Amikor már unod a ruháid, vedd elő a fehér ingblúzod – El sem hiszed, mennyi lehetőség rejlik benne

Valójában az egyik legsokoldalúbb darab, amivel csak büszkélkedhetsz. Igen, ez a gardróbodban lapuló fehér ingblúz. Ha jól kombinálod, képes teljesen új karaktert adni a megszokott szettjeidnek, legyen szó hétköznapi vagy elegáns megjelenésről.
A sokoldalú fehér ingblúz
- Könnyedén rétegezhető: remekül mutat kötött mellénnyel, pulóver alatt vagy akár garbó fölött is
- Övvel vagy deréktájon megkötve új sziluettet adhatsz a legegyszerűbb ruhádnak is
- Megidézheted vele a preppy, a francia sikk vagy akár a casual chic hangulatot is
Azt hiszed, hogy az egyszerű fehér női blúz valójában egy rém unalmas darab? Egyáltalán nem. Tekints rá úgy, mint egy üres vászonra, amely attól válik izgalmassá, ahogyan és amivel viseled. A rétegezés például az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy új életet adj neki, illetve, hogy a környezeted is felkapja fejét az outfitedre.
Kötött mellény fehér ingblúzzal: a feltűnő elegancia
Egy igényes sötétkék vagy barack árnyalatú kötött mellény azonnal karaktert ad az összképnek, főleg, ha oversized szabásút választasz.
Preppy stílus a fehér ingblúz és a pulóver házasságából
Hasonlóan izgalmas, amikor egy pulóverrel koronázod meg a megjelenésed, alóla pedig lezseren kandikál ki blúzod alja, mandzsettája és nyaka. Már kész is a jó öreg Ralph Lauren-féle preppy stílus modern verziója.
Derékrésznél rafináltan megkötött fehér ingblúz
Amennyiben egy könnyed, tested vonalát követő egész ruha fölé öltesz fehér ingblúzt és megkötöd lazán a derekadnál, már be is hoztad a francia sikket az outfitedbe.
Garbó és fehér ing: a legizgalmasabb szett a munkahelyre
Ugyanígy remekül működik, ha fehér ingblúz alá egy színben eltérő, testhez simuló garbót veszel fel, akárcsak a francia hölgyek.
Hangsúlyozd a derekad
Ugye van a gardróbodban legalább két stílusos öved? Nincs?! Akkor pánikszerűen szerezz be egy vékonyabbat és egy vastagabb, gumírozott övet. Ha egy lezserebb, fehér inget ékesítesz velük, hangsúlyt adsz a derekadnak és a kebleidnek is. Kísérletezhetsz statement darabbal is – garantáltan bezsebelsz majd néhány elismerő pillantást.
Alakformálás betűrve
A hanyagul elegáns stílus alapköve, ha csak az ing elejét tűröd be, a hátulját és az oldalait szabadon hagyod. Ezzel a trükkel ráadásul optikailag centikkel magasabb leszel és a lábaid is hosszabbnak tűnnek.
A kötöttet, a gyapjút és a bőrt bátran bátran párosíthatod fehér ingbúzoddal, így az unalmasnak gondolt alapdarab nem eltűnik az összeállításban, hanem épp ellenkezőleg: az egész outfit központi, tudatosan formált elemévé válik.
Követed a divatot? Érdekelnek az új trendek? Akkor ezek a cikkek is érdekelhetnek: