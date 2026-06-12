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Agyadra megy, hogy folyton ugat a kutyád? − Így állíthatod le az őrjöngését

Shutterstock - milatiger
állattartás kutya kutyaugatás szakértő
Life
2026.06.12.
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Szinte mindannyian elkövetünk egy hibát, ha ugat a kedvencünk. A kutyatréner szerint van megoldás az állat megnyugtatására.

Kihullik a hajad, amikor megszólal a csengő, és a kedvencedből előbújik a fenevad? Ha te is elköveted ezt az egyetlen, végzetes hibát, akkor valójában te magad hergeled bele a kutyádat az őrjöngésbe. Mutatjuk, mit rontasz el minden egyes alkalommal, és mi az a pofonegyszerű trükk, amivel tehetsz a kutyaugatás ellen.

kutyaugatás ellen
Nézd meg, mit tehetsz a kutyaugatás ellen!
Forrás: Shutterstock

Idegesít a kutyaugatás? Így kezeld! 

Teljesen normális, ha a kutyád ugatással jelzi, ha vendég érkezik, de van egy határ, ami után a dolog átmegy kész őrületbe. Szerencsére létezik egy egyszerű módszer, amivel könnyedén szabályozhatod, és radikálisan csökkentheted ezt a feszélyező viselkedést. 

Adam Spivey, a Southend Dog Training igazgatója és vezető trénere rávilágított, hogy a gazdik többsége frusztrációval vagy dühvel reagál az ugatásra, és a végén egyszerűen csak kiabál a kutyával. Ez a tipikus reakció azonban csak megerősíti a rossz szokást. „A kutya csak annyit lát az egészből: én megőrülök, te is megőrülsz, én ugatok, te ordítasz. Vagyis az energiáitok összeadódnak, ez pedig csak ront a helyzeten” – magyarázza a szakértő. 

A kulcs a nyugalom

Bár egy ugató kutya mellett kevesen tudják megőrizni a hidegvérüket, a kulcs mégis a nyugalom. A kutyatréner azt tanácsolja a gazdiknak, hogy vessenek be egy pofonegyszerű taktikát a nap folyamán: teljesen random időpontokban nyomd meg a csengőt. Amikor megszólal, azonnal küldd a kutyádat a helyére, ha engedelmeskedik, jutalmazd meg egy finom falattal. Ezt addig kell ismételni, amíg a kutya már magabiztosan a helyére megy, és abbahagyja az ugatást. Ha teljesen megnyugodott, akkor hagyhatja csak el a kosarát. 

„Azoknál a kutyáknál, akiknél a csengőfrász túlzott ugatással és ugrálással párosul, strukturált megközelítésre van szükség. Ez nem más, mint a deszenzibilizáció (érzéketlenítés) és a kondicionálás.” Kezdésként kérj meg valakit, hogy csak egészen halkan kopogjon az ajtón, és jutalmazd meg a kutyát, ha nyugodt marad. Fokozatosan emeld a „zaj” intenzitását és időtartamát, de mindig figyelj arra, hogy a kutyád az ingerlékenységi küszöb alatt maradjon, vagyis ne hergelje túl magát. 

Mit tanulhattunk a kutyatrénertől? 

Ha az őrült izgalom helyett megtanítasz a kutyádnak egy alternatív viselkedést, például hogy menjen a matracára, üljön le, vagy hozzon oda egy játékot, óriási változást fogsz tapasztalni. Spivey szerint ezeket a parancsokat akkor kell rendszeresen gyakorolni, amikor abszolút semmi mozgás nincs az ajtó körül, és csak ezután szabad éles helyzetben is bevetni őket. Ez a fajta viselkedés fakadhat izgalomból, védelmező ösztönből, félelemből vagy egyszerűen egy berögzült, rossz szokásból is. A cél minden esetben ugyanaz: átirányítani ezt az energiát, és egy sokkal nyugodtabb, pozitívabb reakciót elérni. Ha pedig a probléma túl mélyen gyökerezik, vagy semmilyen javulást nem tapasztalsz, a legjobb, ha profi szakemberhez fordulsz segítségért. 

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