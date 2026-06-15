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Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Toszkánában: ilyen luxusban romantikáznak - Fotók

nyaralás Buzsik Borka Olaszország Szoboszlai Dominik
Life.hu
2026.06.15.
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Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Olaszországban nyaralnak. A fiatal házasok Toscánát fedezik fel, a legszebb fotókat pedig a közösségi oldalaikon is megmutatták.

A magyar válogatott Finnországot 2–1-re, Kazahsztánt pedig 3–1-re győzte le a legutóbbi két felkészülési mérkőzésén. A találkozók után Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka útnak indult, hogy Toszkánában pihenje ki az elmúlt időszak fáradalmait.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik Firenzében
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik Firenzében
Forrás: Instagram

A Liverpool középpályása csak egy fotót tett közzé az Instagram-történetében, később azonban Borka egy egész galériányi képet mutatott az olaszországi kiruccanásról.

 

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Firenzében: különleges szállodát választottak

A házaspár a valószínűleg a négycsillagos Hotel degli Orafiban szállt meg. Az Arno partján, az Uffizi-képtár közvetlen közelében található szálloda tetőteraszáról lenyűgöző kilátás nyílik a Ponte Vecchióra. Borka egyik fényképe feltehetően a La Terrazza bárból vagy annak szomszédságából készült. Az épület a filmrajongók számára is ismerős lehet, ugyanis az Oscar-díjas Szoba kilátással című alkotás több jelenetét is ezen a helyszínen forgatták.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka korábban is többször járt már Olaszországban. A 2024-es Európa-bajnokság után is ott nyaraltak, akkor Borka akkor még csak a focista barátnője volt, idén áprilisban pedig Rómába látogattak.

Szoboszlai szünetet tart

A magyar válogatott nem jutott ki az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésű világbajnokságára. Szoboszlai a felkészülési mérkőzéseket követően elárulta, hogy egyelőre nem szeretné a torna köré szervezni a napjait.

„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok. Ha úgy jön ki a napom, hogy éppen szabadidőm van egy vb-mérkőzésre, akkor lehet, hogy belenézek, de nem úgy fogom alakítani, hogy attól teszem függővé a programjaimat, hogy nézhessem, mert lesz jobb dolgom is szerintem”mondta a magyar válogatott csapatkapitánya.

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