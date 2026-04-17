Bilincsben vitték el otthonából a világhírű rappert: D4vd-t gyilkossággal vádolják

Szabados Dániel
2026.04.17.
Csütörtökön Los Angelesben őrizetbe vették az ismert rappert, D4vd-t, polgári nevén David Anthony Burke-öt, akit egy 14 éves lány halálának ügyével összefüggésben tartóztattak le. Az énekest bilincsben, több fegyveres rendőr kíséretében vezették ki hollywoodi otthonából.

A videó szerint David Anthony Burke-öt a Hollywood Hills egyik utcáján kísérték végig, hátratett kézzel haladt a rendőrök között. Egy szomszéd a lapnak azt mondta, közvetlenül az őrizetbe vétel előtt feltűnően sok rendőr lepte el az utcát. Hangosbemondón keresztül azt kiabálták, hogy  D4vd dja meg magát.

A New York Post beszámolója szerint a hatóságok ahhoz a Hollywood Hillsben található házhoz vonultak ki, ahol az énekes lakott. Scot M. Williams, a Los Angeles-i rendőrség rablási-gyilkossági osztályának kapitánya a helyszínen azt közölte, hogy elfogatóparanccsal érkeztek, amit gyilkosság miatt adtak ki. D4vd őrizetbe vétele Celeste Rivas ügyével függ össze. A 14 éves lány holttestét szeptemberben találták meg egy, a rapperhez köthető Tesla hátsó részében. A jármű egy vontatótelepen állt, az ott dolgozók kellemetlen szagot éreztek, ekkor hívták a rendőrséget. A tájékoztatás szerint az ügyet hétfőn adják át a kerületi ügyészségnek további mérlegelésre.

A Los Angeles megyei ügyészség szintén közölte, hogy tudomásuk van Burke letartóztatásáról. Tájékoztatásuk szerint az ügy várhatóan a súlyos bűncselekmények osztályához kerül, ahol az ügyészek megvizsgálják a rendelkezésre álló tényeket és bizonyítékokat, majd eldöntik, elegendő alap van-e a vádemeléshez. Az ügyészség hétfőn ígért újabb tájékoztatást.

Celeste Rivas 2025 áprilisában tűnt el, ekkor jelentette be a családja, hogy nem találják a 14 éves lányt. A holttestét hónapokkal később, szeptemberben találták meg.

