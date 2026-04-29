Itt az első sperma-világbajnokság: 30 millió forintos nyeremény ütheti a győztes markát

Idén megrendezésre kerül a világ első sperma-világbajnoksága, melynek nyertese 100 ezer dollár – körülbelül 30 millió forint– nyereményt kap kézhez. Megdöbbentő részletek derültek ki a tudományos versenyről.

100 ezer dollárt lehet nyerni a világ első sperma-világbajnokságán.

A világ első sperma-világbajnoksága A világ első sperma-világbajnoksága idén kerül megrendezésre.

A győztes 100 ezer dollár nyereményt kap.

A döntő San Franciscóban lesz, ahol már csak 128 versenyző küzdhet a nyereményért.

A szokatlan világbajnokságok királya: a sperma-világbajnokság

Technológiai befektetők bejelentették a világ első Sperm Racing World Cup, vagyis sperma-világbajnokság megrendezését. A „sportversenyben” – ahogy azt sejteni lehetett – a részvevők spermái vetélkednek egymással, méghozzá egy igen nagyszabású rendezvény keretein belül. A világbajnokságot jövő hónapban rendezik meg San Franciscóban, a győztes pedig 100 ezer dollárt vihet haza.

A döntőbe 128 versenyző juthat be, melyet a tudósok kb. 10 ezer beküldött mintából válogatnak ki. Tekintve, hogy világbajnokságról van szó, így rengeteg országból jelentkeztek a versenyzők a beküldött mintáikkal. A kiválasztott döntősök egy speciális készletet kapnak, a spermákkal teli mintát pedig visszaküldik Kaliforniába, ahol a tudósok laboratóriumi eljárásokkal készítik elő a spermákat a versenyre.

A világbajnokság pályája mindössze 0,508 mm-es, ám ez a hosszúság is nagy gondot okozhat a spermáknak, hiszen attól függően, hogy milyen gyors „atlétákról” van szó, a teljesítése akár 40 percig is eltarthat, de a leggyorsabbaknak pár másodperc alatt is áthidalható ez a távolság.

A férfi termékenységi verseny nyertesének kiválasztása a focivilágbajnoksághoz hasonlóan csoportkörökkel és kieséses szakaszokkal zajlik, a verseny pedig online is streamelhető lesz.

A versenyre 18 évet betöltött férfiak jelentkezhetnek, akik nemi úton terjedő betegségektől mentesek, és szabályosan követik a verseny feltételeit.

