Rich girl körömtrendek, amelyekkel luxust vihetsz a szürke hétköznapokba

Íme, a körömtrend, amelyet a minimalista, letisztult divatot kedvelőknek találtak ki. Ha neked is a nude, francia és enyhén csillogós körmök a kedvenceid, ezeket látnod kell. Összegyűjtöttük 2026 legkedveltebb rich girl manikűrjeit, amelyekkel mindenki tehetősebbnek néz ki!

Rich girl körömtrend, ami mindenkinek jól áll.

2026 körömtrend: hódít a rich girl mani A minimalista letisztult körmök 2026-ban is népszerűek lesznek. A trendet TikTokon elnevezték rich girl stílusnak, és mi egyszerűen imádjuk.

Inspirációként szolgálhat Dua Lipa, Bella Hadid és Hailey Bieber manikűrdizájnjai.

A rich girl 2026-os körömtrendje, a letisztult, klasszikus és elegáns ötleteket takarja. Sokaknak ezek unalmasnak, sőt egyhangúnak hatnak, pedig igazi ékszerként emelik ki a kezet. Ha megfigyeled, az A-listás sztárok és hírességek legtöbbje ezeket a manikűröket csináltatja. Ott van például Katalin hercegné vagy Hailey Bieber, akik mesteri szinten viselik a rich girl körmöket. Mindegy, hogy műköröm vagy géllakk, mert mindenhogyan jól mutatnak.

Általánosan a minta, kő, csillogás és extra dekorációk nélküli körmök sorolhatóak a rich girl stílusba. A fő cél egy letisztult, minden öltözethez passzoló, szinte fehérneműként megjelenő manikűr. Bár a maximalista dizájnok is divatosak lehetnek, nincs időtállóbb egy klasszikus körömnél.

Rich girl körmök 2026-ban

Nincs klasszikusabb és stílusosabb egy mélypiros lakknál. A luxusdivatot követő nők gyakran a rövid, piros körmöket részesítik előnyben a hosszú mintás műkörmök helyett. Ez egy old-money stílus, ami soha nem megy ki a divatból, és nem mellesleg örökké szexi is.

Szexi piros körmök bevállalós csajoknak.

2026 egyik legkedveltebb lakkformulája a cat-eye. Ez a mágneses, csillogós lakktípus, visszafogottan egyedi. Válassz egy nude rózsaszín vagy bézs színű cat eye lakkot, és egy mágnessel kedvedre aktiválhatod a csillogós szemcséket. Így egy többdimenziós, szinte bársonyos megjelenést érhetsz el.

Visszafogott csillogás cat eye körömmel.

Ha számodra túl unalmas az egységes szín, de a luxus és minimalizmus stílusában maradnál, próbáld ki a kvarc mintát. Ez az áttetsző, fehér kristályra hasonlító dizájn szupernépszerű. Ez a minta a hosszabb műkörmökön mutat a legjobban, de kis ügyességgel rövid géllakkra is elkészíthető.