Sajtóinformációk szerint a 44 éves Meghan Markle április 17. és 19. között rendezi meg Sydneyben a Her Best Life Retreat nevű eseményt, amelynek részvételi díja fejenként 3000 dollár, azaz nagyjából 1.1 millió forint. Az elvonulás az As Ever nevű életmódmárkához kapcsolódó kampány része.

Meghan Markle miatt akadt ki Katalin hercegné

Meghan Markle és Katalin hercegné között nem rendeződik a viszony

A szervezők exkluzív csajos hétvégének hirdetik a programot, és elég sok ismert ember, valamint influenszer ráugrott. Örömüket pedig, hogy jegyet tudtak szerezni, meg is osztották a követőikkel. Így derült ki, hogy ott lesz egy ausztrál influenszer is, aki az interneten @ZandiSussex néven ismert, és mintegy 17 ezer követője van. A nő korábban többször is valótlan dolgokat állított Katalin hercegnéről, többek között azt is, hogy a betegsége csupán színjáték.

Egy, az eseményt ismerő forrás azt mondta: „Kate dühöng, hogy ezek után ez a személy részt vehet a rendezvényen.”

Ugyanez a bennfentes azt is hozzátette, hogy bár a történtek nem Meghan Markle hibájából alakultak így, Katalin értékelte volna, ha a rendezvényt lemondják, vagy legalább az érintett vendéget kizárják. Szerinte a rákbetegséggel kapcsolatos vádaskodás súlyos és kegyetlen trollkodás azokkal szemben, akik valóban érintettek a betegségben.

Egy másik forrás szerint önmagában az esemény koncepciójával nincs különösebb probléma. Papíron ez egy tipikus csajos elvonulásnak tűnik. A nyugtalanságot inkább az okozza, hogy milyen emberekkel lóg együtt Meghan Markle.

A bennfentes úgy fogalmazott: „Az, hogy kik vesznek részt egy ilyen rendezvényen, minősíti is az eseményt."

Az ilyen kapcsolatok nagyon gyorsan árthatnak egy márkának, még akkor is, ha nincs közvetlen kapcsolat Meghan és a kérdéses személy között.

Az informátor így összegzett: „A jelenlegi helyzetben a megítélés ugyanolyan fontos, mint a szándék. Még ha a szervezők nem is tudtak ezekről a vádakról, a rosszindulatú emberek jelenléte eltereli az esemény lényegről a figyelmet.”

A háromgyermekes, 44 éves Katalin hercegné 2024 márciusában beszélt először nyilvánosan arról, hogy hasi műtétet követően daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. 2025 januárjában pedig megerősítette, hogy remisszióba került a betegsége.