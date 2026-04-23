Soha többé nem iszod meg a kihűlt kávét, ha megtudod, mit okoz

Sokan csak órákkal később veszik észre, hogy a reggel lefőzött ital még mindig ott áll a pulton. Bár a kávé nem romlik meg azonnal, az íze és az állaga gyorsan megváltozhat, és bizonyos idő után már nemcsak az élmény, hanem az egészségünk miatt sem érdemes elfogyasztani.

A lefőzött kávé néhány óráig még iható lehet, de az aromája már fél óra után változni kezd.

Meddig iható meg a maradék kávé?

Sokunkkal előfordult már, hogy reggel sietve lefőzzük a kávét, aztán csak órákkal később vesszük észre, hogy a fél csésze még mindig ott árválkodik a konyhapulton. Ilyenkor szinte automatikusan felmerül a kérdés: vajon még meg lehet inni, vagy jobb inkább kiönteni? A válasz nem teljesen fekete-fehér, mert nemcsak az számít, mennyi ideje áll a kávé, hanem az is, hogyan készült.

Már fél óra után változni kezd az íze

A frissen főzött kávé egyik legnagyobb értéke az illata és az aromája. Ezek azonban nem tartanak örökké. A szakértők szerint már 30 perccel a lefőzés után megkezdődik az oxidáció, vagyis a levegő hatására a kávé ízéért felelős vegyületek lebomlanak. Emiatt a kellemesen telt aroma fokozatosan laposabbá, kesernyésebbé válik. Bár ez még nem jelenti azt, hogy a kávé egészségtelen lenne, az élvezeti értéke jelentősen csökken. A legtöbben éppen ezért érzik úgy, hogy a több órája álló fekete már közel sem adja ugyanazt az élményt, mint az első korty.

A kávé nem romlik meg azonnal, de van határ

A sima feketekávé szobahőmérsékleten általában 4–6 órán át még biztonságosan elfogyasztható. Ez idő alatt komoly egészségügyi kockázatot általában nem jelent, különösen akkor, ha sem cukor, sem tej nem került bele. Egy napnál tovább azonban már nem érdemes a pulton hagyni. A hosszabb ideig álló italban a kávéolajok tovább oxidálódnak, ami savanykás, kellemetlen ízt eredményezhet. Emellett idővel baktériumok és penészgombák is megjelenhetnek benne, főleg melegebb időben.

Nem mindegy, fekete vagy tejes kávéról van szó

A tejes kávé egészen más kategória. Ha tej, tejszín vagy növényi ital kerül a csészébe, a romlási idő jóval rövidebb lesz. Szobahőmérsékleten egy tejes kávé legfeljebb 2 órán keresztül tekinthető biztonságosnak. Utána már fennáll a veszélye annak, hogy a benne lévő tejtermék romlásnak indul, ami emésztési panaszokat okozhat. Különösen nyáron érdemes erre odafigyelni, mert a meleg jelentősen felgyorsítja ezt a folyamatot.