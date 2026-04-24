Meddig fogyasztható a tojás lejárat után? – Amit a hűtőben lapuló tojásokról tudni érdemes

A tojás szinte minden konyhában alapélelmiszer, mégis sok a bizonytalanság körülötte. Mit tegyünk, ha a szavatossági idő már lejárt? A tojás valójában nem romlik meg egyik pillanatról a másikra, de fontos tudni, meddig fogyasztható biztonságosan, és hogyan ellenőrizheted otthon a frissességét.
A tojás frissessége és lejárat utáni fogyaszthatósága
A tojás az egyik leggyakrabban használt alapélelmiszer a konyhában: reggeli rántotta, piskóta, palacsinta, szinte mindenben ott van. Ráadásul mértékkel egészséges is, napi egy tojás fogyasztása kifejezetten ajánlott.
De mi történik akkor, ha már lejárt a csomagoláson feltüntetett dátum? Tényleg azonnal búcsút kell inteni neki, vagy még van második esélye? A jó hír az, hogy a legtöbb esetben nem kell kidobni.
Nem mindegy, mit jelent a „lejárat”
Először is fontos különbséget tenni a feliratok között. A tojásokon általában „minőségét megőrzi” dátum szerepel, ami nem egyenlő a fogyaszthatósági határidővel. Ez inkább azt jelzi, meddig garantált a tökéletes frissesség, nem azt, hogy másnap már veszélyes lenne. A megfelelően hűtött tojás ugyanis még a dátum után is használható lehet.
Meddig jó a tojás valójában?
Általános szakértői és élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint a hűtőben tárolt tojás 3–5 hétig biztosan friss, de sok esetben a lejárat után is 1–2 hétig gond nélkül felhasználható.
Hogyan ellenőrizheted, hogy még jó-e?
Több módja is van annak, hogy eldöntsd, tányér vagy kuka.
- Vízteszt: Tegyél egy pohár vízbe egy tojást, és figyeld meg az eredményt: ha lesüllyed, akkor frissnek számít, ha viszont lebeg a víz felszínén, akkor inkább ne fogyaszd el.
- Szaglás: Ha feltörés után kellemetlen, kénes szagot érzel, az egyértelmű jel, a tojás büdös.
- Állag: A túl híg, széteső fehérje szintén intő jel lehet.
Mire használható a „határeset” tojás?
Ha a tojás már a lejárat környékén van, de még jó állapotú:
- süteményekhez,
- főtt tojásként szendvicsbe,
- rántottához, tükörtojáshoz,
- főtt ételekhez nyugodtan felhasználhatjuk.
Viszont nyers fogyasztásra (pl. majonéz, tiramisu) már nem ajánlott.
Hogyan tárold, hogy tovább friss maradjon?
- mindig hűtőben tartsd (kb. 4 °C-on)
- ne mosd meg tárolás előtt
- hagyd benne az eredeti dobozában
- lehetőleg ne a hűtőajtóba tedd (ott ingadozik a hőmérséklet)
