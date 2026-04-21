Rich girl körömtrendek, amelyekkel luxust vihetsz a szürke hétköznapokba

Íme, a körömtrend, amelyet a minimalista, letisztult divatot kedvelőknek találtak ki. Ha neked is a nude, francia és enyhén csillogós körmök a kedvenceid, ezeket látnod kell. Összegyűjtöttük 2026 legkedveltebb rich girl manikűrjeit, amelyekkel mindenki tehetősebbnek néz ki!
2026 körömtrend: hódít a rich girl mani
- A minimalista letisztult körmök 2026-ban is népszerűek lesznek. A trendet TikTokon elnevezték rich girl stílusnak, és mi egyszerűen imádjuk.
- Inspirációként szolgálhat Dua Lipa, Bella Hadid és Hailey Bieber manikűrdizájnjai.
Nézd meg a legjobb körömötleteket ebben a klasszikus irányzatban!
A rich girl 2026-os körömtrendje, a letisztult, klasszikus és elegáns ötleteket takarja. Sokaknak ezek unalmasnak, sőt egyhangúnak hatnak, pedig igazi ékszerként emelik ki a kezet. Ha megfigyeled, az A-listás sztárok és hírességek legtöbbje ezeket a manikűröket csináltatja. Ott van például Katalin hercegné vagy Hailey Bieber, akik mesteri szinten viselik a rich girl körmöket. Mindegy, hogy műköröm vagy géllakk, mert mindenhogyan jól mutatnak.
Általánosan a minta, kő, csillogás és extra dekorációk nélküli körmök sorolhatóak a rich girl stílusba. A fő cél egy letisztult, minden öltözethez passzoló, szinte fehérneműként megjelenő manikűr. Bár a maximalista dizájnok is divatosak lehetnek, nincs időtállóbb egy klasszikus körömnél.
Rich girl körmök 2026-ban
Nincs klasszikusabb és stílusosabb egy mélypiros lakknál. A luxusdivatot követő nők gyakran a rövid, piros körmöket részesítik előnyben a hosszú mintás műkörmök helyett. Ez egy old-money stílus, ami soha nem megy ki a divatból, és nem mellesleg örökké szexi is.
2026 egyik legkedveltebb lakkformulája a cat-eye. Ez a mágneses, csillogós lakktípus, visszafogottan egyedi. Válassz egy nude rózsaszín vagy bézs színű cat eye lakkot, és egy mágnessel kedvedre aktiválhatod a csillogós szemcséket. Így egy többdimenziós, szinte bársonyos megjelenést érhetsz el.
Ha számodra túl unalmas az egységes szín, de a luxus és minimalizmus stílusában maradnál, próbáld ki a kvarc mintát. Ez az áttetsző, fehér kristályra hasonlító dizájn szupernépszerű. Ez a minta a hosszabb műkörmökön mutat a legjobban, de kis ügyességgel rövid géllakkra is elkészíthető.
Ha már klasszikus, muszáj megemlíteni a fehér franciamanikűröket. Ez a festési stílus évtizedek óta divatban van, és valószínűleg örökre így is marad. Ideális, ha a hosszabb, mandulakörmöket szereted. Finom, nőies és minden ékszeredhez passzolni fog.
2026 körömtrendje mellett a klasszikus nude árnyalatok is népszerűek. Egy visszafogott és letisztult szín optikailag nyújtja az ujjakat, és kiemeli a kéz nőiességét. Fontos, hogy kövek, csillámok és strasszok nélkül viseld.
