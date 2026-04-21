A terasz az új nappali: mutatjuk a legújabb kertibútor-trendeket

Nincs is jobb, mint a városi nyüzsgésből hazatérni és egy csésze kávéval kiülni az erkélyünkre vagy teraszunkra. Ez az élmény pedig úgy az igazi, ha a kerti bútorok az otthon melegét és a nappalik kényelmét nyújtják, csak épp a friss levegőn, a szabad ég alatt. Épp ezért döntött úgy a JYSK, hogy idén a terasz lesz az új nappali, a szó legszorosabb értelmében. Kültéri kanapék, fotelek, díszpárnák és étkezőasztalok kaptak helyet a JYSK idei kerti kollekciójában, hogy ugyanolyan kényelmet teremthessünk a szabadban, mintha bent lennénk. Mutatjuk, hogyan érhető el a legkönnyebben az idei trend és milyen kertibútor-szetteket érdemes választani.
A terasz az új nappali
Az idei JYSK kerti bútorokra a világos árnyalatok és az új anyaghasználat jellemző. A kínálatban puha ülőfelületek, rugalmas megoldások és a beltéri bútorokhoz hasonló formavilág jelenik meg. Ráadásul könnyen karbantarthatóak. Anyagát tekintve a legtöbb kinti bútor már struktúr-szövött anyagú, ami vízálló és vízlepergető is egyben, így nem kell ki-be hurcolni egy esetleges nyári zápor esetén sem.
Nehéz is lenne ezt megtenni az idei kertibútor-trendeket elnézve, aminek az egyik fő iránya, hogy kültéri kanapék és kényelmes, kültéri fotelek kerülnek ki a szabad ég alá, lecserélve a klasszikus erkélybútorokat és teraszbútorokat.
Ezek a legtrendibb kertibútor-szettek idén
Ha szeretnénk az új trendet követni, természetesen nem kell az egész kertibútor-szettünket lecserélni.
A JYSK-ben számos apróságot megtalálunk, amivel otthonosabbá, már-már beltéri hangulatúvá tehetjük a teraszunkat. Ha azonban mégis úgy döntenénk, hogy cseréljük a teljes garnitúrát, most összegyűjtöttük a legnépszerűbb kertibútor-szetteket a JYSK-ből.
- VONGE kerti ülőgarnitúra – bézs színben: új, bézs változata meleg, természetes hangulatot visz a kültéri terekbe. Tágas, kényelmes ülőfelületei és időtálló kialakítása miatt tökéletes választás családi pihenéshez és baráti összejövetelekhez.
- LILLEHOLM teakfa ülőgarnitúra: A természetes elegancia megtestesítője. A teakfa időtálló karaktere, a puha párnák és a harmonikus arányok olyan prémium hangulatot teremtenek, amely a kertet valódi lounge térré alakítja.
- GILJA rakásolható kerti szék, RAUMA asztallal: Letisztult, modern megjelenésű, murattan és fém kombinációjával készült szék, amely egyszerre esztétikus és praktikus. Luxus minőségű párnák gyorsan száradó, struktúr-szövött huzattal.
- VARMING kerti fotel: Természetes hatású, barátságos megjelenésű fotel, amely a pihenést helyezi a középpontba. Tökéletes kiegészítője lounge szetteknek, de önálló darabként is karaktert ad a terasznak.
- STORHOGNA kültéri kanapé: egy modern, puha kanapét kapunk, amelyet mindenféle időjárási körülmény elviselésére terveztek.
- BRUMUNDDAL lounge szett: lekerekített párnáival tűnik ki, amelyek modern, karakteres hangulatot adnak a kültéri térnek.
Az idei trendek szerint tehát egy a lényeg: ugyanolyan kényelmes legyen kint a teraszon is az időtöltés, mint bent, a nappaliban. A beltéren már megszokott otthonos környezet most a szabadba költözik, így a kertibútor-szettek is hajaznak a nappali bútorokra.
Ha kíváncsi vagy rá, hogy idén mely színek uralják a nemzetközi trendeket és mivel tehető trendivé és otthonossá a teraszod, akkor nézd meg a Garden Expon készült videónkat, amiben bemutatjuk a JYSK kertibútor-kínálatát:
A cikk és videó megjelenését a JYSK támogatta.
