természetes anyagokat, ami így jó hatással van a szervezetünkre, akár az egészséges gumicukor.

Ebben a különleges házi pillecukorreceptben a gyümölcsök vitamin- és ásványianyag-tartalma járul hozzá szervezetünk gördülékeny működéséhez, ami az emésztést sem terheli meg. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a zselatinban található kollagén a bőrnek és ízületeknek is jót tesz.

Gyümölcsös pillecukor házilag 3 variációban

Annak érdekében, hogy mindenki a számára legkevesebb ízt élvezhesse, háromféle gyümölcsöt hoztunk, amik megadják mályvacukrunk karakteres aromáját.

Hozzávalók

  • 600 g alma, eper vagy narancs megpucolva
  • 100 ml víz
  • 1 teáskanál citromlé
  • 2 csomag zselatinpor
  • 1/2 evőkanál méz
  • Vanília aroma ízlés szerint

Gyümölcsös pillecukor elkészítése

1. Pucoljuk meg, kockázzuk fel és magozzuk ki a választott gyümölcsöt. (Eper esetén utóbbitól eltekinthetünk.)
2. 10-15 perc alatt, közepes lángon főzzük puhára a gyümölcsöket.
3. Tegyük turmixgépbe és aprítsuk őket addig, míg egy sima állagot nem kapunk.
4. Adjuk hozzá a zselatinport, vaníliaaromát, illetve a mézet és alaposan keverjük el.
5. Tegyük félre pihenni, amíg szoba-hőmérsékletű nem lesz.
6. Miután a pillecukoralap lehűlt, habverő segítségével, gyors fokozaton verjük kemény habbá nagyjából 20 percig
7. Tegyük egy sütőpapírral bélelt tepsibe vagy sütőformába és tegyük a hűtőbe. 2-3 óra alatt készre dermed.
8. Vágjuk kockákra és már fogyaszthatjuk is!

Hogyha mégis a bűnös élvezetek mellett tennénk le voksunkat, érdemes lehet ezt a házi pillecukorreceptet kipróbálni.

Gyümölcsös pillecukor készítése otthon

Nem csak azért jó ez a gyümölcsös pillecukor, mert egészséges és diétabarát, hanem azért is, mert még konyhatündéri tehetségünket is megcsillogtathatjuk. Még jobb, hogy kis kreativitással további gyümölcsös variációkat is készíthetünk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
