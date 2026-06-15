Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Toszkánában: ilyen luxusban romantikáznak - Fotók

A magyar válogatott Finnországot 2–1-re, Kazahsztánt pedig 3–1-re győzte le a legutóbbi két felkészülési mérkőzésén. A találkozók után Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka útnak indult, hogy Toszkánában pihenje ki az elmúlt időszak fáradalmait.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik Firenzében

Forrás: Instagram

A Liverpool középpályása csak egy fotót tett közzé az Instagram-történetében, később azonban Borka egy egész galériányi képet mutatott az olaszországi kiruccanásról.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Firenzében: különleges szállodát választottak

A házaspár a valószínűleg a négycsillagos Hotel degli Orafiban szállt meg. Az Arno partján, az Uffizi-képtár közvetlen közelében található szálloda tetőteraszáról lenyűgöző kilátás nyílik a Ponte Vecchióra. Borka egyik fényképe feltehetően a La Terrazza bárból vagy annak szomszédságából készült. Az épület a filmrajongók számára is ismerős lehet, ugyanis az Oscar-díjas Szoba kilátással című alkotás több jelenetét is ezen a helyszínen forgatták.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka korábban is többször járt már Olaszországban. A 2024-es Európa-bajnokság után is ott nyaraltak, akkor Borka akkor még csak a focista barátnője volt, idén áprilisban pedig Rómába látogattak.

Szoboszlai szünetet tart

A magyar válogatott nem jutott ki az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésű világbajnokságára. Szoboszlai a felkészülési mérkőzéseket követően elárulta, hogy egyelőre nem szeretné a torna köré szervezni a napjait.

„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok. Ha úgy jön ki a napom, hogy éppen szabadidőm van egy vb-mérkőzésre, akkor lehet, hogy belenézek, de nem úgy fogom alakítani, hogy attól teszem függővé a programjaimat, hogy nézhessem, mert lesz jobb dolgom is szerintem” – mondta a magyar válogatott csapatkapitánya.

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