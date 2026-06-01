Az egész nyaralást tönkreteheti az a veszélyes vízi állat, ami megszállta a magyarok kedvelt nyaralóhelyét

Magyarok tömegei látogatnak el nyáron a horvát tengerpartra, hogy élvezzék a kristálytiszta víz érintését, a meleg, napsütéses időt és a mediterrán életérzést. Idén azonban jobb lesz óvatosnak lenni Horvátországban, hiszen olyan állatot fedeztek fel az Adriában, ami ellen nem véd a vízi cipő.

A magyarok imádják Horvátország csodás partjait, de most egy veszélyes állat fenyegeti a gondtalan nyaralást.

Horvátországban nem ritkák a bálnák, most azonban egy másfajta állatra lettek figyelmesek. A horvát tengerparton, pontosabban az isztriai Vrsar környékén vette észre az egyik fürdőző az iránytű medúza egy példányát. Ezek a mérgező állatok könnyen felismerhetőek a harangjukon, vagyis a testükön található barnás, jellegzetes V mintázatukról. A többi medúzafajhoz hasonlóan, ennek is a csápjain találhatóak a csalánozósejtek, amelyek a bőrön heves reakciót váltanak ki. Elég egyetlen lágy érintés a karunkon, combunkon vagy más csupasz bőrfelületünkön, és máris erős, égő érzés lesz úrrá rajtunk. Ráadásul a medúzacsípés helyén heves duzzanat és bőrpír is kialakulhat. Az arra érzékeny embereknél akár allergiás reakciót is kiválhat.

Ehhez hasonló iránytű medúza úszkált egy fürdőző mellett a horvát tengerparton.

Az iránytű medúza az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg az Adriai-tenger északi részén, a horvátországi figyelmeztetés szerint egész nyáron számíthatunk a felbukkanásukra.

Mit tegyünk medúzacsípés esetén?

Két éve Spanyolország kedvelt tengerparti részét leptél el a medúzák. A helyzet Horvátroszágban még távolról sem ilyen súlyos, de érdemes felkészülni. Ha medúzacsípés ér minket, először mossuk le a csípés helyét alaposan tengervízzel, majd kenjük be hűsítő krémmel vagy géllel. Semmi se vakarjuk, a pedig nem enyhül a fájdalom vagy súlyosbodik a bőrirritáció, mindenképp keressünk fel orvost.

