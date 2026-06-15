Történelmi kvíz – Találd ki Magyarország római kori városainak neveit!

A rómaiak Pannonia provinciát – amelybe beletartozott a mai Magyarország területe is – a Kr.u. 1. században hódították meg, több lépcsőben. A legismertebb és egyben legjobban fennmaradt terület ebből a korszakból a mai Óbuda területén található Aquincum. Azonban számos más városunkat és területünket is érintik a római kori emlékek. Ezúttal egy történelmi kvízt hoztunk, amelyben Magyarország római kori városainak neveit kell kitalálnod. Figyelem! Ultranehéz kvíz következik!

Történelmi kvíz: a budapesti Aquincum területe.

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A rómaiak a Kr. u. 1. században hódították meg Pannonia provinciát, amelyhez a mai Magyarország jelentős része is tartozott.

A korszak legismertebb emléke az Aquincum, amely a mai Óbuda területén található, de számos más hazai település is őrzi a római múlt nyomait.

Most egy ultranehéz történelmi kvízben te is letesztelheted, mennyire ismered a római városneveket!

Készen állsz, hogy kiderüljön, mennyire erős az általános műveltséged?

Történelmi kvíz: ismerd fel a római kori városok neveit

Mennyire ismered hazánk ókori múltját? Most kiderül! Összeállítottunk egy történelmi kvízt, amelyben Magyarország egykori római településeinek neveit kell felismerned. A mai Magyarország területének ugyanis jelentős része a Római Birodalomhoz tartozott, Pannónia provincia néven. Az itt fekvő ókori városok nem csupán katonai támaszpontok voltak, hanem pezsgő kereskedelmi és kulturális központok is. A római városnevek ma is visszaköszönnek régészeti emlékekben, múzeumokban és történelmi forrásokban.

Tudod, melyik mai város rejti Aquincumot?

Az egyik legismertebb pannóniai település Aquincum volt, amely a mai Budapest területén, Óbudán helyezkedett el. A városban amfiteátrum, fürdők, vízvezeték-rendszer és fejlett csatornahálózat működött – mindez jól mutatja a római mérnöki tudás fejlettségét. Az Aquincum ma csak kis területen maradt fent, azonban aki arra jár, annak mindenképpen érdemes felkeresnie, ugyanis Európa egyik legszebb állapotban fennmaradt római fürdője is itt található.

A következő műveltségi kvízhez tudnod kell, hogy a többi magyar várost hogyan nevezték az ókorban!