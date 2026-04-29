Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 29., szerda Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világbajnokság

Itt az első sperma-világbajnokság: 30 millió forintos nyeremény ütheti a győztes markát

Ha azt hitted, hogy nincs esélyed a futóversenyeken, akkor tévedtél! Mindig van valamilyen alternatív verzió a versenyzéshez. Most igen mélyre nyúltak a kutatók a meghökkentő dolgok kamrájában, és előhúzták azt, amire eddig nem is számítottunk: idén megrendezésre kerül az első sperma-világbajnokság!

Idén megrendezésre kerül a világ első sperma-világbajnoksága, melynek nyertese 100 ezer dollár – körülbelül 30 millió forint– nyereményt kap kézhez. Megdöbbentő részletek derültek ki a tudományos versenyről.

100 ezer dollárt lehet nyerni a világ első sperma-világbajnokságán.
A világ első sperma-világbajnoksága

  • A világ első sperma-világbajnoksága idén kerül megrendezésre.
  • A győztes 100 ezer dollár nyereményt kap.
  • A döntő San Franciscóban lesz, ahol már csak 128 versenyző küzdhet a nyereményért.

A szokatlan világbajnokságok királya: a sperma-világbajnokság

Technológiai befektetők bejelentették a világ első Sperm Racing World Cup, vagyis sperma-világbajnokság megrendezését. A „sportversenyben” – ahogy azt sejteni lehetett – a részvevők spermái vetélkednek egymással, méghozzá egy igen nagyszabású rendezvény keretein belül. A világbajnokságot jövő hónapban rendezik meg San Franciscóban, a győztes pedig 100 ezer dollárt vihet haza.

Milyen körülmények között megy végbe a verseny?

A döntőbe 128 versenyző juthat be, melyet a tudósok kb. 10 ezer beküldött mintából válogatnak ki. Tekintve, hogy világbajnokságról van szó, így rengeteg országból jelentkeztek a versenyzők a beküldött mintáikkal. A kiválasztott döntősök egy speciális készletet kapnak, a spermákkal teli mintát pedig visszaküldik Kaliforniába, ahol a tudósok laboratóriumi eljárásokkal készítik elő a spermákat a versenyre.

A világbajnokság pályája mindössze 0,508 mm-es, ám ez a hosszúság is nagy gondot okozhat a spermáknak, hiszen attól függően, hogy milyen gyors „atlétákról” van szó, a teljesítése akár 40 percig is eltarthat, de a leggyorsabbaknak pár másodperc alatt is áthidalható ez a távolság.

A férfi termékenységi verseny nyertesének kiválasztása a focivilágbajnoksághoz hasonlóan csoportkörökkel és kieséses szakaszokkal zajlik, a verseny pedig online is streamelhető lesz.

Kik jelentkezhettek?

A versenyre 18 évet betöltött férfiak jelentkezhetnek, akik nemi úton terjedő betegségektől mentesek, és szabályosan követik a verseny feltételeit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
