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Amikor már unod a ruháid, vedd elő a fehér ingblúzod – El sem hiszed, mennyi lehetőség rejlik benne

fehér ingblúz, főkép
Getty Images Europe - Jeremy Moeller
variációk kombináció blúz alapdarab outfit
Jónás Ágnes
2026.06.15.
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Havonta legalább egyszer mindegyikünknél eljön a „nincs egy rongyom, amit felvegyek” krízis – na, ilyenkor kell más szemmel néni a klasszikusokra! A fehér ingblúz igazi jolly joker, amely néhány apró stylingtrükkel trendi, izgalmas és kifejezetten egyedi darabbá válhat. Mutatjuk is, hogyan hozhatod ki belőle a maximumot.

Valójában az egyik legsokoldalúbb darab, amivel csak büszkélkedhetsz. Igen, ez a gardróbodban lapuló fehér ingblúz. Ha jól kombinálod, képes teljesen új karaktert adni a megszokott szettjeidnek, legyen szó hétköznapi vagy elegáns megjelenésről.

fehér ingblúz elegánsan
Fehér ingblúz, ahogyan még sosem láttad.
Forrás: Getty Images Europe

A sokoldalú fehér ingblúz

  • Könnyedén rétegezhető: remekül mutat kötött mellénnyel, pulóver alatt vagy akár garbó fölött is
  • Övvel vagy deréktájon megkötve új sziluettet adhatsz a legegyszerűbb ruhádnak is 
  • Megidézheted vele a preppy, a francia sikk vagy akár a casual chic hangulatot is 

Azt hiszed, hogy az egyszerű fehér női blúz valójában egy rém unalmas darab? Egyáltalán nem. Tekints rá úgy, mint egy üres vászonra, amely attól válik izgalmassá, ahogyan és amivel viseled. A rétegezés például az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy új életet adj neki, illetve, hogy a környezeted is felkapja fejét az outfitedre. 

Kötött mellény fehér ingblúzzal: a feltűnő elegancia 

Egy igényes sötétkék vagy barack árnyalatú kötött mellény azonnal karaktert ad az összképnek, főleg, ha oversized szabásút választasz. 

fehér ingblúz elegánsan
Mellénnyel a fehér ingblúz.
Forrás: GettyImages

Preppy stílus a fehér ingblúz és a pulóver házasságából

Hasonlóan izgalmas, amikor egy pulóverrel koronázod meg a megjelenésed, alóla pedig lezseren kandikál ki blúzod alja, mandzsettája és nyaka. Már kész is a jó öreg Ralph Lauren-féle preppy stílus modern verziója. 

fehér ingblúz pulóverrel
Ha még blézert is öltesz, az már maga a stílusmennyország.
Forrás: Getty Images Europe

Derékrésznél rafináltan megkötött fehér ingblúz

Amennyiben egy könnyed, tested vonalát követő egész ruha fölé öltesz fehér ingblúzt és megkötöd lazán a derekadnál, már be is hoztad a francia sikket az outfitedbe. 

fehér ingblúz elegánsan
Csak lazán kösd meg!
Forrás: 123RF

Garbó és fehér ing: a legizgalmasabb szett a munkahelyre

Ugyanígy remekül működik, ha fehér ingblúz alá egy színben eltérő, testhez simuló garbót veszel fel, akárcsak a francia hölgyek.

fehér ingblúz garbóval
Remekül kontrasztálnak egymással a fehér és fekete ruhadarabok.
Forrás: German Select

Hangsúlyozd a derekad 

Ugye van a gardróbodban legalább két stílusos öved? Nincs?! Akkor pánikszerűen szerezz be egy vékonyabbat és egy vastagabb, gumírozott övet. Ha egy lezserebb, fehér inget ékesítesz velük, hangsúlyt adsz a derekadnak és a kebleidnek is. Kísérletezhetsz statement darabbal is – garantáltan bezsebelsz majd néhány elismerő pillantást. 

fehér ingblúz elegánsan
Statement övvel a legmenőbb.
Forrás: GettyImages

Alakformálás betűrve

A hanyagul elegáns stílus alapköve, ha csak az ing elejét tűröd be, a hátulját és az oldalait szabadon hagyod. Ezzel a trükkel ráadásul optikailag centikkel magasabb leszel és a lábaid is hosszabbnak tűnnek.

fehér ingblúz betűrve
Tűrd be hanyagul, akár a franciák.
Forrás: Getty Images Europe

A kötöttet, a gyapjút és a bőrt bátran bátran párosíthatod fehér ingbúzoddal, így az unalmasnak gondolt alapdarab nem eltűnik az összeállításban, hanem épp ellenkezőleg: az egész outfit központi, tudatosan formált elemévé válik.

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