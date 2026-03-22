Barackpopsi ülőmunka mellett? 5 szuper farizomgyakorlat irodakukacoknak

Mindenki szereti a legjobb formáját mutatni kedvenc tavaszi-nyári ruháiban, ám az ülőmunka a barackpopsi esküdt ellensége. Ugyanakkor ki mondta, hogy az irodai munka egyet jelent a lapos hátsóval? Hogyha kerek fenékre vágyik az ember, de bokros teendői közé nehezen tudja beépíteni a konditermi edzést, figyelmébe ajánljuk azokat az ülőmunka-tornagyakorlatokat, melyek révén munka közben erősíthetjük farizmainkat. Az már csak hab a tortán, hogy mindezzel a sok ülés negatív hatásait is ellensúlyozzuk.
Ülőmunka-tornagyakorlatok előnyei
- A sok ülőmunka gyenge far- és csípőizmokban, keringési zavarokban, anyagcsere-problémákban nyilvánul meg.
- Vannak azonban olyan munka közben is végezhető tornagyakorlatok, amik erősítik az izmokat.
Természet vs. városi lét: az ülőmunka káros hatásai
Az emberi testet a pusztában való vándorlásra fejlesztette ki az evolúció, így az órák hosszán át tartó ülőmunka természetellenes számára. Ebből következik az ülőmunka káros hatásainak jó része: felborul a keringés, visszér, seprűvénák alakulhatnak ki, az anyagcsere lelassul, a gerincre nagyobb nyomás hat.
A gyengülő csípő-, láb- és farizmok nem csak azért okoznak gondot, mert kevésbé áll jól a ruha, hisz általuk a testtartás, erőkifejtés is veszít erejéből, de a vérkeringésnek sem tesz jót.
Tornagyakorlatok ülőmunka mellé, avagy 5 út a barackpopsi felé
Ha nem is tudják megakadályozni, ezek a farizom-gyakorlatok ellensúlyozhatják az órákig tartó ülés következményeit. Összegyűjtött edzéseink nemcsak a feneket, de a comb, törzs, csípő izmait is átmozgatják.
1. Mikroguggolások a fokhagymákért
Farizom-erősítésre a guggolás az egyik legjobb gyakorlat, melynek létezik irodabarát verziója. Ehhez az edzéshez üljünk le egyenes háttal, a térdek legyenek vállszélességben. Emeljük föl fenekünket körülbelül 2,5 cm-re, majd tartsuk ott 10 másodpercig. Ismételjük meg 10-15x, közben folyamatosan növelhetjük a kitartást.
2. Lábemelés a feszes combért és fenékért
Ez a mozdulatsor a fenék mellett elsősorban a combizmokat erősíti, így komplex alakformálást nyújt. Üljünk egyenes háttal a szék szélére, nyújtsuk ki és emeljük fel az egyik lábunkat néhány centiméterre a talajtól. Tartsuk ott legalább fél percig – vagy ameddig bírjuk – majd engedjük vissza. A gyakorlat többször megismételhető a nap folyamán.
3. Menetelés a formás hátsó felé
Ezen a mókás gyakorlat során nincs más dolgunk, mint egyenes háttal elhelyezkedni az irodai széken, majd kezdjük emlegetni hajlított lábainkat, mintha csak egy lépcsőn iszkolnánk fölfele. Elsőre könnyűnek tűnhet, de a fegyelmezetten csináljuk, fárasztó tud lenni.
4. A forgószék és fitneszlabda előnyei
Használjuk ki a forgószék adta előnyöket, de még jobb, ha van az irodában gumilabda. Tartsuk lábunkat a talajon, majd fordítsuk magunkat ütemesen hol balra, hol jobbra, amivel átmozgathatjuk a külső comb és farizmokat. Gumilabdán egyensúlyozva pedig csípőkörzéseket is csinálhatunk.
5. Tárogatás, az ülőmunka tornagyakorlatok Szent Grálja
Ehhez a gyakorlathoz egy gumiszalagra, vagy farizom erősítésre szolgáló tárogatóra lesz szükség. Nem kell mást tenni, mint egyenes derékkel leülni a gép elé, térdeink közé tenni az eszközöket és fegyelmezetten tárogatni combjainkat. Onnan tudjuk, hogy jó munkát végeztünk, hogy érezzük a kellemes égést.
Tornagyakorlatok a munkahelyen
Hogyha munka közben elvégezhető gyakorlatokat csinálunk, azzal nem csak a barackpopsiért teszünk sokat, de egészségünkért és jó közérzetünkért is. Ugyanis a mozgás hatására felpörög az anyagcsere és keringés, mely jobb kognitív funkciókat tesz lehetővé. Ha pedig időnk engedi, a pár perces szünetek alatt komolyabb tornagyakorlattal is felpöröghetüjük magunkat.
