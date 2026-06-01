Hírességek, akik egy fillért sem hagynak a gyerekeikre − Elárulták, miért iszonyodnak a vagyon átörökítésétől

Jónás Ágnes
2026.06.01.
Nem minden vagyonos híresség hisz abban, hogy a pénz csak akkor jó, ha szórják. Egyesek szerint még a gyermekeiknek sem jár automatikusan a mesés örökség. Te mit gondolsz? Cikkünkben 6 elismert világsztárt mutatunk, akik kifejezetten iszonyodnak a generációk közötti vagyonátörökítéstől – most megtudhatod, miért.

Az utóbbi években egyre több világhírű milliárdos és híresség dönt úgy, hogy nem kényezteti el a gyermekeit: csak minimális örökséget hagy az utódaira, vagy inkább a teljes vagyont jótékony célokra fordítja. Állítják, nem szigorú szülők, csupán megfontoltak. 

Örökség, pénz a kézben.
Az örökség egyesek szerint nem jár alanyi jogon. 
  • A busás örökség elveszi a fiatalok motivációját a saját karrier és egzisztencia felépítésétől – vallja néhány milliárdos híresség. 
  • A vagyonos világsztárok egy része már eldöntötte: inkább jótékony célokra fordítja pénzét, mint gyermekeinek adományozza.
  • Mutatjuk a hírességeket, akik gyerekeiknek nem dúsgazdag örökösökként kell boldogulniuk a mindennapokban.

Meggyőződésük ugyanis, hogy a túl nagy vagyon torz értékrendet alakíthat ki a fiatalokban, illetve, hogy a könnyen jött pénz megfoszt a saját sikerek örömétől. Mutatjuk azokat a hírességeket, akik nyíltan vállalják: gyerekeiknek nem dúsgazdag örökösökként kell boldogulniuk. 

Örökség? Na, még mit nem! Mila Kunis és Ashton Kutcher jótékony célokra fordítják

Ashton és Mila Kunis évekkel ezelőtt jelentették be, hogy csemetéikre nem szándékoznak pénzt hagyni. Egyfajta ösztönzésnek szánják, szerintük ugyanis másképp nem fogják megtanulni, menyit is kell dolgozni a pénzért. Több száz millió dollárra becsült vagyonuk jelentős részét különböző jótékonysági szervezeteknek fogják felajánlani. 

A szülők egy podcastben azt is elárulták, hogy ha fiaik, Wyatt és Dimitri felnőttként előállnak egy jól kidolgozott üzleti tervvel, ők készek befektetni a cégükbe – de ingyenpénzt vagy örökséget nem kapnak.

Örökség:
Mila Kunis és Ashton Kutcher nem hisznek az elkényeztetésben.
Bill Gates szerint a túl nagy vagyon elvenné a gyerekek motivációját

Gates sokat jótékonykodik, és bár családjától sem sajnálja a pénzt, az örökséggel kapcsolatban megvan a saját elképzelése. Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates és Phoebe Adele Gates a vagyonának kevesebb mint 1%-át, fejenként nagyjából 10 millió dollárt örökölnek. Az üzletember a torzítóan nagy vagyon tönkretenné a motivációjukat, és megfosztaná őket attól az örömtől, hogy saját maguk érjenek el sikereket az életben. 

Örökség hírességektől
Bill Gates imádja a családját, éppen ezért nem akar gyermekeinek rosszat a túl nagy vagyonnal.
Daniel Craig ízléstelennek tartja a vagyon átörökítését

A James Bond-filmekkel világhírűvé vált brit színész szintén határozottan elutasítja a klasszikus örökség gondolatát. Több interjúban elmondta, hogy kifejezetten ízléstelennek és visszataszítónak tartja a hatalmas vagyonok generációk közötti átörökítését.

160 millió dollárra rúgó vagyonát nem kívánja átadni a lányainak, inkább még a halála előtt jótékonysági célokra fordítja az egészet. 

Azt szeretné, ha a gyermekei maguk küzdenének meg a saját sikereikért. A színésznek egyébként két gyermeke van: első házasságából született a már felnőtt korú Ella Craig, Rachel Weisz színésznőtől pedig egy kislánya.

Örökség
Daniel Craig lánya elfogadta apja gondolkodását az örökséget illetően.
Mick Jagger számára nem is kérdés: a világon akar segíteni, nem a gyerekein

A 83 éves énekes-zenész nem magyarázza túl a dogot: úgy véli, a gyerekeinek nincs szükségük az 500 millió dolláros Rolling Stones-életműre ahhoz, hogy saját erőből boldoguljanak. Ő a világgal szeretne jót teni, így amennyit csak lehet, jótékonysági célokra fordít. 

Örökség Mick Jaggertől
Jagger a jótékonykodás híve.
Simon Cowell szerint a sok pénztől ellustul az ember

Véleménye az öröklésről egészen döbbenetes: szerinte az örökség lusta felnőtteket nevel, így a mintegy 600 millió dolláros vagyonát gyerekekkel és állatokkal foglalkozó alapítványoknak adományozza ahelyett, hogy saját gyerekeire hagyná. Merthogy kettő is van neki: egy vér szerinti és egy adoptált.

Örökség Simon Cowelltől
Simon Cowell sem hagyja, hogy gyermeei elszálljanak a gazdagságtól.
Gordon Ramsey-től valahogy pont ezt vártuk

A több Michelin-csillagot is birtokló sztárséf még a luxust is megvonja a gyerekeitől, például nem utazhatnak vele az első osztályon, és a vagyonát sem kapják meg. Mindössze egy 25%-os házvásárlási előleget hajlandó biztosítani nekik, mert azt akarja, hogy megtanulják a pénz és a kemény munka valódi értékét. Jelenleg hat gyermeke van feleségétől, Tana Ramsay-től, a legfiatalabb trónörökös 2023 novemberében született.

Örökség Gordon Ramsay-től
Gordon Ramsey a legsmucigabb szülő?
Gordon Ramsay felesége, Tana Ramsay szívszorító döntést hozott a gyermekük elvesztése után

Tana Ramsay 2016-ban elveszítette az egyik kisbabáját. Gordon Ramsay felesége ezért úgy döntött, hogy 51 évesen karriert vált és szülésznőnek áll.

Simon Cowell könnyek között vallott arról a szörnyűségről, amit Susan Boyle-lal tett

A zsűri viselkedése élőben még annál is rosszabb volt, mint amilyennek a tévéképernyőn látszott.

40 kilóra fogyott Mila Kunis: teljesen megvonta magától az ételt

A színésznő őszintén beszélt arról, milyen szélsőséges módszerekkel készült a Fekete hattyú című film szerepére. Mila Kunis elárulta, hogy a felkészülés során alig evett, közben pedig napi 12 órát táncolt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
