Meddig fogyasztható a tojás lejárat után? – Amit a hűtőben lapuló tojásokról tudni érdemes

A tojás szinte minden konyhában alapélelmiszer, mégis sok a bizonytalanság körülötte. Mit tegyünk, ha a szavatossági idő már lejárt? A tojás valójában nem romlik meg egyik pillanatról a másikra, de fontos tudni, meddig fogyasztható biztonságosan, és hogyan ellenőrizheted otthon a frissességét.

A magyar konyha egyik leggyakrabban használt alapanyaga a tojás. Frissessége egyszerű vízteszttel is könnyen ellenőrizhető.

A tojás frissessége és lejárat utáni fogyaszthatósága

A tojás az egyik leggyakrabban használt alapélelmiszer a konyhában: reggeli rántotta, piskóta, palacsinta, szinte mindenben ott van. Ráadásul mértékkel egészséges is, napi egy tojás fogyasztása kifejezetten ajánlott.



De mi történik akkor, ha már lejárt a csomagoláson feltüntetett dátum? Tényleg azonnal búcsút kell inteni neki, vagy még van második esélye? A jó hír az, hogy a legtöbb esetben nem kell kidobni.

Nem mindegy, mit jelent a „lejárat”

Először is fontos különbséget tenni a feliratok között. A tojásokon általában „minőségét megőrzi” dátum szerepel, ami nem egyenlő a fogyaszthatósági határidővel. Ez inkább azt jelzi, meddig garantált a tökéletes frissesség, nem azt, hogy másnap már veszélyes lenne. A megfelelően hűtött tojás ugyanis még a dátum után is használható lehet.

Meddig jó a tojás valójában?

Általános szakértői és élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint a hűtőben tárolt tojás 3–5 hétig biztosan friss, de sok esetben a lejárat után is 1–2 hétig gond nélkül felhasználható.

Hogyan ellenőrizheted, hogy még jó-e?

Több módja is van annak, hogy eldöntsd, tányér vagy kuka.

Vízteszt: Tegyél egy pohár vízbe egy tojást, és figyeld meg az eredményt: ha lesüllyed, akkor frissnek számít, ha viszont lebeg a víz felszínén, akkor inkább ne fogyaszd el. Szaglás: Ha feltörés után kellemetlen, kénes szagot érzel, az egyértelmű jel, a tojás büdös. Állag: A túl híg, széteső fehérje szintén intő jel lehet.

Mire használható a „határeset” tojás?

Ha a tojás már a lejárat környékén van, de még jó állapotú:

süteményekhez,

főtt tojásként szendvicsbe,

rántottához, tükörtojáshoz,

főtt ételekhez nyugodtan felhasználhatjuk.

Viszont nyers fogyasztásra (pl. majonéz, tiramisu) már nem ajánlott.