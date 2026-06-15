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Történelmi kvíz – Találd ki Magyarország római kori városainak neveit!

fejtörő római birodalom római kor Pannónia kvíz
Simon Benedek
2026.06.15.
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Pannonia provincia néven az ókorban egész Magyarország területe a Római Birodalom felügyelete alá tartozott. Találd ki Magyarország római kori városainak neveit ebben a történelmi kvízben!

A rómaiak Pannonia provinciát – amelybe beletartozott a mai Magyarország területe is – a Kr.u. 1. században hódították meg, több lépcsőben. A legismertebb és egyben legjobban fennmaradt terület ebből a korszakból a mai Óbuda területén található Aquincum. Azonban számos más városunkat és területünket is érintik a római kori emlékek. Ezúttal egy történelmi kvízt hoztunk, amelyben Magyarország római kori városainak neveit kell kitalálnod. Figyelem! Ultranehéz kvíz következik!

Történelmi kvíz: a budapesti Aquincum területe.
Történelmi kvíz: a budapesti Aquincum területe.
Forrás:  Getty Images
  • A rómaiak a Kr. u. 1. században hódították meg Pannonia provinciát, amelyhez a mai Magyarország jelentős része is tartozott.
  • A korszak legismertebb emléke az Aquincum, amely a mai Óbuda területén található, de számos más hazai település is őrzi a római múlt nyomait.
  • Most egy ultranehéz történelmi kvízben te is letesztelheted, mennyire ismered a római városneveket!
  • Készen állsz, hogy kiderüljön, mennyire erős az általános műveltséged?

Történelmi kvíz: ismerd fel a római kori városok neveit

Mennyire ismered hazánk ókori múltját? Most kiderül! Összeállítottunk egy történelmi kvízt, amelyben Magyarország egykori római településeinek neveit kell felismerned. A mai Magyarország területének ugyanis jelentős része a Római Birodalomhoz tartozott, Pannónia provincia néven. Az itt fekvő ókori városok nem csupán katonai támaszpontok voltak, hanem pezsgő kereskedelmi és kulturális központok is. A római városnevek ma is visszaköszönnek régészeti emlékekben, múzeumokban és történelmi forrásokban. 

Tudod, melyik mai város rejti Aquincumot?

Az egyik legismertebb pannóniai település Aquincum volt, amely a mai Budapest területén, Óbudán helyezkedett el. A városban amfiteátrum, fürdők, vízvezeték-rendszer és fejlett csatornahálózat működött – mindez jól mutatja a római mérnöki tudás fejlettségét. Az Aquincum ma csak kis területen maradt fent, azonban aki arra jár, annak mindenképpen érdemes felkeresnie, ugyanis Európa egyik legszebb állapotban fennmaradt római fürdője is itt található. 

A következő műveltségi kvízhez tudnod kell, hogy a többi magyar várost hogyan nevezték az ókorban!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Melyik városunk neve volt Intercisa?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Melyik város volt az egykori Pannonia legnevezetesebb csomópontja, ahol öt út találkozott, és Sopianénak nevezték?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Melyik városunk volt egykor Savaria?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Melyik városrész volt régen Campona? Segítünk: ez ma a kerületben tallható bevásárlóközpont neve is egyben.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Melyik városunk viselte az Aegopolis nevet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Melyik városunk viselte régen az Alba regia nevet?

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