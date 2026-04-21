Kegyes hazugság vagy kegyetlen átverés? Az idős asszony úgy beszélget a fiával, hogy nem is sejti, mér nem él

mesterséges intelligencia AI család
Virág Emília
2026.04.21.
Egy idős asszony úgy videótelefonál a fiával, hogy közben nem tudja: a férfi valójában már nincs életben. A család ugyanis a nő szívbetegségére hivatkozva eltitkolta előle, hogy gyermeke tavaly év elején közúti balesetben meghalt. Helyette egy mesterséges intelligenciával létrehozott avatárt mutatnak neki. Súlyos etikai kérdéseket vet fel az eset.

Az idős asszony hozzátartozói attól tartottak, hogy a fia halála végzetes következményekkel járhatna az egészségére nézve, ezért inkább a mesterséges intelligencia segítségét kérték. Egy kínai vállalat kifejezetten olyan szolgáltatást nyújt, mellyel elhunyt emberekről interaktív digitális másolatot készítenek.

Mesterséges intelligencia: az idős asszony úgy beszélget a fiával, hogy nem is sejti, mér nem él - Képünk illusztráció
Mesterséges intelligencia: az idős asszony úgy beszélget a fiával, hogy nem is sejti, mér nem él - Képünk illusztráció
A mesterséges intelligencia miatt hiszi az idős nő, hogy a fia életben van

A család fényképeket és videókat adott át a férfiról, hogy az avatar minél élethűbb legyen. Nemcsak a külsejét igyekeztek rekonstruálni: a legapróbb részleteket, a férfira jellemző mozdulatokat is megosztották a fejlesztőkkel. A cég nem csak egyszerű chatbotot készít az elhunytak képével, olyan rendszert hoznak létre, amely valós idejű videócsevegést is képes szimulálni. Ennek köszönhetően az idős nő úgy beszélhet a „fiával”, mintha valóban ő lenne a vonal másik végén. 

A nő állítólag mindeddig nem jött rá arra, hogy nem a valódi fiával beszél. Az AI-avatar rendszeresen különféle munkával kapcsolatos magyarázatokkal áll elő, amikor szóba kerül, miért nem látogatja meg az anyját. Az asszonyt bántja, hogy több mint egy éve nem látta személyesen egyetlen gyermekét, ugyanakkor a videóhívások enyhítik a csalódottságát.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki a médiában, és komoly vitát indított el a kommentfelületeken, valamint a közösségi oldalakon is. Sokan elfogadhatatlannak tartják, hogy a család ilyen módon titkolja el az igazságot az idős nő elől, és úgy vélik, ez hosszú távon csak még súlyosabb következményekkel járhat. Mások viszont úgy látják, a hozzátartozók kegyes hazugsághoz nyúltak, mert úgy érezték, csak így óvhatják meg a beteg asszonyt egy újabb megrázkódtatástól.

Ezek a cikkek is érdekehetnek: 

Megszólalt a sokkoló esetről Palvin Barbara és Dylan Sprouse: így vannak most

Dylan Sprouse és Barbara Palvin először szólaltak meg azután, hogy péntek éjjel betörő jelent meg hollywoodi otthonuknál. A színész a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatta az idegent. Bár borzalmasan megijedtek, azt mondják: humorral próbálják feldolgozni a történteket.

A világ legszebb embere a People magazin szerint: Anne Hathaway érdemelte ki idén a megtisztelő címet

A People magazin idén is kihirdette, ki a világ legszebb embere. A választásuk idén Anne Hathaway-re esett. A színésznő interjút adott a lapnak, amiben arról beszélt, hogy negyven felett valami végérvényesen megváltozott benne. Ma már nem a tökéletességet hajszolja, és úgy érzi, éppen ettől lett felszabadultabb, magabiztosabb és szakmailag is erősebb.

Nicole Kidman lánya káprázatosan fest: a 17 éves Sunday Rose élete mérföldkőhöz érkezett

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose az Instagramon mutatta meg a szalagatavói bálján viselt ezüst outfitjét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu