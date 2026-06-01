Hírességek, akik egy fillért sem hagynak a gyerekeikre − Elárulták, miért iszonyodnak a vagyon átörökítésétől

Az utóbbi években egyre több világhírű milliárdos és híresség dönt úgy, hogy nem kényezteti el a gyermekeit: csak minimális örökséget hagy az utódaira, vagy inkább a teljes vagyont jótékony célokra fordítja. Állítják, nem szigorú szülők, csupán megfontoltak.
- A busás örökség elveszi a fiatalok motivációját a saját karrier és egzisztencia felépítésétől – vallja néhány milliárdos híresség.
- A vagyonos világsztárok egy része már eldöntötte: inkább jótékony célokra fordítja pénzét, mint gyermekeinek adományozza.
- Mutatjuk a hírességeket, akik gyerekeiknek nem dúsgazdag örökösökként kell boldogulniuk a mindennapokban.
Meggyőződésük ugyanis, hogy a túl nagy vagyon torz értékrendet alakíthat ki a fiatalokban, illetve, hogy a könnyen jött pénz megfoszt a saját sikerek örömétől. Mutatjuk azokat a hírességeket, akik nyíltan vállalják: gyerekeiknek nem dúsgazdag örökösökként kell boldogulniuk.
Örökség? Na, még mit nem! Mila Kunis és Ashton Kutcher jótékony célokra fordítják
Ashton és Mila Kunis évekkel ezelőtt jelentették be, hogy csemetéikre nem szándékoznak pénzt hagyni. Egyfajta ösztönzésnek szánják, szerintük ugyanis másképp nem fogják megtanulni, menyit is kell dolgozni a pénzért. Több száz millió dollárra becsült vagyonuk jelentős részét különböző jótékonysági szervezeteknek fogják felajánlani.
A szülők egy podcastben azt is elárulták, hogy ha fiaik, Wyatt és Dimitri felnőttként előállnak egy jól kidolgozott üzleti tervvel, ők készek befektetni a cégükbe – de ingyenpénzt vagy örökséget nem kapnak.
Bill Gates szerint a túl nagy vagyon elvenné a gyerekek motivációját
Gates sokat jótékonykodik, és bár családjától sem sajnálja a pénzt, az örökséggel kapcsolatban megvan a saját elképzelése. Jennifer Katharine Gates, Rory John Gates és Phoebe Adele Gates a vagyonának kevesebb mint 1%-át, fejenként nagyjából 10 millió dollárt örökölnek. Az üzletember a torzítóan nagy vagyon tönkretenné a motivációjukat, és megfosztaná őket attól az örömtől, hogy saját maguk érjenek el sikereket az életben.
Daniel Craig ízléstelennek tartja a vagyon átörökítését
A James Bond-filmekkel világhírűvé vált brit színész szintén határozottan elutasítja a klasszikus örökség gondolatát. Több interjúban elmondta, hogy kifejezetten ízléstelennek és visszataszítónak tartja a hatalmas vagyonok generációk közötti átörökítését.
160 millió dollárra rúgó vagyonát nem kívánja átadni a lányainak, inkább még a halála előtt jótékonysági célokra fordítja az egészet.
Azt szeretné, ha a gyermekei maguk küzdenének meg a saját sikereikért. A színésznek egyébként két gyermeke van: első házasságából született a már felnőtt korú Ella Craig, Rachel Weisz színésznőtől pedig egy kislánya.
Mick Jagger számára nem is kérdés: a világon akar segíteni, nem a gyerekein
A 83 éves énekes-zenész nem magyarázza túl a dogot: úgy véli, a gyerekeinek nincs szükségük az 500 millió dolláros Rolling Stones-életműre ahhoz, hogy saját erőből boldoguljanak. Ő a világgal szeretne jót teni, így amennyit csak lehet, jótékonysági célokra fordít.
Simon Cowell szerint a sok pénztől ellustul az ember
Véleménye az öröklésről egészen döbbenetes: szerinte az örökség lusta felnőtteket nevel, így a mintegy 600 millió dolláros vagyonát gyerekekkel és állatokkal foglalkozó alapítványoknak adományozza ahelyett, hogy saját gyerekeire hagyná. Merthogy kettő is van neki: egy vér szerinti és egy adoptált.
Gordon Ramsey-től valahogy pont ezt vártuk
A több Michelin-csillagot is birtokló sztárséf még a luxust is megvonja a gyerekeitől, például nem utazhatnak vele az első osztályon, és a vagyonát sem kapják meg. Mindössze egy 25%-os házvásárlási előleget hajlandó biztosítani nekik, mert azt akarja, hogy megtanulják a pénz és a kemény munka valódi értékét. Jelenleg hat gyermeke van feleségétől, Tana Ramsay-től, a legfiatalabb trónörökös 2023 novemberében született.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: