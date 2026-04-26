Ettől a a filléres csodaszertől elmúlnak a kínzó szénanátha tünetei

Tüsszögsz, könnyezel és folyton ott a kezedben a zsebkendő? Ez nem véletlen, hiszen a szénanátha szezonja már most elkezdődött. Mielőtt bezárkóznál a lakásodba, vagy mindenhová arcmaszkban és szemüvegben mennél, próbáld ki Dr. Suraj tanácsát.

Ne engedd, hogy a szénanátha megkeserítse az életed!

Forrás: 123rf.com

A szénanátha kezelése még sosem volt ennél egyszerűbb

A szénanátha, más néven pollenallergia, az egyik leggyakoribb allergiás megbetegedés, amely főként tavasszal és nyáron keseríti meg a mindennapokat. Ilyenkor a szervezet túlzott immunválaszt ad a levegőben szálló pollenekre, ami a allergiások számára jól ismert szénanátha tüneteihez vezet: gyakori és zavaró tüsszögés, véget nem érő orrfolyás, orrdugulás, viszkető és könnyező szemek.

A kellemetlen tünete azért alakulnak ki, mert a pollenek belélegezve irritálják a nyálkahártyát, a szervezet védekezni kezd, és máris ott tartunk, hogy hiába a jó idő, semmi kedvünk kimozdulni. Bár sokan egyből allergia-gyógyszerekhez nyúlnak, egy orvos, Dr. Suraj Kukadia szerint létezik egy meglepően egyszerű, otthon is könnyen alkalmazható módszer, amely segíthet csökkenteni a szénanátha tüneteit.

Használj vazelint!

Mostanában szinte csodaszerként kezeljük, és nem véletlenül, hiszen a vazelin még az ekcémára is jó. A szakértő még a szénanátha kezelése során is ezt javasolja. Nincs is más dolgod, mint egy vékony réteg vazelint az orrod köré és a szemed alá kenni. Ennyire egyszerű. Ez a látszólag apró lépés valójában fizikai gátat képez, mivel szó szerint megfogja a szálló polleneket, így azok nem tudnak bejutni se az orrodba, se a szemedbe. Így jóval kevesebb allergén éri el a nyálkahártyát, ami enyhébb tüneteket eredményezhet.

Fontos, hogy ez nem helyettesíti a komolyabb panaszok kezelését. Továbbra is érdemes figyelni a pollenjelentést, szellőztetésnél maradj körültekintő, szükség esetén pedig alkalmazd az antihisztamint.

