Hírességek, akik egy fillért sem hagynak a gyerekeikre − Elárulták, miért iszonyodnak a vagyon átörökítésétől

Az utóbbi években egyre több világhírű milliárdos és híresség dönt úgy, hogy nem kényezteti el a gyermekeit: csak minimális örökséget hagy az utódaira, vagy inkább a teljes vagyont jótékony célokra fordítja. Állítják, nem szigorú szülők, csupán megfontoltak.

Az örökség egyesek szerint nem jár alanyi jogon.

Forrás: Shutterstock

A busás örökség elveszi a fiatalok motivációját a saját karrier és egzisztencia felépítésétől – vallja néhány milliárdos híresség.

A vagyonos világsztárok egy része már eldöntötte: inkább jótékony célokra fordítja pénzét, mint gyermekeinek adományozza.

Mutatjuk a hírességeket, akik gyerekeiknek nem dúsgazdag örökösökként kell boldogulniuk a mindennapokban.

Meggyőződésük ugyanis, hogy a túl nagy vagyon torz értékrendet alakíthat ki a fiatalokban, illetve, hogy a könnyen jött pénz megfoszt a saját sikerek örömétől. Mutatjuk azokat a hírességeket, akik nyíltan vállalják: gyerekeiknek nem dúsgazdag örökösökként kell boldogulniuk.

Örökség? Na, még mit nem! Mila Kunis és Ashton Kutcher jótékony célokra fordítják

Ashton és Mila Kunis évekkel ezelőtt jelentették be, hogy csemetéikre nem szándékoznak pénzt hagyni. Egyfajta ösztönzésnek szánják, szerintük ugyanis másképp nem fogják megtanulni, menyit is kell dolgozni a pénzért. Több száz millió dollárra becsült vagyonuk jelentős részét különböző jótékonysági szervezeteknek fogják felajánlani.

A szülők egy podcastben azt is elárulták, hogy ha fiaik, Wyatt és Dimitri felnőttként előállnak egy jól kidolgozott üzleti tervvel, ők készek befektetni a cégükbe – de ingyenpénzt vagy örökséget nem kapnak.

Mila Kunis és Ashton Kutcher nem hisznek az elkényeztetésben.

Forrás: Variety

Bill Gates szerint a túl nagy vagyon elvenné a gyerekek motivációját

Gates sokat jótékonykodik, és bár családjától sem sajnálja a pénzt, az örökséggel kapcsolatban megvan a saját elképzelése. Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates és Phoebe Adele Gates a vagyonának kevesebb mint 1%-át, fejenként nagyjából 10 millió dollárt örökölnek. Az üzletember a torzítóan nagy vagyon tönkretenné a motivációjukat, és megfosztaná őket attól az örömtől, hogy saját maguk érjenek el sikereket az életben.