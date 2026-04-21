Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 21., kedd Konrád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
beauty

Rich girl körömtrendek, amelyekkel luxust vihetsz a szürke hétköznapokba

Vigyél egy kis luxust a hétköznapokba! A letisztult rich girl körmök 2026-ban is népszerűek lesznek. Összegyűjtöttük a legsikkesebb körömtrendeket, hogy leutánozhasd.

Íme, a körömtrend, amelyet a minimalista, letisztult divatot kedvelőknek találtak ki. Ha neked is a nude, francia és enyhén csillogós körmök a kedvenceid, ezeket látnod kell. Összegyűjtöttük 2026 legkedveltebb rich girl manikűrjeit, amelyekkel mindenki tehetősebbnek néz ki!

Rich girl körömtrend, ami mindenkinek jól áll.
2026 körömtrend: hódít a rich girl mani

  • A minimalista letisztult körmök 2026-ban is népszerűek lesznek. A trendet TikTokon elnevezték rich girl stílusnak, és mi egyszerűen imádjuk. 
  • Inspirációként szolgálhat Dua Lipa, Bella Hadid és Hailey Bieber manikűrdizájnjai. 
  • Nézd meg a legjobb körömötleteket ebben a klasszikus irányzatban!

A rich girl 2026-os körömtrendje, a letisztult, klasszikus és elegáns ötleteket takarja. Sokaknak ezek unalmasnak, sőt egyhangúnak hatnak, pedig igazi ékszerként emelik ki a kezet. Ha megfigyeled, az A-listás sztárok és hírességek legtöbbje ezeket a manikűröket csináltatja. Ott van például Katalin hercegné vagy Hailey Bieber, akik mesteri szinten viselik a rich girl körmöket. Mindegy, hogy műköröm vagy géllakk, mert mindenhogyan jól mutatnak. 

Általánosan a minta, kő, csillogás és extra dekorációk nélküli körmök sorolhatóak a rich girl stílusba. A fő cél egy letisztult, minden öltözethez passzoló, szinte fehérneműként megjelenő manikűr. Bár a maximalista dizájnok is divatosak lehetnek, nincs időtállóbb egy klasszikus körömnél. 

Rich girl körmök 2026-ban

Nincs klasszikusabb és stílusosabb egy mélypiros lakknál. A luxusdivatot követő nők gyakran a rövid, piros körmöket részesítik előnyben a hosszú mintás műkörmök helyett. Ez egy old-money stílus, ami soha nem megy ki a divatból, és nem mellesleg örökké szexi is. 

Szexi piros körmök bevállalós csajoknak.
2026 egyik legkedveltebb lakkformulája a cat-eye. Ez a mágneses, csillogós lakktípus, visszafogottan egyedi. Válassz egy nude rózsaszín vagy bézs színű cat eye lakkot, és egy mágnessel kedvedre aktiválhatod a csillogós szemcséket. Így egy többdimenziós, szinte bársonyos megjelenést érhetsz el. 

Visszafogott csillogás cat eye körömmel.
Ha számodra túl unalmas az egységes szín, de a luxus és minimalizmus stílusában maradnál, próbáld ki a kvarc mintát. Ez az áttetsző, fehér kristályra hasonlító dizájn szupernépszerű. Ez a minta a hosszabb műkörmökön mutat a legjobban, de kis ügyességgel rövid géllakkra is elkészíthető. 

Kvarc hatású körömminta 2026 trendjeiben.
Ha már klasszikus, muszáj megemlíteni a fehér franciamanikűröket. Ez a festési stílus évtizedek óta divatban van, és valószínűleg örökre így is marad. Ideális, ha a hosszabb, mandulakörmöket szereted. Finom, nőies és minden ékszeredhez passzolni fog. 

Vaníliás franciamanikűr, egy kis plusz csillogással.
2026 körömtrendje mellett a klasszikus nude árnyalatok is népszerűek. Egy visszafogott és letisztult szín optikailag nyújtja az ujjakat, és kiemeli a kéz nőiességét. Fontos, hogy kövek, csillámok és strasszok nélkül viseld. 

A klasszikus nude, ami mindenkin jól mutat.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
